Formula 1 Abu Dhabi GP

Abu Dabi GP organizatöründen net mesaj: "Yarış planlanan şekilde yapılacak"

Ethara Üst Yöneticisi Saif Rashid Al Noaimi, Orta Doğu'da devam eden sorunlara rağmen Abu Dabi Grand Prix'sinin 6 Aralık'ta planlandığı gibi düzenleneceğini söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 16 Eki 2026 09:40

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Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Yas Marina Pisti'ndeki sezon finalini organize eden şirketin başındaki Saif Rashid Al Noaimi'nin açıklamaları, bölgede güvenlik endişelerinin sürdüğü hassas bir dönemde geldi.

Suudi Arabistan, son haftalarda tekrarlanan saldırılara maruz kaldı. Saldırıların hedefleri arasında Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve Dhahran'daki Saudi Aramco genel merkezi de yer aldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, ekim ayının ilk iki haftasında yalnızca Riyad Havalimanı'na yönelik 20 ayrı saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Takvimde Abu Dabi'den hemen önceki yarışa ev sahipliği yapacak Katar da saldırılardan etkilenen Suudi Arabistan bölgelerine 150 kilometreden biraz daha yakın bir konumda bulunuyor.

Formula 1 yönetimi, sezonun Katar ve Abu Dabi yarışlarıyla planlandığı şekilde tamamlanacağı yönündeki tutumunu şu ana kadar korusa da olası bir iptal durumuna karşı Imola'nın yedek seçenek olarak hazırlandığı bildiriliyor.

Bu alternatif plana göre Imola, 6 Aralık'ta iki ayrı yarışa değil, tek bir yedek yarışa ev sahipliği yapacak. Böyle bir senaryoda takvimdeki yarışlardan biri tamamen çıkarılacak.

Fotoğraf: Erik Junius

Dubai Eye 103.8FM'e konuşan Al Noaimi ise Abu Dabi GP hazırlıklarının herhangi bir aksama olmadan ilerlediğini vurguladı.

Al Noaimi, "Yarış düzenlenecek, hazırlıklar her zaman planlandığı şekilde ilerledi. Sezon finali 6 Aralık'ta Abu Dabi'deki Yas Marina Pisti'nde yapılacak."

"Gördüğünüz gibi tesis hareketlenmeye başladı: Şimdiye kadarki en büyük Paddock Club alanımızı kuruyoruz."

"Bu yıl 12 bin kişiyi aşacağız. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesi için 40 bin kişiye akreditasyon verildi. Yani bu ölçekte bir organizasyonun hayata geçirilmesinde 40 bin kişilik bir iş gücü görev alıyor."

"Bunun yanı sıra 1.500 adet gönüllümüz var ve bunların %90'ı Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı. Organizasyonu destekleyen ve inşa eden 220'den fazla tedarikçi şirket bulunuyor. Onlar olmadan bunu başaramazdık. Yıllar içinde, ilk yarıştan bu yana yerel ekosistemin büyüyüp geliştiğini gördük." dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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