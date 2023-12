Windsor: "Abu Dabi'deki Verstappen-Leclerc mücadelesi 2021 Britanya'daki kadar iyiydi"

Verstappen ve Leclerc Yas Marina'daki açılış turunda heyecan verici bir mücadele yaşadı.

Leclerc, 6 ve 7. virajlarda agresif bir hamleyle liderliği ele geçirmiş gibi görünse de Verstappen ilk sırayı korumak için dış tarafa tutunmayı başardı.

Verstappen yarışın sonunda 18 saniye farkla 2023'ün 19. zaferini elde ederek Red Bull'un bu yıl düzenlenen 22 yarışın biri hariç hepsini kazanmasını sağladı.

Yakın tarihli bir YouTube yayınına katılan 1992 şampiyonu takım menajeri Windsor, çatışmayı 2021 Britanya Grand Prix'sinin açılış turuna benzetti; Verstappen ve Hamilton Silverstone'daki açılış turunda birbirlerinden birkaç santim uzakta yarışmışlardı.

İkilinin korkutucu Copse virajında temas etmesi ve Verstappen'in bariyerlere sert bir şekilde çarpmasıyla mücadele pek de iyi olmayan bir şekilde sonuçlanmıştı.

Leclerc'in açılış turunda liderliği ele geçirmesi halinde Abu Dabi'deki açılış stinti boyunca Verstappen'in önünde kalıp kalamayacağı sorulduğunda Windsor şunları söyledi: "Hayır, sanmıyorum."

Fotoğraf: Sutton Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B is loaded onto a truck after his crash