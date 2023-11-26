Abu Dabi'de günün pilotu Tsunoda oldu
Abu Dabi'de gerçekleştirilen yarışta günün pilotu AlphaTauri sürücüsü Yuki Tsunoda oldu.
Yuki Tsunoda altıncı sıradan başladığı yarışta, güçlü bir performans sergiledi ve belki de kariyerinin en iyi sürüşlerinden birisini çıkardı.
Sonunda sekizinci olsa da, gösterdiği performansla taraftarlardan takdir topladı ve günün pilotu seçildi.
Günün pilotu oylaması sonucu:
Yuki Tsunoda - 24.2%
Charles Leclerc - 14.3%
Sergio Pérez - 11.3%
Lando Norris - 9.7%
Max Verstappen - 9%
2023'te günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Fernando Alonso
|Suudi Arabistan
|Max Verstappen
|Avustralya
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Sergio Pérez
|Miami
|Max Verstappen
|Mónaco
|Esteban Ocón
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Alejandro Albón
|Avusturya
|Lando Norris
|Büyük Britanya
|Lando Norris
|Macaristan
|Sergio Pérez
|Belçika
|Max Verstappen
|Hollanda
|Fernando Alonso
|İtalya
|Carlos Sainz
|Singapur
|Carlos Sainz
|Japonya
|Oscar Piastri
|Katar
|Oscar Piastri
|Amerika
|Lando Norris
|Meksika
|Lando Norris
|Brezilya
|Lando Norris
|Las Vegas
|Charles Leclerc
|Abu Dhabi
|Yuki Tsunoda
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|40
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Pérez
|14
|Charles Leclerc
|12
|Daniel Ricciardo
|10
|Lando Norris
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|6
|Kimi Räikkönen
|5
|Alexander Albon
|4
|Carlos Sainz
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Óscar Piastri
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
|Yuki Tsunoda
|1
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