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Formula 1 Abu Dabi GP
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Abu Dabi testi sürücü kadroları belli oldu, Verstappen ve Hamilton testte yok

Bugün Abu Dabi'de başlayan teste katılacak sürücüler belli oldu.

Editör Ezel Tan
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Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team C43

Sezonun bitiminden bir gün sonra Abu Dabi'de yılın son pist üstü aksiyonu gerçekleştiriliyor. Tüm takımlar, bugün sabah 08:00'de başlayan test kapsamında iki araçla piste çıkmış durumdalar.

Takımlar ilk araçla 2024 lastiklerini test ederken, ikinci araçta çaylak testi için genç sürücüler piste çıkmış durumda.

Lastik testi tarafında takımlar C1'den C5'e kadarki tüm 2024 hamurlarını test ediyor.

Öte yandan test katılacak isimler de belli oldu; Red Bull'un şampiyon ismi Max Verstappen beklendiği üzere tıpkı Lewis Hamilton gibi testte olmayacak.

Ayrıca düzenli sürücülerden Lando Norris, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg de testlerde yok.

Test kadroları:

Takım İlk araç İkinci araç
Red Bull Perez Dennis
Mercedes Russell Vesti 
Ferrari Sainz/Leclerc Shwartzman
McLaren Piastri O'Ward
Alpine Ocon Doohan
Williams Albon/Sargeant Colapinto/Sullivan
Haas Fittipaldi Bearman
AlphaTauri Ricciardo/Tsunoda Iwasa
Aston Martin Stroll/Alonso Drugovich
Alfa Romeo Zhou Pourchaire
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