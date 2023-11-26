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Formula 1 Abu Dabi GP
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Abu Dabi'de günün pilotu Tsunoda oldu

Abu Dabi'de gerçekleştirilen yarışta günün pilotu AlphaTauri sürücüsü Yuki Tsunoda oldu.

Editör Ezel Tan
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Drivers parade Vegas Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri

Yuki Tsunoda altıncı sıradan başladığı yarışta, güçlü bir performans sergiledi ve belki de kariyerinin en iyi sürüşlerinden birisini çıkardı.

Sonunda sekizinci olsa da, gösterdiği performansla taraftarlardan takdir topladı ve günün pilotu seçildi.

Günün pilotu oylaması sonucu:

Yuki Tsunoda - 24.2%
Charles Leclerc - 14.3%
Sergio Pérez - 11.3%
Lando Norris - 9.7%
Max Verstappen - 9%

2023'te günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn   Fernando Alonso
Saudi Arabia Suudi Arabistan   Max Verstappen
Australia Avustralya   Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan   Sergio Pérez
United States Miami   Max Verstappen
Monaco Mónaco  Esteban Ocón
Spain İspanya   Lewis Hamilton
Canada Kanada  tailandia Alejandro Albón
Austria Avusturya   Lando Norris 
United Kingdom Büyük Britanya   Lando Norris
Hungary Macaristan   Sergio Pérez
Belgium Belçika   Max Verstappen
Netherlands Hollanda   Fernando Alonso
Italy İtalya   Carlos Sainz
Singapore Singapur   Carlos Sainz
Japan Japonya  Australia Oscar Piastri
Qatar Katar  Australia Oscar Piastri
United States Amerika   Lando Norris
Mexico Meksika   Lando Norris
Brazil Brezilya   Lando Norris
United States Las Vegas  Monaco Charles Leclerc
United Arab Emirates Abu Dhabi  Japan Yuki Tsunoda

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 40
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 14
 Sergio Pérez 14
 Charles Leclerc 12
 Daniel Ricciardo 10
 Lando Norris 10
 Valtteri Bottas  6
 Fernando Alonso 6
 Kimi Räikkönen 5
Thailand Alexander Albon 4
Spain Carlos Sainz 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Australia Óscar Piastri 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
France Esteban Ocon 1
Japan Yuki Tsunoda 1
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