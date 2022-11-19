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Formula 1 / Abu Dhabi GP Sıralama turları raporu

Abu Dabi GP: Sezonun son pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!

2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Max Verstappen'e gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Abu Dabi GP: Sezonun son pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!
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23 Şubat 2022'de Barselona'da gerçekleştirilen ilk test seansı ile başlayan ve Formula 1'in yeni bir çağa adım attığı 2022 sezonu, bu hafta sonu Abu Dabi'de son buluyor. 

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da sezonun kapanışı Yas Adası'nda yer alan Yas Marina Pisti'nde yapılıyor. Pazar günkü 58 turluk mücadelenin öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı tur Max Verstappen'den geldi. 

Yapay ışıklandırmalar altında gerçekleştirilen sıralama turlarında sezonun son pole pozisyonunu kazanan Verstappen, Grand Prix'ye ilk sıradan başlayacak ve onun yanında Sergio Perez yer alacak. 

Abu Dabi GP, 20 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak ve S Sport 2'den yayınlanacak. 

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Netherlands Max Verstappen 1'23.824   226.803
2 Mexico Sergio Perez 1'24.052 0.228 226.188
3 Monaco Charles Leclerc 1'24.092 0.268 226.080
4 Spain Carlos Sainz Jr. 1'24.242 0.418 225.678
5 United Kingdom Lewis Hamilton 1'24.508 0.684 224.968
6 United Kingdom George Russell 1'24.511 0.687 224.960
7 United Kingdom Lando Norris 1'24.769 0.945 224.275
8 France Esteban Ocon 1'24.830 1.006 224.114
9 Germany Sebastian Vettel 1'24.961 1.137 223.768
10 Spain Fernando Alonso 1'25.096 1.272 223.413
11 Japan Yuki Tsunoda 1'25.219 1.395 223.091
12 Germany Mick Schumacher 1'25.225 1.401 223.075
13 Australia Daniel Ricciardo 1'25.045 1.221 223.547
14 Canada Lance Stroll 1'25.359 1.535 222.725
15 China Guan Yu Zhou 1'25.408 1.584 222.597
16 Denmark Kevin Magnussen 1'25.834 2.010 221.492
17 France Pierre Gasly 1'25.859 2.035 221.428
18 Finland Valtteri Bottas 1'25.892 2.068 221.343
19 Thailand Alexander Albon 1'26.028 2.204 220.993
20 Canada Nicholas Latifi 1'26.054 2.230 220.926
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Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q3- Üçüncü bölüm: Verstappen en hızlısı, Perez ikinci 

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Ferrari, Red Bull ve McLaren pilotlarının yanı sıra Esteban Ocon ile Sebastian Vettel de mücadele ettiler. 

İlk denemelerinin ardından Max Verstappen liderdi. Özellikle de son sektörde fark yaratan Hollandalı pilot, 1:23.988 yaparak bu hafta sonu 1:23'lere inen ilk pilot oldu. 

Carlos Sainz, liderin 0.293 saniye gerisinde ikinciydi. Sergio Perez üçüncü, Charles Leclerc dördüncü sıradaydı. 

Mercedes ilk denemelerin ardından beklenenden daha yavaş kaldı. Lewis Hamilton, Verstappen'in 0.690 saniye gerisinde altıncı sıradaydı. Russell ise 0.706 saniye geride yedinciydi. Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo ve Lando Norris ise ilk 10'u tamamladılar. 

 

Bitime 3 dakika kala pilotlar son denemeleri için piste çıktılar ve bu sezonun son zaman turlarını izledik. İkinci denemelerde herkes derecesini geliştirse de Verstappen'i geçebilen olmadı ve pole şampiyon pilota gitti. 

1:23.824'lük turuyla sezonun pole pozisyonunu kupasını evine getiren Verstappen'in 0.228 saniye gerisinde ise takım arkadaşı Perez yer aldı. Böylelikle Red Bull duble yapmış oldu.

Ferrari, hafta sonu boyunca zorlansa da sıralama turlarında Mercedes'i geçmeyi başardı. Leclerc üçüncü, Sainz dördüncü sırada yer aldı. 

Mercedes ise sıralama turlarında beklenenden daha yavaş kaldı. Seans boyunca araçtaki fren sorunundan bahseden ve şikayetçi olan Lewis Hamilton 0.684 saniye geride beşinci sırayı aldı. Russell ise takım arkadaşının 0.003 saniye gerisinde altıncı oldu. 

Lando Norris seansı 7. sırada tamamlarken; Esteban Ocon sekizinci sırayı aldı. Sebasian Vettel, F1'deki son sıralama turlarında 9. olurken, Daniel Ricciardo ilk 10'u tamamladı. 

Üçüncü bölüm sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 6 1'23.824     226.803
2 Mexico Sergio Perez 6 1'24.052 0.228 0.228 226.188
3 Monaco Charles Leclerc 6 1'24.092 0.268 0.040 226.080
4 Spain Carlos Sainz Jr. 6 1'24.242 0.418 0.150 225.678
5 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'24.508 0.684 0.266 224.968
6 United Kingdom George Russell 6 1'24.511 0.687 0.003 224.960
7 United Kingdom Lando Norris 5 1'24.769 0.945 0.258 224.275
8 France Esteban Ocon 6 1'24.830 1.006 0.061 224.114
9 Germany Sebastian Vettel 3 1'24.961 1.137 0.131 223.768
10 Australia Daniel Ricciardo 3 1'25.045 1.221 0.084 223.547
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Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q2- İkinci bölüm: Perez lider, Vettel Q3'e kaldı

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler. Pilotlar olaysız bir seansı geride bıraktılar. Kaza yapan ya da spin atan olmadı.

Seansın en hızlı derecesi 1:24.419 yapan Sergio Perez'den gelirken, Charles Leclerc ikinci oldu. Sainz, Verstappen ve Hamilton, Norris ve Russell onları takip ettiler. 

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Sebastian Vettel, son sektörde trafikte kalmasına rağmen 8. oldu ve Aston Martin'i son bölüme taşıdı. Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo da son bölüme kalan isimler oldular. 

Fernando Alonso, 11. sırayı alarak elenen son isim oldu ve Alpine'le katıldığı son sıralama seansında Q3'e kalamadı. Yuki Tsunoda 12. sırayı alırken; Mick Schumacher, Lance Stroll ve Guanyu Zhou elenen diğer isim oldular. 

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Mexico Sergio Perez 6 1'24.419     225.205
2 Monaco Charles Leclerc 6 1'24.517 0.098 0.098 224.944
3 Spain Carlos Sainz Jr. 6 1'24.521 0.102 0.004 224.933
4 Netherlands Max Verstappen 6 1'24.622 0.203 0.101 224.664
5 United Kingdom Lewis Hamilton 9 1'24.774 0.355 0.152 224.262
6 United Kingdom Lando Norris 6 1'24.903 0.484 0.129 223.921
7 United Kingdom George Russell 8 1'24.940 0.521 0.037 223.823
8 Germany Sebastian Vettel 6 1'24.974 0.555 0.034 223.734
9 France Esteban Ocon 6 1'25.007 0.588 0.033 223.647
10 Australia Daniel Ricciardo 6 1'25.068 0.649 0.061 223.487
11 Spain Fernando Alonso 6 1'25.096 0.677 0.028 223.413
12 Japan Yuki Tsunoda 6 1'25.219 0.800 0.123 223.091
13 Germany Mick Schumacher 6 1'25.225 0.806 0.006 223.075
14 Canada Lance Stroll 6 1'25.359 0.940 0.134 222.725
15 China Guan Yu Zhou 6 1'25.408 0.989 0.049 222.597
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Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q1- Birinci bölüm: Verstappen lider, Red Bull 1-2

Yas Marina'da sıralama turları 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı ve nispeten olaysız bir seansı geride bıraktık. Güneşin batmasıyla ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, koşullar sürüş için daha ideal hâle geldi. 

Seansın en hızlı derecesi 1:24.754 ile Max Verstappen'den geldi, Sergio Perez ise 0.066 saniye geride ikinci sırayı aldı. Ferrariler 3 ve 4 olurken, Lando Norris 3. antrenmandaki güçlü temposunu devam ettirdi ve 5. oldu. 

Altıncı olan Sebastian Vettel, F1 kariyerinin son sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başarırken; Mercedes pilotları 7 ve 8. sıraları aldılar. Mick Schumacher ise 11. olarak Haas ile çıktığı son sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başardı. 

Son sektördeki trafikten dolayı turuna istediği gibi başlayamayan Fernando Alonso, kendisini son anda elenme bölgesinden kurtardı ve 15. oldu. 

Geçtiğimiz hafta sıralama turlarında pole pozisyonunu alan Kevin Magnussen, bu hafta 16. olarak ilk bölümde elendi. 

Pierre Gasly 17. olurken, son sektördeki trafikten dolayı turuna istediği gibi başlamayan ve lastiklerini ideal sıcaklığa getiremeyen Valtteri Bottas ise 18. sırayı aldı. 

Son iki sıra Williams pilotlarına gitti. Alexander Albon 19. en hızlı zamanı kaydederken, Nicholas Latifi F1'deki -en azından şimdilik- son sıralama turlarında 20. oldu. 

Birinci bölüm sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 5 1'24.754     224.315
2 Mexico Sergio Perez 6 1'24.820 0.066 0.066 224.140
3 Spain Carlos Sainz Jr. 4 1'25.090 0.336 0.270 223.429
4 Monaco Charles Leclerc 5 1'25.211 0.457 0.121 223.112
5 United Kingdom Lando Norris 6 1'25.387 0.633 0.176 222.652
6 Germany Sebastian Vettel 9 1'25.523 0.769 0.136 222.298
7 United Kingdom George Russell 6 1'25.545 0.791 0.022 222.240
8 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'25.594 0.840 0.049 222.113
9 China Guan Yu Zhou 6 1'25.594 0.840 0.000 222.113
10 Japan Yuki Tsunoda 9 1'25.630 0.876 0.036 222.020
11 Germany Mick Schumacher 9 1'25.711 0.957 0.081 221.810
12 France Esteban Ocon 5 1'25.735 0.981 0.024 221.748
13 Canada Lance Stroll 9 1'25.741 0.987 0.006 221.732
14 Australia Daniel Ricciardo 6 1'25.766 1.012 0.025 221.668
15 Spain Fernando Alonso 6 1'25.782 1.028 0.016 221.626
16 Denmark Kevin Magnussen 9 1'25.834 1.080 0.052 221.492
17 France Pierre Gasly 9 1'25.859 1.105 0.025 221.428
18 Finland Valtteri Bottas 6 1'25.892 1.138 0.033 221.343
19 Thailand Alexander Albon 9 1'26.028 1.274 0.136 220.993
20 Canada Nicholas Latifi 9 1'26.054 1.300 0.026 220.926
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Nicholas Latifi, Williams FW44

Nicholas Latifi, Williams FW44

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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