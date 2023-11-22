Abu Dabi'deki ilk antrenman seansında 10 çaylak piste çıkacak
Abu Dabi'de gerçekleştirilecek 1. antrenman seansında toplamda 10 çaylak isim sürüş yapacak.
Max Verstappen, Sergio Perez, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lando Norris ve diğer dört sürücü Abu Dabi Grand Prix'sinin ilk seansını kaçıracak. Araçlarını bir saatliğine daha genç sürücülere devredecekler.
F1'de 2022 sezonunda uygulanmaya başlanan kurala göre, her takım sezon boyunca iki kez cuma günkü 1. antrenman seansında çaylak bir ismi piste çıkarmak zorunda. Bu zorunluluğu ihlal etmemek adına 10 takımdan dokuzu Abu Dabi'de direksiyona çaylak isimleri geçirecek.
Red Bull Racing şimdiye kadar hiç çaylak isim piste çıkarmadı. Bu nedenle Yas-Marina'daki pistte hem Max Verstappen hem de Sergio Perez'in aracında çaylak isimler olacak. İkilinin yerine Isack Hadjar ve Jake Dennis piste çıkacak.
Mercedes'te Hamilton'ın yerini Frederik Vesti alacak. Ferrari'de Charles Leclerc'in SF-23'ünde Robert Schwartzman olacak.
McLaren'da Lando Norris'in aracını Pato O'Ward geçerken, Aston Martin'de Fernando Alonso'nun koltuğuna Felipe Drugovich geçecek.
Jack Doohan, Alpine'de Esteban Ocon yerine sürüş yaparken, Williams'ta Alex Albon'un yerini Zak O'Sullivan alacak.
Alfa Romeo'da Guanyu Zhou'nun yerine Theo Pourchaire piste çıkarken, Haas'ta Nico Hulkenberg'in VF-23'ünü Oliver Bearman sürecek.
Sadece AlphaTauri'de çaylak bir isimle sürüş yapmayacak. İtalyan ekip daha önce Liam Lawson ve Isack Hadjar'ı piste çıkarmıştı.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Isack Hadjar, AlphaTauri AT04
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