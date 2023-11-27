Abu Dabi'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi, Red Bull yine şampiyon oldu
Abu Dabi'de gerçekleştirilen yarışın en hızlı pit stopunu Ferrari yaparken, Red Bull bir kez daha pit stop şampiyonu oldu.
Ferrari mekanikerleri, Abu Dabi'de gerçekleştirilen yarışta Carlos Sainz'ın lastiklerini 23. turda 2,16 saniyede değiştirdi.
Bu, sezonun en hızlı pit stopu değildi fakat yarışın en hızlı pit stopu oldu.
Takımlar yarış boyunca toplamda 37 pit stop yaptı. En uzun pit stop 5,16 saniye ile Lando Norris'e aitti.
Yarışta yapılan pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1.Ferrari
|C. Sainz
|2.16
|23
|25
|2. McLaren
|L. Norris
|2.22
|33
|18
|3. McLaren
|O. Piastri
|2.22
|36
|15
|4. Ferrari
|C.Sainz
|2.25
|56
|5. Red Bull
|S. Perez
|2.27
|42
|12
|6. Red Bull
|M. Verstappen
|2.32
|43
|10
|7. AlphaTauri
|D. Ricciardo
|2.36
|07
|8
|8. Ferrari
|C. Leclerc
|2.37
|35
|6
|9. Red Bull
|S. Perez
|2.46
|17
|10. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.53
|22
|4
|11. Aston Martin
|F. Alonso
|2.53
|36
|2
|12. AlphaTauri
|D. Ricciardo
|2.59
|31
|13. McLaren
|O. Piastri
|2.64
|13
|14. Alpine
|E. Ocon
|2.71
|15
|1
|15. Williams
|L. Sargeant
|2.75
|41
|16. Ferrari
|C. Leclerc
|2.77
|17
|17. Alfa Romeo
|G. Zhou
|2.84
|37
|18. Haas
|N. Hulkenberg
|2.85
|13
|19. Williams
|A. Albon
|2.89
|43
|20. Aston Martin
|L. Stroll
|2.90
|22
|21. Red Bull
|M. Verstappen
|2.91
|16
|22. Aston Martin
|L. Stroll
|2.91
|42
|23. Haas
|K. Magnussen
|2.92
|22
|24. Mercedes
|G. Russell
|2.97
|14
|25. Williams
|L. Sargeant
|2.98
|15
|26. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.07
|29
|27. Aston Martin
|F. Alonso
|3.10
|12
|28. Mercedes
|G. Russell
|3.10
|34
|29. Haas
|N. Hulkenberg
|3.12
|33
|30. Mercedes
|L. Hamilton
|3.21
|15
|31. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.33
|13
|32. Williams
|A. Albon
|3.36
|16
|33. Mercedes
|L. Hamilton
|3.41
|35
|34. Haas
|K. Magnussen
|3.50
|05
|35. Alpine
|P. Gasly
|3.54
|17
|36. Alpine
|P. Gasly
|4.13
|32
|37. McLaren
|L. Norris
|5.16
|14
Red Bull, yıl boyuna topladığı 454 puan ile pit stop şampiyonasında mutlu sona ulaşmayı başardı. Böylelikle şampiyonluk serisini de devam ettirmiş oldu.
Ferrari 468 puanla ikinci, McLaren ise 418 puanla üçüncü oldu.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|543
|2. Ferrari
|468
|3. McLaren
|418
|4. AlphaTauri
|255
|5. Alpine
|191
|6. Aston Martin
|145
|7. Mercedes
|100
|8. Williams
|50
|9. Alfa Romeo
|38
|10. Haas
|14
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede 1.80 saniye ile McLaren yer aldı. Ferrari de 1.93 saniye ile ikinci sırada yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Yarışçı
|Grand Prix
|Zaman
|1. McLaren
|L. Norris
|Katar
|1.80
|2. Ferrari
|C. Leclerc
|Katar
|1.93
|3. Red Bull
|S. Perez
|Macaristan
|1.98
|4. McLaren
|O. Piastri
|Las Vegas
|1.99
|5. McLaren
|O. Piastri
|Katar
|2.00
|6. Red Bull
|M. Verstappen
|Hollanda
|2.01
|7. McLaren
|O. Piastri
|Macaristan
|2.01
|8. McLaren
|L. Norris
|Austin
|2.07
|9. Red Bull
|S. Perez
|İspanya
|2.07
|10. McLaren
|L. Norris
|Avusturya
|2.10
Son Haberler
Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı
Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı
Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"
Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm" Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"
Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?
Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler? Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?
Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek
Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar