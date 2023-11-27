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Formula 1 Abu Dabi GP
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Abu Dabi'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi, Red Bull yine şampiyon oldu

Abu Dabi'de gerçekleştirilen yarışın en hızlı pit stopunu Ferrari yaparken, Red Bull bir kez daha pit stop şampiyonu oldu.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, pit stop yapıyor

Ferrari mekanikerleri, Abu Dabi'de gerçekleştirilen yarışta Carlos Sainz'ın lastiklerini 23. turda 2,16 saniyede değiştirdi.

Bu, sezonun en hızlı pit stopu değildi fakat yarışın en hızlı pit stopu oldu.

Takımlar yarış boyunca toplamda 37 pit stop yaptı. En uzun pit stop 5,16 saniye ile Lando Norris'e aitti.

Yarışta yapılan pit stoplar:

 
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1.Ferrari C. Sainz 2.16 23 25
2. McLaren L. Norris 2.22 33 18
3. McLaren O. Piastri 2.22 36 15
4. Ferrari C.Sainz 2.25 56  
5. Red Bull S. Perez 2.27 42 12
6. Red Bull M. Verstappen 2.32 43 10
7. AlphaTauri D. Ricciardo 2.36 07 8
8. Ferrari C. Leclerc 2.37 35 6
9. Red Bull S. Perez 2.46 17  
10. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.53 22 4
11. Aston Martin F. Alonso 2.53 36 2
12. AlphaTauri D. Ricciardo 2.59 31  
13. McLaren O. Piastri 2.64 13  
14. Alpine E. Ocon 2.71 15 1
15. Williams L. Sargeant 2.75 41  
16. Ferrari C. Leclerc 2.77 17  
17. Alfa Romeo G. Zhou 2.84 37  
18. Haas N. Hulkenberg 2.85 13  
19. Williams A. Albon 2.89 43  
20. Aston Martin L. Stroll 2.90 22  
21. Red Bull M. Verstappen 2.91 16  
22. Aston Martin L. Stroll 2.91 42  
23. Haas K. Magnussen 2.92 22  
24. Mercedes G. Russell 2.97 14  
25. Williams L. Sargeant 2.98 15  
26. Alfa Romeo V. Bottas 3.07 29  
27. Aston Martin F. Alonso 3.10 12  
28. Mercedes G. Russell 3.10 34  
29. Haas N. Hulkenberg 3.12 33  
30. Mercedes L. Hamilton 3.21 15  
31. Alfa Romeo G. Zhou 3.33 13  
32. Williams A. Albon 3.36 16  
33. Mercedes L. Hamilton 3.41 35  
34. Haas K. Magnussen 3.50 05  
35. Alpine P. Gasly 3.54 17  
36. Alpine P. Gasly 4.13 32  
37. McLaren L. Norris 5.16 14  

Red Bull, yıl boyuna topladığı 454 puan ile pit stop şampiyonasında mutlu sona ulaşmayı başardı. Böylelikle şampiyonluk serisini de devam ettirmiş oldu.

Ferrari 468 puanla ikinci, McLaren ise 418 puanla üçüncü oldu.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 543
2. Ferrari 468
3. McLaren 418
4. AlphaTauri 255
5. Alpine 191
6. Aston Martin 145
7. Mercedes 100
8. Williams 50
9. Alfa Romeo 38
10. Haas 14

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede 1.80 saniye ile McLaren yer aldı. Ferrari de 1.93 saniye ile ikinci sırada yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Yarışçı Grand Prix Zaman
1. McLaren L. Norris Katar 1.80
2. Ferrari C. Leclerc Katar 1.93
3. Red Bull S. Perez Macaristan 1.98
4. McLaren O. Piastri Las Vegas 1.99
5. McLaren O. Piastri Katar 2.00
6. Red Bull M. Verstappen Hollanda 2.01
7. McLaren O. Piastri Macaristan 2.01
8. McLaren L. Norris Austin 2.07
9. Red Bull S. Perez İspanya 2.07
10. McLaren L. Norris Avusturya 2.10
 
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