Abu Dabi testi sürücü kadroları belli oldu, Verstappen ve Hamilton testte yok
Bugün Abu Dabi'de başlayan teste katılacak sürücüler belli oldu.
Sezonun bitiminden bir gün sonra Abu Dabi'de yılın son pist üstü aksiyonu gerçekleştiriliyor. Tüm takımlar, bugün sabah 08:00'de başlayan test kapsamında iki araçla piste çıkmış durumdalar.
Takımlar ilk araçla 2024 lastiklerini test ederken, ikinci araçta çaylak testi için genç sürücüler piste çıkmış durumda.
Lastik testi tarafında takımlar C1'den C5'e kadarki tüm 2024 hamurlarını test ediyor.
Öte yandan test katılacak isimler de belli oldu; Red Bull'un şampiyon ismi Max Verstappen beklendiği üzere tıpkı Lewis Hamilton gibi testte olmayacak.
Ayrıca düzenli sürücülerden Lando Norris, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg de testlerde yok.
Test kadroları:
|Takım
|İlk araç
|İkinci araç
|Red Bull
|Perez
|Dennis
|Mercedes
|Russell
|Vesti
|Ferrari
|Sainz/Leclerc
|Shwartzman
|McLaren
|Piastri
|O'Ward
|Alpine
|Ocon
|Doohan
|Williams
|Albon/Sargeant
|Colapinto/Sullivan
|Haas
|Fittipaldi
|Bearman
|AlphaTauri
|Ricciardo/Tsunoda
|Iwasa
|Aston Martin
|Stroll/Alonso
|Drugovich
|Alfa Romeo
|Zhou
|Pourchaire
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