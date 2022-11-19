Abu Dabi GP: Sezonun son pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!

Haberi dinle

23 Şubat 2022'de Barselona'da gerçekleştirilen ilk test seansı ile başlayan ve Formula 1'in yeni bir çağa adım attığı 2022 sezonu, bu hafta sonu Abu Dabi'de son buluyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da sezonun kapanışı Yas Adası'nda yer alan Yas Marina Pisti'nde yapılıyor. Pazar günkü 58 turluk mücadelenin öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı tur Max Verstappen'den geldi.

Yapay ışıklandırmalar altında gerçekleştirilen sıralama turlarında sezonun son pole pozisyonunu kazanan Verstappen, Grand Prix'ye ilk sıradan başlayacak ve onun yanında Sergio Perez yer alacak.

Abu Dabi GP, 20 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak ve S Sport 2'den yayınlanacak.

Yarış gridi:

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q3- Üçüncü bölüm: Verstappen en hızlısı, Perez ikinci

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Ferrari, Red Bull ve McLaren pilotlarının yanı sıra Esteban Ocon ile Sebastian Vettel de mücadele ettiler.

İlk denemelerinin ardından Max Verstappen liderdi. Özellikle de son sektörde fark yaratan Hollandalı pilot, 1:23.988 yaparak bu hafta sonu 1:23'lere inen ilk pilot oldu.

Carlos Sainz, liderin 0.293 saniye gerisinde ikinciydi. Sergio Perez üçüncü, Charles Leclerc dördüncü sıradaydı.

Mercedes ilk denemelerin ardından beklenenden daha yavaş kaldı. Lewis Hamilton, Verstappen'in 0.690 saniye gerisinde altıncı sıradaydı. Russell ise 0.706 saniye geride yedinciydi. Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo ve Lando Norris ise ilk 10'u tamamladılar.

Bitime 3 dakika kala pilotlar son denemeleri için piste çıktılar ve bu sezonun son zaman turlarını izledik. İkinci denemelerde herkes derecesini geliştirse de Verstappen'i geçebilen olmadı ve pole şampiyon pilota gitti.

1:23.824'lük turuyla sezonun pole pozisyonunu kupasını evine getiren Verstappen'in 0.228 saniye gerisinde ise takım arkadaşı Perez yer aldı. Böylelikle Red Bull duble yapmış oldu.

Ferrari, hafta sonu boyunca zorlansa da sıralama turlarında Mercedes'i geçmeyi başardı. Leclerc üçüncü, Sainz dördüncü sırada yer aldı.

Mercedes ise sıralama turlarında beklenenden daha yavaş kaldı. Seans boyunca araçtaki fren sorunundan bahseden ve şikayetçi olan Lewis Hamilton 0.684 saniye geride beşinci sırayı aldı. Russell ise takım arkadaşının 0.003 saniye gerisinde altıncı oldu.

Lando Norris seansı 7. sırada tamamlarken; Esteban Ocon sekizinci sırayı aldı. Sebasian Vettel, F1'deki son sıralama turlarında 9. olurken, Daniel Ricciardo ilk 10'u tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q2- İkinci bölüm: Perez lider, Vettel Q3'e kaldı

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler. Pilotlar olaysız bir seansı geride bıraktılar. Kaza yapan ya da spin atan olmadı.

Seansın en hızlı derecesi 1:24.419 yapan Sergio Perez'den gelirken, Charles Leclerc ikinci oldu. Sainz, Verstappen ve Hamilton, Norris ve Russell onları takip ettiler.

Sebastian Vettel, son sektörde trafikte kalmasına rağmen 8. oldu ve Aston Martin'i son bölüme taşıdı. Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo da son bölüme kalan isimler oldular.

Fernando Alonso, 11. sırayı alarak elenen son isim oldu ve Alpine'le katıldığı son sıralama seansında Q3'e kalamadı. Yuki Tsunoda 12. sırayı alırken; Mick Schumacher, Lance Stroll ve Guanyu Zhou elenen diğer isim oldular.

İkinci bölüm sonucu:

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q1- Birinci bölüm: Verstappen lider, Red Bull 1-2

Yas Marina'da sıralama turları 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve nispeten olaysız bir seansı geride bıraktık. Güneşin batmasıyla ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, koşullar sürüş için daha ideal hâle geldi.

Seansın en hızlı derecesi 1:24.754 ile Max Verstappen'den geldi, Sergio Perez ise 0.066 saniye geride ikinci sırayı aldı. Ferrariler 3 ve 4 olurken, Lando Norris 3. antrenmandaki güçlü temposunu devam ettirdi ve 5. oldu.

Altıncı olan Sebastian Vettel, F1 kariyerinin son sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başarırken; Mercedes pilotları 7 ve 8. sıraları aldılar. Mick Schumacher ise 11. olarak Haas ile çıktığı son sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başardı.

Son sektördeki trafikten dolayı turuna istediği gibi başlayamayan Fernando Alonso, kendisini son anda elenme bölgesinden kurtardı ve 15. oldu.

Geçtiğimiz hafta sıralama turlarında pole pozisyonunu alan Kevin Magnussen, bu hafta 16. olarak ilk bölümde elendi.

Pierre Gasly 17. olurken, son sektördeki trafikten dolayı turuna istediği gibi başlamayan ve lastiklerini ideal sıcaklığa getiremeyen Valtteri Bottas ise 18. sırayı aldı.

Son iki sıra Williams pilotlarına gitti. Alexander Albon 19. en hızlı zamanı kaydederken, Nicholas Latifi F1'deki -en azından şimdilik- son sıralama turlarında 20. oldu.

Birinci bölüm sonucu:

Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images