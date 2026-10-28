Formula 1 Amerika GP

Abu Dabi GP iptal edilecek mi? Organizatörler, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor

Orta Doğu'daki savaş gerilimi Formula 1'in Katar ve Abu Dabi yarışlarının düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin soru işaretlerini artırırken, Abu Dabi GP organizasyonu tanıtım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 28 Eki 2026 07:52

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Abu Dhabi skyline at sunset

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Formula 1'de sezonun son iki yarışı olan Katar ve Abu Dabi Grand Prix'lerinin düzenlenip düzenlenmeyeceği tartışılmaya devam ediyor. Orta Doğu'da artan gerilime rağmen Abu Dabi GP organizatörleri, yarış hafta sonu için hazırlıklarını ve tanıtım çalışmalarını planlandığı şekilde sürdürüyor.

Bilet satışları devam ederken yarış hafta sonunda sahne alması planlanan sanatçılarla ilgili duyurular da yapılıyor. Organizasyonun bu yaklaşımı, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin yarattığı belirsizliğe rağmen yarışın takvimdeki yerini koruyacağı mesajını veriyor.

Abu Dabi cephesinden iptal sinyali yok

Abu Dabi GP organizatörleri, yarışın kazananına verilecek kupayı Zayed Uluslararası Havalimanı'nda sergileyerek Etihad Airways ile olan iş birliğini öne çıkardı. İlk yarıştan bu yana etkinliğin isim sponsoru olan havayolu şirketiyle gerçekleştirilen bu tanıtım çalışması, organizasyonun planlandığı şekilde ilerlediğini gösteriyor.

Aynı zamanda bu yılki Abu Dabi GP için Jennifer Lopez'in de sahne alacağı açıklandı ve bu konudaki tanıtım çalışmaları hızla sürüyor.

Öte yandan Formula 1 yönetiminin de Katar ve Abu Dabi yarışlarının düzenlenmesi konusunda şu ana kadar net bir değişiklik sinyali vermediği belirtiliyor. F1 CEO'su Stefano Domenicali, yarışların planlandığı gibi gerçekleştirilmesi yönündeki tutumunu daha önce dile getirmişti.

Carlos Sainz'ın yarışların düzenlenmesine ilişkin soru işaretlerini gündeme getirmesi de tartışmaları beraberinde getirmişti.

Mevcut tabloda organizasyon tarafı hazırlıklarına devam ediyor. Ancak Orta Doğu'daki gelişmelerin nasıl şekilleneceği, sezonun son iki yarışı öncesinde yakından takip edilecek.

Şimdilik Abu Dabi GP'sinin iptal edildiğine ilişkin bir karar bulunmuyor. Bununla birlikte, bölgedeki güvenlik koşullarının değişmesi halinde takvimle ilgili yeni değerlendirmeler yapılması ihtimali de göz ardı edilemez.

Yas Marina Circuit

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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