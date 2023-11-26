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Formula 1 Abu Dabi GP
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Abu Dabi GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, Abu Dabi Grand Prix'si öncesi sürücülerin sahip olduğu lastik hamurları sayısını açıkladı.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Sparks fly from Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Pirelli bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C3, C4 ve C5 hamurları getirme kararı almıştı.

Cuma ve cumartesi günkü seansların ardından sürücülerin elindeki lastik hamurları belli olmuş durumda.

Sezonun son yarışı öncesinde Red Bull ve McLaren pilotlarına ek olarak Charles Leclerc, George Russell ve Pierre Gasly'nin elinde iki set sert ve bir set orta hamur var.

Mercedes'ten Lewis Hamilton, tıpı Esteban Ocon gibi iki set sert, bir set orta ve bir set yumuşak hamura sahip.

İlk bölümde elenen Carlos Sainz ise iki set yumuşak, iki set sert ve bir set orta hamura sahip.

Diğer isimlerin lastik sayısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Pirelli yarış için en hızlı stratejinin tek pit stop olacağını da açıkladı.

Buna göre yarışa orta hamurla başlamak ve 20 ila 26. turlar arasında sert lastiğe geçerek finiş görmek gerekiyor.

İsteyen alternatif strateji olarak çift pit stopu tercih edebilir. Bu açıdan en hızlı strateji yarışa orta hamurla başlayıp 12 ila 18. turlar arasında sert hamura geçmek ve 33 ila 39. turlar arasında başka bir sert hamura geçerek finiş görmek gerekiyor.

Pilotların elindeki yeni/eski lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (С3) Orta (C4) Yumuşak (C5)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
1. M. Verstappen Red Bull 2 - 1 - - 3
11. S. Perez Red Bull 2 - 1 - - 3
16. C. Leclerc Ferrari 2 - 1 - - 3
55. C. Sainz Ferrari 2 - 1 - 2 2
63. G. Russell Mercedes 2 - 1 - - 3
44. L. Hamilton Mercedes 2 - 1 - 1 3
31. E. Ocon Alpine 2 - 1 - 1 3
10. P. Gasly Alpine 2 - 1 - - 3
4. L. Norris McLaren 2 - 1 - - 3
81. O. Piastri McLaren 2 - 1 - - 3
77. V. Bottas Alfa Romeo 1 - 2 - 2 2
24. G. Zhou Alfa Romeo 1 - 2 - 2 2
18. L. Stroll Aston Martin - 2 1 - 1 3
14. F. Alonso Aston Martin - 2 1 - - 3
20. K. Magnussen Haas 2 - 1 - 2 2
27. N. Hulkenberg Haas 2 - 1 - - 3
3. D. Ricciardo AlphaTauri 2 - 1 - 1 3
22. Y. Tsunoda AlphaTauri 2 - 1 - - 3
2. L. Sargeant Williams 2 - - 1 2 2
23. A. Albon Williams 2 - - 1 1 3
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