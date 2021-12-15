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Formula 1 / Sezon sonu testi Haberler

Abu Dhabi F1 testi: Sezonun son testini Shwartzman ilk sırada tamamladı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun son testi, bugün Abu Dhabi'de gerçekleştirildi ve Robert Shwartzman, Haas ile en hızlı isim oldu.

Abu Dhabi F1 testi: Sezonun son testini Shwartzman ilk sırada tamamladı

Haas, diğer takımlar gibi genç sürücü testini salı günü değil, çarşamba günü yapmayı seçti. Bu kapsamda Robert Shwartzman, bugün tüm gün 2021 Haas VF-21'in direksiyonuna geçti ve 13 inç lastikleri test etti. Griddeki diğer tüm sürücüler, 18 inç lastikleri ve test araçlarını kullandı.

Rus pilot, 2021 sezonunun en yavaş aracıyla, bitime 40 dakika kala 1:25.348 yaptı ve en hızlı zamanın sahibi oldu. Bu tur, 18 inç lastikleri deneyen Lando Norris'in turundan neredeyse yarım saniye daha iyiydi.

Norris, McLaren'ın 2021 MCL35M aracının, 18 inç lastikler için düzenlenmiş versiyonuyla pistteydi ve günü ikinci sırada tamamladı. İngiliz pilot, 100'den fazla tur attığı günde, 1:25.809 yaparak 18 inç lastikleri kullanan sürücüler arasında en hızlısı oldu.

Norris, güne McLaren'ın yenilikçi LED ışıklı jant kapağı tasarımını deneyerek başladı.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel için sorunsuz bir gün değildi. Alman pilot, sabah bölümünde yaşadığı hidrolik sorunu nedeniyle yolda kaldı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Mule

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Mule

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bitime 5 dakika kala attığı 1:26.379'luk turuyla üçüncü olan Alman pilot, gün boyunca 134 tur attı ve ikiden fazla yarış mesafesi tamamladı.

Mercedes pilotu George Russell, 2019 Mercedes W10'un direksiyonuna geçti ve günü 1:26.404 ile dördüncü bitirdi. Sabah bölümünde en hızlı isim olan Russell, toplamda 82 tur attı.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Russell'ın 0.047 saniye gerisinde kaldığı günde toplamda 149 tur atıp beşinci olurken, Carlos Sainz 1:26.706 ile altıncı oldu ve attığı 151 turla günün en çok tur tamamlayan ismi oldu.

Alpine'de test aracını Esteban Ocon'dan devralan Fernando Alonso, 148 tur attığı günü 1:26.940'la yedinci sırada bitirdi.

Fernando Alonso, Alpine/Renault RS18 Mule

Fernando Alonso, Alpine/Renault RS18 Mule

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo'nun çaylak pilotu Guanyu Zhou, 18 inç lastiklerle 150 tur barajını geçen iki isimden biriydi ve 1:27.850 ile sekizinci oldu.

Red Bull pilotu Sergio Perez, yılın son testinde Red Bull RB15'in direksiyonuna geçen isimdi ve 118 tur attığı günü 1:27.991 ile dokuzuncu sırada tamamladı.

Piero Fittipaldi, COVID-19 testi pozitif çıkan Nikita Mazepin'in yerine piste çıktı ve günü 1:28.622 ile sonuncu bitirdi. 123 tur atan Fittipaldi, öğleden sonra attığı spinle kırmızı bayrak sebep oldu 

Williams, bir test aracı olmadığı için Çarşamba günkü testte yer almadı

Pilotlar, Şubat ayının sonunda Barselona'da yapılacak sezon öncesi testiyle birlikte aksiyona geri dönecekler.

Test sonucu:

Poz. Sürücü Takım Derece Fark Tur
1 Robert Shwartzman Haas 1.25.348   130
2 Lando Norris McLaren 1.25.809 +0.461 103
3 Sebastian Vettel Aston Martin 1.26.379 +1.031 134
4 George Russell Mercedes 1.26.404 +1.056 82
5 Pierre Gasly AlphaTauri 1.26.451 +1.103 149
6 Carlos Sainz Ferrari 1.26.706 +1.358 151
7 Fernando Alonso Alpine 1.26.940 +1.592 148
8 Guanyu Zhou Alpine 1.27.850 +2.508 159
9 Sergio Perez Red Bull 1.27.991 +2.643 118
10 Pietro Fittipaldi Haas 1.28.622 +3.274 123

 

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team VF-19 Mule

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team VF-19 Mule

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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