Abu Dabi GP 2. antrenman: İki kırmızı bayrağın çıktığı seansta lider Leclerc!

İlk antrenman seansında aracını çaylak isimlere bırakan 10 ismin dönüşüyle, ikinci antrenman seansının daha gerçekçi bir tablo sunması bekleniyordu.

Fakat seans içerisinde iki ayrı kırmızı bayrak çıkınca, sürücüler yine temsili sonuçlar elde edemediler.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, üçüncü viraja girerken aracının kontrolünü kaybetti ve büyük bir süratle bariyerlere çarptı. Aracın sol tarafında büyük hasar oluşurken, Sainz seansa veda etti. Bundan ötürü de kırmızı bayrak çıktı.

Günün ikinci kırmızı bayrağı, seans tekrar başladıktan kısa bir süre sonra sallandı. Bu kez Haas pilotu Nico Hulkenberg aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak pist üstünde durdu.

Hal böyle olunca günün ikinci ve son kırmızı bayrağı çıkmış oldu.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Marshals remove the damaged car of Carlos Sainz, Ferrari SF-23, from the circuit after a crash in FP2