Abu Dabi GP 3. antrenman: Russell, McLaren pilotlarının önünde en hızlısı!

2023 sezonunun son antrenman seansı olma özelliği taşıyan 3. antrenman seansı, 60 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve sıcaklık, hem sıralama turları hem de yarışta beklenenden daha yüksekti.

Seansın ilk bölümünde bazı sürücüler yumuşak, diğerleri ise orta hamurla turladı. Sonunda hereksin tercihi yumuşak hamur oldu.

Red Bull pilotu Sergio Perez ilk 15 dakikanın ardından 1:25.417'lik turuyla liderdi.

Daha sonra sahneye George Russell çıktı ve bu turu ilk önce 1:25.163, sonra da 1:24.829'a çekti. Seansın son kısmında 1:24.418 yapan Russell, seansı lider tamamlayan isim oldu.

Sezonun son antrenman seansında McLaren pilotlarının temposu da iyi göründü. Lando Norris ve Oscar Piastri, zaman zaman aracı kontrol etmekte zorlanıyor gibi görünseler de seansı ikinci/üçüncü sıralarda tamamladılar.

Norris'in zaman turu Russell'dan 0.095 saniye yavaşken, Piastri 0.392 saniye yavaş kaldı.

Şampiyonadaki yedinciliğini korumayı hedefleyen Williams'ta iki pilot da ilk ona girme başarısı gösterdi. Alex Albon 0.5 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaparken, Logan Sargeant 0.7 saniye geride sekizinci oldu.

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, seansın son bölümünde en hızlı tur denemesi yaptılar ancak ikisi de trafikle karşı karşıya kaldı. Leclerc 0.6 saniye geride altıncı olurken, Sainz daha da geride kaldı ve sonuncu oldu.

2023 F1 şampiyonu Max Verstappen, en hızlı turunda hata yapmasının ardından 0.7 saniye geride altıncı olurken, hastalığı devam eden Esteban Ocon yedinci oldu.

Sekizinci sıradaki Sargeant'ı Yuki Tsunoda ve Zhou Guanyu takip etti.

Sergio Perez, son anlardaki turuyla 11. olurken, Mercedes'ten Lewis Hamilton temiz bir tur çıkaramadı ve 12. oldu.

Alpine'den Pierre Gasly 13. en iyi zamanı yaparken, Aston Martin sürücüleri Fernando Alonso ve Lance Stroll ilk 15'i tamamladılar. Bu 15 isim sadece 0.987 saniye içerisinde dizildi.

Son beş sırada ise Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen ve Carlos Sainz yer aldı.

Seans sonucu:

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, in the pit lane