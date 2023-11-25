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Formula 1 Abu Dabi GP
Antrenman raporu

Abu Dabi GP 3. antrenman: Russell, McLaren pilotlarının önünde en hızlısı!

2023 Formula 1 sezonunun 22. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Mercedes pilotu George Russell lider tamamladı.

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George Russell, Mercedes F1 W14

2023 sezonunun son antrenman seansı olma özelliği taşıyan 3. antrenman seansı, 60 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve sıcaklık, hem sıralama turları hem de yarışta beklenenden daha yüksekti.

Seansın ilk bölümünde bazı sürücüler yumuşak, diğerleri ise orta hamurla turladı. Sonunda hereksin tercihi yumuşak hamur oldu.

Red Bull pilotu Sergio Perez ilk 15 dakikanın ardından 1:25.417'lik turuyla liderdi.

Daha sonra sahneye George Russell çıktı ve bu turu ilk önce 1:25.163, sonra da 1:24.829'a çekti. Seansın son kısmında 1:24.418 yapan Russell, seansı lider tamamlayan isim oldu.

Sezonun son antrenman seansında McLaren pilotlarının temposu da iyi göründü. Lando Norris ve Oscar Piastri, zaman zaman aracı kontrol etmekte zorlanıyor gibi görünseler de seansı ikinci/üçüncü sıralarda tamamladılar.

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60

Norris'in zaman turu Russell'dan 0.095 saniye yavaşken, Piastri 0.392 saniye yavaş kaldı.

Şampiyonadaki yedinciliğini korumayı hedefleyen Williams'ta iki pilot da ilk ona girme başarısı gösterdi. Alex Albon 0.5 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaparken, Logan Sargeant 0.7 saniye geride sekizinci oldu.

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, seansın son bölümünde en hızlı tur denemesi yaptılar ancak ikisi de trafikle karşı karşıya kaldı. Leclerc 0.6 saniye geride altıncı olurken, Sainz daha da geride kaldı ve sonuncu oldu.

2023 F1 şampiyonu Max Verstappen, en hızlı turunda hata yapmasının ardından 0.7 saniye geride altıncı olurken, hastalığı devam eden Esteban Ocon yedinci oldu.

Sekizinci sıradaki Sargeant'ı Yuki Tsunoda ve Zhou Guanyu takip etti.

Sergio Perez, son anlardaki turuyla 11. olurken, Mercedes'ten Lewis Hamilton temiz bir tur çıkaramadı ve 12. oldu.

Alpine'den Pierre Gasly 13. en iyi zamanı yaparken, Aston Martin sürücüleri Fernando Alonso ve Lance Stroll ilk 15'i tamamladılar. Bu 15 isim sadece 0.987 saniye içerisinde dizildi.

Son beş sırada ise Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen ve Carlos Sainz yer aldı.

Seans sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 14

1'24.418

   225.207
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 16

+0.095

1'24.513

 0.095 224.954
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 16

+0.392

1'24.810

 0.297 224.166
4 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 17

+0.511

1'24.929

 0.119 223.852
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 27

+0.681

1'25.099

 0.170 223.405
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 19

+0.735

1'25.153

 0.054 223.264
7 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 18

+0.776

1'25.194

 0.041 223.156
8 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 17

+0.787

1'25.205

 0.011 223.127
9 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 15

+0.804

1'25.222

 0.017 223.083
10 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 23

+0.840

1'25.258

 0.036 222.989
11 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 21

+0.841

1'25.259

 0.001 222.986
12 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 26

+0.874

1'25.292

 0.033 222.900
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 18

+0.885

1'25.303

 0.011 222.871
14 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 25

+0.925

1'25.343

 0.040 222.766
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 24

+0.987

1'25.405

 0.062 222.605
16 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 16

+1.002

1'25.420

 0.015 222.566
17 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 22

+1.166

1'25.584

 0.164 222.139
18 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 15

+1.179

1'25.597

 0.013 222.105
19 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 20

+1.234

1'25.652

 0.055 221.963
20 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 29

+1.295

1'25.713

 0.061 221.805
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The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, in the pit lane

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, in the pit lane

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