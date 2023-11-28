Abu Dabi testi: Sabah bölümünün lideri Sainz, Perez ikinci

Carlos Sainz bugün Yas Marina pistinde yapılan testlerin ilk dört saatini birinci sırada tamamladı. En iyi zamanlar çoğunlukla serin havanın pisti daha hızlı hale getirdiği ilk 90 dakikada elde edildi.

Sainz'in arkasında, Red Bull pilotu Sergio Perez yer aldı. Perez, bugün Red Bull adına lastik testini yürüten isim konumunda. Takım arkadaşı Max Verstappen, Honda'nın Japonya'daki sezon sonu partisine katılmak üzere Abu Dabi'den ayrıldığı için testte yer almıyor.

Perez, yarış hafta sonunda test edilemeyen fakat sezon boyunca kullanılmış parçaların kombinasyonlarını denedi ve pek çok ayar çalışması yaptı.

McLaren ile piste çıkan Oscar Piastri sabah 1:26'nın altına inen son isimdi ve üçüncü sırada yer aldı.

Felipe Drugovich, geçtiğimiz Cuma günü 1. antrenman seansında sergilediği iyi performansı devam ettirdi ve dördüncü olarak en iyi çaylak oldu.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23

Ferrari'nin genç sürücü Robert Shwartzman beşinci olurken, George Russell da Mercedes'le altıncı oldu.

Pato O'Ward, sabah bölümünde 72 tur attı ve Red Bull'dan Jake Dennis'in gerisinde sekizinci oldu.

İlk onu Lance Stroll ve Williams'ın genç sürücüsü Franco Colapinto tamamladı.

AlphaTauri ile piste çıkan Ayumi Iwasa şimdiye kadar sadece yüksek yakıt yüküyle sürüş yaptı ve sonuncu oldu.

Theo Pourchaire ise aracında teknik bir sorun nedeniyle sadece 12 tur attı.

İlk dört saatin ardından klasman: