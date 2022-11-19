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Formula 1 / Abu Dhabi GP Antrenman raporu

Abu Dabi GP 3. antrenman: Sezonun son antrenman seansında Perez lider, Red Bull 1-2

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın son ayağı olan Abu Dabi GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Sergio Perez ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Abu Dabi GP 3. antrenman: Sezonun son antrenman seansında Perez lider, Red Bull 1-2
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Sezonun son ayağı olan Abu Dabi GP hafta sonu, cuma günü gerçekleştirilen 2 antrenman seansıyla başlamıştı ve cumartesi günü 3. antrenman seansı ile devam etti. 

Dün gerçekleştirilen seansları kaçırdıysanız, raporlarımıza göz atabilirsiniz. 

Antrenman raporları:

Üçüncü antrenman seansı öğlen vaktinde gerçekleştirildiğinden, sıcaklıklar yüksekti ve asfalt neredeyse 45 derece sıcaklığındaydı. 

Sıralama turları ve yarış akşam saatlerinde, daha serin koşullarda gerçekleştirileceğinden, bu seans aslında takımlara tam olarak gerçek bir resim sunmadı. Çünkü akşam saatlerinde güneşin batmasıyla ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, araçların davranışları tamamen değişebiliyor. 

Yine de 3. antrenman seansı, sıralama öncesinde takımların ayarlarını değiştirebilecekleri son seanstı ve takımlar, bu seansta artık son dokunuşları yaparak her şeyi mükemmelleştirmeye çalıştılar. 

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Seansın ilk dakikaları oldukça sakin geçti. Ferrari pilotları orta hamurla turladılar. Birkaç dakika sonra onlara Haas ve Mercedes pilotları katıldı. 

Orta hamurla turlayan Charles Leclerc, ilk dakikalarda 1:27.314'lük derecesiyle zirvedeydi. Carlos Sainz ise yarım saniye arkada ikinciydi. Sainz ardından derecesini geliştirdi ve takım arkadaşının 0.4 saniye kadar önüne geçti. 

Bu esnada Mercedes pilotları, Ferrarilerin aksine yumuşak lastikle turlamayı tercih ettiler ve lastik avantajıyla da birlikte ilk iki sıraya yükseldiler. Lewis Hamilton, 1:26.040'lık derecesiyle ilk sıraya çıktı. George Russell ise 0.4 saniye geride ikinciydi. 

Sonrasında Leclerc, orta hamurla derecesini geliştirdi ve Hamilton'ın 0.055 saniye gerisinde ikinci sıraya çıktı. Ardından Alpine pilotları orta hamurla turlarını kaydettiler ve 3-4 oldular. Fernando Alonso liderin 0.252 saniye gerisinde üçüncü, Esteban Ocon 0.262 saniye geride dördüncüydü. Alpine, cuma günü gösterdiği güçlü tempoyu cumartesiye de taşımış gibi duruyordu. 

Böylelikle ilk 20 dakika geride kalırken sıralama şöyleydi: Hamilton (S), Leclerc (M), Alonso (M), Ocon (M), Sainz (M), Russell (S), Perez (M). 

Max Verstappen bu noktada hâlâ piste çıkmamıştı. 

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Bitime 30 dakika kala kırmızı bayraklar çıktığını gördük. Pierre Gasly, 9. virajda bordürlere çıkmasının ardından sağ ön aksındaki bir parçayı kaybetti ve lastik patlattı. Kırılan parça piste uçtu ve bu parçanın kaldırılması için kırmızı bayraklar çıktı. 

Hamilton, kırmızı bayrakların çıkmasının ardından Lando Norris ve Kevin Magnussen'i geçtiği gerekçesiyle inceleme altına alındı. Bu olay seanstan sonra incelenecek. 

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Parçanın hızlıca alınmasının ardından seans hızlıca yeniden başladı ve Verstappen yumuşak lastiklerle piste çıktı. Şampiyon pilot ilk turunda 1:26.044 yaparak üçüncü sıraya yükseldi. Hamilton da yumuşak lastikle pistteydi ve İngiliz pilot 1:25.824 ile en hızlı zamanı kaydetti. 

Son 20 dakikaya girilirken yumuşak lastiklerle daha çok derece görmeye başladık. Yumuşak lastiklerdeki denemelerin ardından Perez, Verstappen, Hamilton, Russell, Norris ilk 5'i oluştu ve seansın geri kalanında dereceler değişmedi. 

Böylelikle şampiyonada ikinci sıra için mücadele eden Perez, sezonun son antrenman seansını ilk sırada tamamlamış oldu. Verstappen ise ikinci sırayı aldı. Mercedes pilotları arka arkaya yer aldılar. Hamilton üçüncü, Russell dördüncü oldu. McLaren pilotu Lando Norris ise ilk 5'i tamamladı. 

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ön lastiklerin çok hızlı bittiğini ve ısındığını söyleyen Charles Leclerc altıncı olurken, Carlos Sainz yedinci sırayı aldı. Sıralama turları öncesinde Ferrari için işler iyi durmuyor. 

Daniel Ricciardo, McLaren'la çıktığı son antrenman seansında sekizinci olurken; Sebastian Vettel, F1 kariyerinin son antrenman seansını 9. sırada noktaladı. Williams pilotu Alexander Albon ise ilk 10'u tamamladı. 

Seansın ilk bölümünde oldukça iyi tempo sergileyen Alpine pilotları, ikinci bölümde yavaş kaldılar. Ocon 11, Alonso ise 12. oldu. 

Onları Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Lance Stroll takip etti. Haas pilotları arka arkaya dizildiler. Son iki sıra ise Guanyu Zhou ile Nicholas Latifi'ye gitti. 

Sezonun son sıralama turları, TSİ 17.00'de başlayacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Mexico Sergio Perez 15 1'24.982     223.713
2 Netherlands Max Verstappen 15 1'25.134 0.152 0.152 223.313
3 United Kingdom Lewis Hamilton 20 1'25.222 0.240 0.088 223.083
4 United Kingdom George Russell 15 1'25.395 0.413 0.173 222.631
5 United Kingdom Lando Norris 16 1'25.518 0.536 0.123 222.311
6 Monaco Charles Leclerc 24 1'25.571 0.589 0.053 222.173
7 Spain Carlos Sainz Jr. 23 1'25.605 0.623 0.034 222.085
8 Australia Daniel Ricciardo 18 1'25.950 0.968 0.345 221.193
9 Germany Sebastian Vettel 13 1'26.012 1.030 0.062 221.034
10 Thailand Alexander Albon 16 1'26.051 1.069 0.039 220.934
11 France Esteban Ocon 17 1'26.073 1.091 0.022 220.877
12 Spain Fernando Alonso 18 1'26.076 1.094 0.003 220.869
13 Japan Yuki Tsunoda 19 1'26.170 1.188 0.094 220.628
14 Finland Valtteri Bottas 17 1'26.189 1.207 0.019 220.580
15 France Pierre Gasly 12 1'26.239 1.257 0.050 220.452
16 Canada Lance Stroll 20 1'26.298 1.316 0.059 220.301
17 Denmark Kevin Magnussen 21 1'26.356 1.374 0.058 220.153
18 Germany Mick Schumacher 19 1'26.473 1.491 0.117 219.855
19 China Guan Yu Zhou 17 1'26.482 1.500 0.009 219.833
20 Canada Nicholas Latifi 14 1'26.646 1.664 0.164 219.416
Tüm sonuçları görüntüle
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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