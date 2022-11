Abu Dabi GP: Verstappen kazandı, Leclerc şampiyonada 2. sırayı aldı, Vettel F1'e puanla veda etti

Haberi dinle

23 Şubat 2022'de Barselona'da gerçekleştirilen ilk test seansı ile başlayan ve Formula 1'in yeni bir çağa adım attığı 2022 sezonu, bu hafta sonu Abu Dabi'de son buldu.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da sezonun kapanışı Yas Adası'nda yer alan Yas Marina Pisti'nde yapıldı. 2022 Abu Dabi GP, duygusal bir yarış oldu çünkü bu yarışla birlikte F1'deki bazı önemli karakterlere -en azından şimdilik- veda ettik.

Dört dünya şampiyonluğu bulunan, padoktaki en yetenekli, eğlenceli ve sevilen karakterlerden birisi olan Sebastian Vettel; bu yarışla birlikte emekliye ayrıldı. Buna ek olarak; gelecek sezon için koltukları olmayan Daniel Ricciardo, Mick Schumacher ve Nicholas Latifi'ye de veda ettik.

Sezonun final yarışı öncesinde iki şampiyonumuz da belli olsa da kalan pozisyonlar için hâlâ büyük mücadeleler vardı. Özellikle de Markalar Şampiyonası'nda sadece 1 sıra daha yukarıda yer almak bile ödül parasında büyük artış olmasını sağlıyor ve bu yüzden de orta sıralarda kıyasıya mücadeleler vardı.

Buna ek olarak, Pilotlar Şampiyonası'nda ikinci sıra için verilen mücadele ise bundan daha yakın olamazdı. Hem Charles Leclerc hem de Sergio Perez yarış öncesinde 290 puana sahiptiler. Yani bu yarışta kim daha çok puan alırsa, ikinci sıra ona gitmiş olacaktı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, prepare to lead the field away for the start Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Pierre Gasly ve Valtteri Bottas hariç herkeste orta hamur vardı ve 5 kırmızı ışığın yanmasıyla sezonun son yarışı başladı.

Pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen, ideal bir startla ilk sırasını korudu. Sergio Perez ise ikinci sırada kalmayı başardı. Charles Leclerc üçüncüydü. Uzun düzlüğün ardından 6. viraja gelinirken, Carlos Sainz, Lewis Hamilton'a bir atak yaptı. Hamilton, Sainz'ın bu atağıyla birlikte pistten dışarı taştı ve bordürün üstünden zıplayarak resmen şahlandı.

İngiliz pilot, dışarı taşmasının ardından Sainz'ın önünde piste geri döndü. Bu olay, Sainz tarafından 2021'de Max Verstappen'le Lewis Hamilton arasında yaşanan olaya benzetildi. İngiliz pilot, pistti keserek avantaj kazandığı gerekçesiyle inceleme altına alındı.

Böylelikle ilk turun sonunda ilk 10 şu şekildeydi: Verstappen, Perez, Leclerc, Sainz, Hamilton, Lando Norris, George Russell, Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Fernando Alonso.

4. tura geldiğimizde, ilk turdaki olaydan dolayı Hamilton'dan pozisyonu Sainz'a geri vermesi istendi. Hamilton, pozisyonu geri verse de bir sonraki turda İspanyol pilotu hızlıca arkasında bıraktı. 8. turda ise Sainz, Hamilton'ı geri geçti ve 4. sırasını geri aldı.

Sainz'ın Hamilton'ı geçmesinin ardından, Russell da takım arkadaşına atak yaptı. Böylelikle Hamilton, 6. sıraya geri dönmüş oldu.

Hamilton, Sainz ve Russell'a geçilmesinin ardından güç kaybettiğini söyledi. Bu noktada ilk 6'daki pilotlarda en yavaş tur zamanı Hamilton'dan geliyordu ve İngiliz pilot muhtemel bir güç ünitesi sorunu yaşıyor olabileceğinden bahsetti. Sonrasında da tabanının kırılmış olabileceğini dile getirdi.

Ancak 7 kez dünya şampiyonu pilotun aracında bir şeylerin doğru olmadığı açıktı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Böylelikle 10. tur geride kalırken ilk 6 şu şekildeydi: Verstappen, Perez, Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton.

16. tura girerken, Perez ve Russell pite geldiler. İki pilot da sert lastiğe geçtiler. Russell, pit yolunda hızlı şeride Lando Norris'in önüne salındığı için 5 saniye ceza aldı.

Sonraki turlarda ilk 6'daki diğer pilotlar da pite geldiler ve sıralamada bir değişik olmadı. Verstappen, Perez, Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton ilk 6'sı ile yarışa devam ettik. Altı pilotta da sert lastik vardı.

Bu altılının arkasında, Lando Norris güçlü bir yarış çıkarıyordu ve yedinciydi. Sebastian Vettel bu noktada pite gelmemişti ve sekizinciydi. Esteban Ocon ile Lance Stroll ise ilk 10'u tamamlıyorlardı.

28. tura geldiğimizde Fernando Alonso, araçtaki bir su sızıntısından dolayı pite geldi ve yarışı bırakmak zorunda kaldı. İspanyol pilot, böylelikle Alpine'deki son yarışını tamamlayamadı ve bu sezon bir kez daha yarış dışı kalmış oldu.

Fernando Alonso, Alpine F1 A522 Fotoğraf: Erik Junius

Bu esnada Charles Leclerc, ikinci sıradaki Sergio Perez'e giderek yaklaşıyordu ve aradaki fark 2 saniyeye kadar inmişti.

Bunun üzerine Red Bull, 34. turda Perez'i pite çağırdı ve Leclerc'in erken pit stop'la öne geçmesini engelledi. Meksikalı pilot, ikinci kez sert hamura geçti ve yarıştaki son pit stop'unu yaptı. Perez'in 2 pit stop stratejisine geçmesiyle birlikte, Leclerc tek pit stop stratejisine geçti.

39. turda Nicholas Latifi ile Mick Schumacher arasında 5. virajda temas yaşandı. İki pilot da yarışa devam edebildiler ancak Latifi lastik patlattı ve ekstra bir pit stop yapmak zorunda kaldı. Schumacher, Latifi'ye arkadan dokunarak kazaya neden olduğundan 5 saniye zaman cezası aldı.

40. turda Russell ve Sainz da ikinci pit stop'larını yaptılar ve Perez'in arkasında piste geri döndüler. Verstappen, Leclerc ve Hamilton tek pit stop'la yollarına devam ederken; Perez, Russell ve Sainz ikinci pit stop'larını yaptılar.

George Russell, Mercedes W13, pit stop Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

İkinci pit stopların sonrasında sıralama şu şekildeydi: Verstappen (Tek stop), Leclerc (Tek stop), Hamilton (Tek stop), Perez (İki stop), Sainz (İki stop), Russell (İki stop).

Perez bu noktada yeni lastikleriyle, Hamilton'ı geçti ve Leclerc'i kovalamaya başladı. Bitime 10 tur kala Perez'le Leclerc arasında 8 saniye vardı ve Perez'in, yeni lastikleriyle Leclerc'i yakalaması gerekiyordu.

55. turda Lewis Hamilton, vites kutusundaki bir sorun nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı ve kendisi için zorlu geçen bu yılı erken kapattı.

57. turda Perez, artık Leclerc'i görebilecek kadar yaklaşmıştı ve ikilinin 2. sıra için verdiği mücadele son tura kaldı. Perez, Leclerc'e çok yaklaşsa da geçişi yapamadı ve Leclerc, sezonu 2. sırada tamamladı.

Ön tarafta ise Verstappen çok rahattı ve rekor üstüne rekor kırdığı 2022 sezonunu galibiyetle kapattı. Şampiyon pilot, bu galibiyetle bu sezonki 15. zaferine ulaştı ve bu alandaki rekorunu geliştirdi.

Kazanan Verstappen'in arkasında Leclerc ve Perez podyumu tamamladı.

Yarışın sonunda Verstappen, Leclerc ve Perez start/finiş düzlüğünde donut yaparak taraftarlara şov yaptılar. Son olarak Vettel geldi ve o da taraftarlara şov yaptı. Ancak Alonso ve Hamilton yarış dışı kaldığından, Vettel şovunu yalnız yapmak zorunda kaldı. Günün en üzücü olaylarından biri belki de buydu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, 2nd position, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, 3rd position, Sebastian Vettel, Aston Martin, on the grid at the end of the race Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sainz dördüncü, Russell ise beşinci oldu. McLaren'da Lando Norris 6. sırayı alarak güçlü bir final performansı sergiledi ancak yine de McLaren, Markalar Şampiyonası'nda Alpine'i geçemedi ve 5. oldu. Dördüncü sıra ise Alpine'e gitti.

Esteban Ocon, damalı bayrağı 7. sırada gördü ve sezonu puanla noktaladı. Lance Stroll sekizinci olurken; Daniel Ricciardo, McLaren'la çıktığı son yarışı dokuzuncu sırada tamamladı.

Sebastian Vettel ise F1'deki son yarışını 10. sırada tamamladı ve puanla veda etti. Vettel'in arkasında Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Alexander Albon, Pierre Gasly ve Valtteri Bottas yer aldı.

Haas pilotları 16 ve 17. sıraları paylaşırken; Lewis Hamilton, Fernando Alonso ve Nicholas Latifi yarışı tamamlayamadılar.

2022 Formula 1 sezonu tamamlanmış olsa da, geçtiğimiz senelerden bildiğiniz üzere Motorsport.com Türkiye olarak sezon arasında her türlü gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kış arası boyunca 2022 sezonu hakkında analizler, 2023 Formula 1 sezonu öncesinde ortaya çıkan tüm söylentiler ve yaşanan tüm gelişmeler; sitemizde mevcut olacak.

Sezon boyunca hem internet sitemiz üzerinde hem de Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarımızda bizleri yalnız bırakmayan tüm ziyaretçilerimize, takipçilerimize, destekleyen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

2023 Formula 1 sezonu, 5 Mart 2023'te gerçekleştirilecek Bahreyn GP ile start alacak.

2022 Abu Dabi GP - Yarış sonucu:

Nº Pilot Araç/motor Tur Zaman Fark 1 1 Max Verstappen Red Bull 58 1:27'45.914 2 16 Charles Leclerc Ferrari 58 1:27'54.685 8.771 3 11 Sergio Pérez Red Bull 58 1:27'56.007 10.093 4 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 58 1:28'10.806 24.892 5 63 George Russell Mercedes 58 1:28'21.802 35.888 6 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 58 1:28'42.148 56.234 7 31 Esteban Ocon Alpine/Renault 58 1:28'43.154 57.240 8 18 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 58 1:29'02.845 1'16.931 9 3 Daniel Ricciardo McLaren/Mercedes 58 1:29'09.182 1'23.268 10 5 Sebastian Vettel Aston Martin/Mercedes 58 1:29'09.812 1'23.898 11 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri/Red Bull 58 1:29'15.285 1'29.371 12 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 57 - 1 lap 13 23 Alexander Albon Williams/Mercedes 57 - 1 lap 14 10 Pierre Gasly AlphaTauri/Red Bull 57 - 1 lap 15 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 57 - 1 lap 16 47 Mick Schumacher Haas/Ferrari 57 - 1 lap 17 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 57 - 1 lap 18 44 Lewis Hamilton Mercedes 55 - Hidrolik 19 6 Nicholas Latifi Williams/Mercedes 55 - 3 tur 14 Fernando Alonso Alpine/Renault 27 - Su sızıntısı

Sebastian Vettel, Aston Martin, waves to the fans from the grid after the end of his final race in F1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images