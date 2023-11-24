Abu Dabi GP 2. antrenman: İki kırmızı bayrağın çıktığı seansta lider Leclerc!

İlk antrenman seansında aracını çaylak isimlere bırakan 10 ismin dönüşüyle, ikinci antrenman seansının daha gerçekçi bir tablo sunması bekleniyordu.

Fakat seans içerisinde iki ayrı kırmızı bayrak çıkınca, sürücüler yine temsili sonuçlar elde edemediler.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, üçüncü viraja girerken aracının kontrolünü kaybetti ve büyük bir süratle bariyerlere çarptı. Aracın sol tarafında büyük hasar oluşurken, Sainz seansa veda etti. Bundan ötürü de kırmızı bayrak çıktı.

Günün ikinci kırmızı bayrağı, seans tekrar başladıktan kısa bir süre sonra sallandı. Bu kez Haas pilotu Nico Hulkenberg aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak pist üstünde durdu.

Hal böyle olunca günün ikinci ve son kırmızı bayrağı çıkmış oldu.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Marshals remove the damaged car of Carlos Sainz, Ferrari SF-23, from the circuit after a crash in FP2

Seans yeniden başladıktan sonra Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:24.809 yaparak zaman tablosunun zirvesine çıktı. Kalan bölümde kendisini geçen bir isim çıkmadı ve Monakolu pilotu seansı lider tamamlamış oldu.

McLaren'dan Lando Norris'in 0.043 saniye geride ikinci olduğu seansta Red Bull pilotu Max Verstappen 0.173 saniye geride üçüncü oldu. Hollandalı pilot, son sektörde pistin en hızlısıydı.

Bu hafta sonu yeni bir ön kanada sahip olan Alfa Romeo'da Valtteri Bottas dördüncü en iyi zamanı yaparken, takım arkadaşı Zhou Guanyu yedinci oldu.

Bu ikilinin arasında Red Bull'dan Sergio Perez ve Mercedes'ten George Russell yer aldı.

İlk seansta koltuğunu Frederik Vesti'ye bırakan Lewis Hamilton 0.5 saniye geride sekizinci olurken, Pierre Gasly dokuzuncu ve Oscar Piastri 10. oldu.

Yeni bir arka kanat deneyen Fernando Alonso, Aston Martin ile 11. en iyi zamanı yaparken, AlphaTauri'den Daniel Ricciardo 12. sırada yer aldı.

Aston Martin'de Lance Stroll 13. olurken, Esteban Ocon 14. ve Yuki Tsunoda 15. oldu.

Son beş sırada Alex Albon, Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Carlos Sainz ve Nico Hulkenberg yer aldı.

Seans sonucu: