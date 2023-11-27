Abu Dabi Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
2023 Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından ortaya çıkan bazı ilginç istatistikleri sizler için derledik.
Sıralama turları istatistikleri
- Abu Dabi'de sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Max Verstappen, 32. pole pozisyonunu kazandı ve bu alanda Nigel Mansell'ı geride bıraktı.
- Charles Leclerc ikinci en hızlı zamanı yaptı ve üst üste beşinci kez ilk çizgiyi aldı.
- Oscar Piastri üçüncü oldu ve takım arkadaşları arasında Lando Norris'i Abu Dabi'de yenen ilk isim oldu.
- Dördüncü olan George Russell, Yas Marina'daki en iyi başlangıç pozisyonunu elde etti.
- Sıralama turlarındaki altıncılık Yuki Tsunoda'nın kariyerindeki en iyi sonuç oldu.
- Lewis Hamilton sıralama turlarında takım arkadaşına geçildi ve sezonu 11-11 tamamladılar.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, leads Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Yarış istatistikleri
- Abu Dabi Grand Prix'sini kazanan Max Verstappen, bu yılki 19. zaferini elde etti. Daha önce kimse bir sezonda bu kadar çok yarış kazanmamıştı. Red Bull da 22 yarışın 21'ini kazanarak rekor kırdı.
- Verstappen 54. F1 zaferini alarak Sebastian Vettel'i geride bıraktı ve tüm zamanların en çok yarış kazanan üçüncü ismi oldu.
- Verstappen, bir pistte üst üste dördüncü zaferini, arka arkaya ise 10. zaferini elde etti. Bu yılki 21. podyumunu alan Hollandalı pilot, 22 yarışın 21'inde podyuma çıkmış oldu.
- 575 puan toplayan Hollandalı pilot, en yakın rakibine 290 puan attı ve bu alanda rekor kırdı.
- En hızlı turu da atan Verstappen, kariyerinin 11. hat-trickini yaptı ve bu alanda Jim Clark'ı yakaladı. Artık önünde Hamilton (19 hat-trick) ve Michael Schumacher(22 hat-trick) var.
- Verstappen, 2023 sezonunda tüm yarışları tamamlayan tek sürücü oldu.
- Charles Leclerc, Abu Dabi'de üst üste ikinci kez Verstappen'in arkasında ikinci oldu.
- Üçüncü bitiren George Russell, bu sezonki ikinci podyumunu elde etti.
- AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, kariyerinde ilk kez bir yarışta lider gitti ve 2004 Nurburgring /Takuma Sato'dan sonra bunu yapan ikinci Japon pilot oldu.
- Dokuzuncu olan Lewis Hamilton, 2013 Abu Dabi GP'den bu yana ilk kez finiş gördüğü bir Abu Dabi yarışında podyuma çıkamadı.
- Red Bull ve Mercedes, tüm yarış hafta sonlarında puan almayı başaran iki takım oldular.
- 2005 yılından bu yana ilk kez bir İngiliz pilot Formula 1'de yarış kazanamadı.
- 1952 yılından bu yana ilk kez bir sezonda -podyumda- hiç İngiliz marşı çalınmadı.
- Sezonu ikincilik fazlasıyla dördüncü bitiren Fernando Alonso, 2013'ten bu yana ilk kez şampiyonada ilk dörde girdi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04
Son Haberler
2024'te taraftarların 'takdir edeceği' bir sprint formatı değişikliği geliyor!
2024'te taraftarların 'takdir edeceği' bir sprint formatı değişikliği geliyor! 2024'te taraftarların 'takdir edeceği' bir sprint formatı değişikliği geliyor!
MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu
MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu
Monster 2024 için McLaren ile anlaştı, Mercedes sponsorunu kaybetti!
Monster 2024 için McLaren ile anlaştı, Mercedes sponsorunu kaybetti! Monster 2024 için McLaren ile anlaştı, Mercedes sponsorunu kaybetti!
Drive to Survive'ın 6. sezonu 23 Şubat 2024'te yayınlanacak
Drive to Survive'ın 6. sezonu 23 Şubat 2024'te yayınlanacak Drive to Survive'ın 6. sezonu 23 Şubat 2024'te yayınlanacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar