Abu Dabi GP 3. antrenman: Sezonun son antrenman seansında Perez lider, Red Bull 1-2
2022 Formula 1 Şampiyonası'nın son ayağı olan Abu Dabi GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Sergio Perez ilk sırada tamamladı.
Sezonun son ayağı olan Abu Dabi GP hafta sonu, cuma günü gerçekleştirilen 2 antrenman seansıyla başlamıştı ve cumartesi günü 3. antrenman seansı ile devam etti.
Dün gerçekleştirilen seansları kaçırdıysanız, raporlarımıza göz atabilirsiniz.
Üçüncü antrenman seansı öğlen vaktinde gerçekleştirildiğinden, sıcaklıklar yüksekti ve asfalt neredeyse 45 derece sıcaklığındaydı.
Sıralama turları ve yarış akşam saatlerinde, daha serin koşullarda gerçekleştirileceğinden, bu seans aslında takımlara tam olarak gerçek bir resim sunmadı. Çünkü akşam saatlerinde güneşin batmasıyla ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, araçların davranışları tamamen değişebiliyor.
Yine de 3. antrenman seansı, sıralama öncesinde takımların ayarlarını değiştirebilecekleri son seanstı ve takımlar, bu seansta artık son dokunuşları yaparak her şeyi mükemmelleştirmeye çalıştılar.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Seansın ilk dakikaları oldukça sakin geçti. Ferrari pilotları orta hamurla turladılar. Birkaç dakika sonra onlara Haas ve Mercedes pilotları katıldı.
Orta hamurla turlayan Charles Leclerc, ilk dakikalarda 1:27.314'lük derecesiyle zirvedeydi. Carlos Sainz ise yarım saniye arkada ikinciydi. Sainz ardından derecesini geliştirdi ve takım arkadaşının 0.4 saniye kadar önüne geçti.
Bu esnada Mercedes pilotları, Ferrarilerin aksine yumuşak lastikle turlamayı tercih ettiler ve lastik avantajıyla da birlikte ilk iki sıraya yükseldiler. Lewis Hamilton, 1:26.040'lık derecesiyle ilk sıraya çıktı. George Russell ise 0.4 saniye geride ikinciydi.
Sonrasında Leclerc, orta hamurla derecesini geliştirdi ve Hamilton'ın 0.055 saniye gerisinde ikinci sıraya çıktı. Ardından Alpine pilotları orta hamurla turlarını kaydettiler ve 3-4 oldular. Fernando Alonso liderin 0.252 saniye gerisinde üçüncü, Esteban Ocon 0.262 saniye geride dördüncüydü. Alpine, cuma günü gösterdiği güçlü tempoyu cumartesiye de taşımış gibi duruyordu.
Böylelikle ilk 20 dakika geride kalırken sıralama şöyleydi: Hamilton (S), Leclerc (M), Alonso (M), Ocon (M), Sainz (M), Russell (S), Perez (M).
Max Verstappen bu noktada hâlâ piste çıkmamıştı.
Fernando Alonso, Alpine A522
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Bitime 30 dakika kala kırmızı bayraklar çıktığını gördük. Pierre Gasly, 9. virajda bordürlere çıkmasının ardından sağ ön aksındaki bir parçayı kaybetti ve lastik patlattı. Kırılan parça piste uçtu ve bu parçanın kaldırılması için kırmızı bayraklar çıktı.
Hamilton, kırmızı bayrakların çıkmasının ardından Lando Norris ve Kevin Magnussen'i geçtiği gerekçesiyle inceleme altına alındı. Bu olay seanstan sonra incelenecek.
Parçanın hızlıca alınmasının ardından seans hızlıca yeniden başladı ve Verstappen yumuşak lastiklerle piste çıktı. Şampiyon pilot ilk turunda 1:26.044 yaparak üçüncü sıraya yükseldi. Hamilton da yumuşak lastikle pistteydi ve İngiliz pilot 1:25.824 ile en hızlı zamanı kaydetti.
Son 20 dakikaya girilirken yumuşak lastiklerle daha çok derece görmeye başladık. Yumuşak lastiklerdeki denemelerin ardından Perez, Verstappen, Hamilton, Russell, Norris ilk 5'i oluştu ve seansın geri kalanında dereceler değişmedi.
Böylelikle şampiyonada ikinci sıra için mücadele eden Perez, sezonun son antrenman seansını ilk sırada tamamlamış oldu. Verstappen ise ikinci sırayı aldı. Mercedes pilotları arka arkaya yer aldılar. Hamilton üçüncü, Russell dördüncü oldu. McLaren pilotu Lando Norris ise ilk 5'i tamamladı.
Lando Norris, McLaren MCL36
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Ön lastiklerin çok hızlı bittiğini ve ısındığını söyleyen Charles Leclerc altıncı olurken, Carlos Sainz yedinci sırayı aldı. Sıralama turları öncesinde Ferrari için işler iyi durmuyor.
Daniel Ricciardo, McLaren'la çıktığı son antrenman seansında sekizinci olurken; Sebastian Vettel, F1 kariyerinin son antrenman seansını 9. sırada noktaladı. Williams pilotu Alexander Albon ise ilk 10'u tamamladı.
Seansın ilk bölümünde oldukça iyi tempo sergileyen Alpine pilotları, ikinci bölümde yavaş kaldılar. Ocon 11, Alonso ise 12. oldu.
Onları Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Lance Stroll takip etti. Haas pilotları arka arkaya dizildiler. Son iki sıra ise Guanyu Zhou ile Nicholas Latifi'ye gitti.
Sezonun son sıralama turları, TSİ 17.00'de başlayacak.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Sergio Perez
|15
|1'24.982
|223.713
|2
|Max Verstappen
|15
|1'25.134
|0.152
|0.152
|223.313
|3
|Lewis Hamilton
|20
|1'25.222
|0.240
|0.088
|223.083
|4
|George Russell
|15
|1'25.395
|0.413
|0.173
|222.631
|5
|Lando Norris
|16
|1'25.518
|0.536
|0.123
|222.311
|6
|Charles Leclerc
|24
|1'25.571
|0.589
|0.053
|222.173
|7
|Carlos Sainz Jr.
|23
|1'25.605
|0.623
|0.034
|222.085
|8
|Daniel Ricciardo
|18
|1'25.950
|0.968
|0.345
|221.193
|9
|Sebastian Vettel
|13
|1'26.012
|1.030
|0.062
|221.034
|10
|Alexander Albon
|16
|1'26.051
|1.069
|0.039
|220.934
|11
|Esteban Ocon
|17
|1'26.073
|1.091
|0.022
|220.877
|12
|Fernando Alonso
|18
|1'26.076
|1.094
|0.003
|220.869
|13
|Yuki Tsunoda
|19
|1'26.170
|1.188
|0.094
|220.628
|14
|Valtteri Bottas
|17
|1'26.189
|1.207
|0.019
|220.580
|15
|Pierre Gasly
|12
|1'26.239
|1.257
|0.050
|220.452
|16
|Lance Stroll
|20
|1'26.298
|1.316
|0.059
|220.301
|17
|Kevin Magnussen
|21
|1'26.356
|1.374
|0.058
|220.153
|18
|Mick Schumacher
|19
|1'26.473
|1.491
|0.117
|219.855
|19
|Guan Yu Zhou
|17
|1'26.482
|1.500
|0.009
|219.833
|20
|Nicholas Latifi
|14
|1'26.646
|1.664
|0.164
|219.416
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Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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