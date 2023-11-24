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Formula 1 Abu Dabi GP
Antrenman raporu

Abu Dabi GP 2. antrenman: İki kırmızı bayrağın çıktığı seansta lider Leclerc!

2023 Formula 1 sezonunun 22. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

İlk antrenman seansında aracını çaylak isimlere bırakan 10 ismin dönüşüyle, ikinci antrenman seansının daha gerçekçi bir tablo sunması bekleniyordu.

Fakat seans içerisinde iki ayrı kırmızı bayrak çıkınca, sürücüler yine temsili sonuçlar elde edemediler.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, üçüncü viraja girerken aracının kontrolünü kaybetti ve büyük bir süratle bariyerlere çarptı. Aracın sol tarafında büyük hasar oluşurken, Sainz seansa veda etti. Bundan ötürü de kırmızı bayrak çıktı.

Günün ikinci kırmızı bayrağı, seans tekrar başladıktan kısa bir süre sonra sallandı. Bu kez Haas pilotu Nico Hulkenberg aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak pist üstünde durdu.

Hal böyle olunca günün ikinci ve son kırmızı bayrağı çıkmış oldu.

Marshals remove the damaged car of Carlos Sainz, Ferrari SF-23, from the circuit after a crash in FP2

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Marshals remove the damaged car of Carlos Sainz, Ferrari SF-23, from the circuit after a crash in FP2

Seans yeniden başladıktan sonra Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:24.809 yaparak zaman tablosunun zirvesine çıktı. Kalan bölümde kendisini geçen bir isim çıkmadı ve Monakolu pilotu seansı lider tamamlamış oldu.

McLaren'dan Lando Norris'in 0.043 saniye geride ikinci olduğu seansta Red Bull pilotu Max Verstappen 0.173 saniye geride üçüncü oldu. Hollandalı pilot, son sektörde pistin en hızlısıydı.

Bu hafta sonu yeni bir ön kanada sahip olan Alfa Romeo'da Valtteri Bottas dördüncü en iyi zamanı yaparken, takım arkadaşı Zhou Guanyu yedinci oldu.

Bu ikilinin arasında Red Bull'dan Sergio Perez ve Mercedes'ten George Russell yer aldı.

İlk seansta koltuğunu Frederik Vesti'ye bırakan Lewis Hamilton 0.5 saniye geride sekizinci olurken, Pierre Gasly dokuzuncu ve Oscar Piastri 10. oldu.

Yeni bir arka kanat deneyen Fernando Alonso, Aston Martin ile 11. en iyi zamanı yaparken, AlphaTauri'den Daniel Ricciardo 12. sırada yer aldı.

Aston Martin'de Lance Stroll 13. olurken, Esteban Ocon 14. ve Yuki Tsunoda 15. oldu.

Son beş sırada Alex Albon, Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Carlos Sainz ve Nico Hulkenberg yer aldı.

Seans sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 16

1'24.809

   224.169
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 18

+0.043

1'24.852

 0.043 224.056
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 17

+0.173

1'24.982

 0.130 223.713
4 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 16

+0.215

1'25.024

 0.042 223.602
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 17

+0.303

1'25.112

 0.088 223.371
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 17

+0.313

1'25.122

 0.010 223.345
7 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 18

+0.414

1'25.223

 0.101 223.080
8 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 16

+0.506

1'25.315

 0.092 222.840
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 15

+0.512

1'25.321

 0.006 222.824
10 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 18

+0.552

1'25.361

 0.040 222.719
11 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 17

+0.588

1'25.397

 0.036 222.626
12 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 16

+0.658

1'25.467

 0.070 222.443
13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 17

+0.683

1'25.492

 0.025 222.378
14 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 17

+0.757

1'25.566

 0.074 222.186
15 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 17

+0.860

1'25.669

 0.103 221.919
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 20

+1.272

1'26.081

 0.412 220.857
17 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 18

+1.604

1'26.413

 0.332 220.008
18 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 17

+1.850

1'26.659

 0.246 219.384
19 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 4

+1.898

1'26.707

 0.048 219.262
20 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 7

+2.338

1'27.147

 0.440 218.155
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

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