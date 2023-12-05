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Windsor: "Abu Dabi'deki Verstappen-Leclerc mücadelesi 2021 Britanya'daki kadar iyiydi"

F1 yorumcusu Peter Windsor, Max Verstappen'in Abu Dabi Grand Prix'sinin başlangıcında Charles Leclerc ile girdiği mücadelenin, Verstappen'in Silverstone 2021'de Lewis Hamilton ile karşılaşması kadar heyecan verici olduğuna inanıyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, congratulates Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme after Qualifying

Verstappen ve Leclerc Yas Marina'daki açılış turunda heyecan verici bir mücadele yaşadı.

Leclerc, 6 ve 7. virajlarda agresif bir hamleyle liderliği ele geçirmiş gibi görünse de Verstappen ilk sırayı korumak için dış tarafa tutunmayı başardı.

Verstappen yarışın sonunda 18 saniye farkla 2023'ün 19. zaferini elde ederek Red Bull'un bu yıl düzenlenen 22 yarışın biri hariç hepsini kazanmasını sağladı.

Yakın tarihli bir YouTube yayınına katılan 1992 şampiyonu takım menajeri Windsor, çatışmayı 2021 Britanya Grand Prix'sinin açılış turuna benzetti; Verstappen ve Hamilton Silverstone'daki açılış turunda birbirlerinden birkaç santim uzakta yarışmışlardı.

İkilinin korkutucu Copse virajında temas etmesi ve Verstappen'in bariyerlere sert bir şekilde çarpmasıyla mücadele pek de iyi olmayan bir şekilde sonuçlanmıştı.

Leclerc'in açılış turunda liderliği ele geçirmesi halinde Abu Dabi'deki açılış stinti boyunca Verstappen'in önünde kalıp kalamayacağı sorulduğunda Windsor şunları söyledi: "Hayır, sanmıyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B is loaded onto a truck after his crash

Fotoğraf: Sutton Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B is loaded onto a truck after his crash

"Bence Max pit stoplara kadar yarışı onun yönetmesine izin verebilirdi ama bunun bir şeyi değiştireceğini sanmıyorum."

"Bence böyle şeyler sadece Max Verstappen'in agresifliğini arttırıyor. Leclerc'i yarışın 10-15. turunda ya da pit stoplarda geçebilirdi ama orada tekerlek tekerleğe yarışıyordu."

"Sanırım 2021'de Silverstone'da Max ile Lewis arasındaki mücadele kadar iyi bir mücadele oldu - tabii ki Copse'a gelene kadar!"

"İzlemesi gerçekten etkileyiciydi. Birbirlerinden sadece birkaç santim uzakta, yan yana olmaları gerçekten etkileyiciydi."

"Max'in bunların hiçbirini yapmasına gerek yoktu ama yaptı çünkü o bir yarışçı."

"Charles elinden geleni yaptı ama Max'in Leclerc'ten ne kadar kolay bir şekilde uzaklaşmaya başladığını da unutmamak lazım - ve o noktada Max'in elinde ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Tam depoya geçtiğinde muhtemelen en az bir saniye fark vardı."

"Bence Leclerc gerçekten yapabileceği her şeyi yaptı, hatta bu kadarını yapmasına şaşırdım. Düzlüğün sonunda, solda ve toprak zeminde yaptığı geçiş oldukça iyiydi, değil mi? Muhtemelen yarışın en iyi anıydı."

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