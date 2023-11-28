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Formula 1 Abu Dhabi sezon sonu testi
Test raporu

Abu Dabi testi: Sabah bölümünün lideri Sainz, Perez ikinci

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Abu Dabi'de gerçekleştirilen testlerin ilk gününde sabah bölümünü lider tamamladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz bugün Yas Marina pistinde yapılan testlerin ilk dört saatini birinci sırada tamamladı. En iyi zamanlar çoğunlukla serin havanın pisti daha hızlı hale getirdiği ilk 90 dakikada elde edildi.

Sainz'in arkasında, Red Bull pilotu Sergio Perez yer aldı. Perez, bugün Red Bull adına lastik testini yürüten isim konumunda. Takım arkadaşı Max Verstappen, Honda'nın Japonya'daki sezon sonu partisine katılmak üzere Abu Dabi'den ayrıldığı için testte yer almıyor.

Perez, yarış hafta sonunda test edilemeyen fakat sezon boyunca kullanılmış parçaların kombinasyonlarını denedi ve pek çok ayar çalışması yaptı.

McLaren ile piste çıkan Oscar Piastri sabah 1:26'nın altına inen son isimdi ve üçüncü sırada yer aldı.

Felipe Drugovich, geçtiğimiz Cuma günü 1. antrenman seansında sergilediği iyi performansı devam ettirdi ve dördüncü olarak en iyi çaylak oldu.

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23

Ferrari'nin genç sürücü Robert Shwartzman beşinci olurken, George Russell da Mercedes'le altıncı oldu.

Pato O'Ward, sabah bölümünde 72 tur attı ve Red Bull'dan Jake Dennis'in gerisinde sekizinci oldu.

İlk onu Lance Stroll ve Williams'ın genç sürücüsü Franco Colapinto tamamladı.

AlphaTauri ile piste çıkan Ayumi Iwasa şimdiye kadar sadece yüksek yakıt yüküyle sürüş yaptı ve sonuncu oldu.

Theo Pourchaire ise aracında teknik bir sorun nedeniyle sadece 12 tur attı.

İlk dört saatin ardından klasman:

Poz. Pilot Takım Derece Tur
1 Carlos Sainz Ferrari SF-23 1'24"799 67
2 Sergio Perez Red Bull RB19 1'25"724 47
3 Oscar Piastri McLaren MCL60 1'25"930 48
4 Felipe Drugovich Aston Martin AMR23 1'26"265 53
5 Robert Shwartzman Ferrari SF-23 1'26"267 59
6 George Russell Mercedes W14 1'26"283 56
7 Jake Dennis Red Bull RB19 1'26"441 60
8 Pato O'Ward McLaren MCL60 1'26"499 72
9 Lance Stroll Aston Martin AMR23 1'26"775 33
10 Franco Colapinto Williams FW45 1'26"832 65
11 Oliver Bearman Haas VF-23 1'26"928 45
12 Esteban Ocon Alpine A523 1'26"958 63
13 Daniel Ricciardo AlphaTauri AT04 1'26"965 53
14 Frederik Vesti Mercedes W14 1'27"041 58
15 Jack Doohan Alpine A523 1'27"176 53
16 Pietro Fittipaldi Haas VF-23 1'27"368 54
17 Theo Pourchaire Alfa Romeo C43 1'27"783 12
18 Alex Albon Williams FW45 1'27"824 50
19 Guanyu Zhou Alfa Romeo C43 1'28"747 54
20 Ayumi Iwasa AlphaTauri AT04 1'30"538 41
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