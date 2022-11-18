Abu Dabi GP 2. antrenman: Aracına geri dönen Verstappen günü lider kapattı, Russell ikinci

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Sezonun son ayağı olan Abu Dabi GP, 1. antrenman seansı ile başlamıştı. Öğlen saatlerinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında kaydedilen dereceler pek temsili değildi. Çünkü sıcaklıklar -yarış ve sıralama seansının gerçekleştirileceği akşam vaktinde göreceğimizden- çok daha yüksekti ve tam olarak 7 genç pilot bu seansta piste çıktılar.

Bu seansı kaçırdıysanız raporumuza göz atabilirsiniz.

İkinci antrenman seansı, güneşin batmaya başladığı akşam vaktinde gerçekleştirildi ve pilotlar, seansın sonlarına doğru yapay ışıklandırmalar altında sürüş yaptılar.

Abu Dabi'deki ikinci antrenman seansı, takımlar için her zaman çok önemli olmuştur çünkü bu seans, sıralama ve yarış seanslarının gerçekleştirileceği akşam saatlerinde başlıyor. Bu yüzden koşullar, yarış ile sıralama seanslarında göreceğimiz koşullara çok benziyor.

Takımlar, yapay ışıklandırma altında, akşam gerçekleştirilen tek antrenman seansında sıralama ve yarış seanslarında görecekleri koşullara daha yakın veriler toplayabildiler ve bu seansı yoğun bir şekilde geçirdiler.

Güneşin batmasıyla ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, koşullar sürüş için daha ideal hâle geldi. Asfalt sıcaklığı, ilk seansa kıyasla 10 derece kadar azdı ve seans ilerledikçe daha da serinledi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

İlk seansta araçlarını bırakmak zorunda kalan Max Verstappen, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lando Norris, Guanyu Zhou, Nicholas Latifi, Lance Stroll ve Mick Schumacher araçlarına geri döndüler. Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle birlikte bu pilotların çoğu hemen piste çıktılar ve pistte ilk turlarını attılar.

İlk 5 dakikanın ardından tüm pilotlar pisttelerdi ve tüm pilotlarda orta ya da sert lastik vardı. Pist soğuduğundan dereceler hızlanmıştı ve bunu şuradan anlayabiliyorduk: Charles Leclerc, seansın daha ilk dakikalarında orta hamurla 1:26.045 yaparak, ilk seansta yumuşak lastikle kaydedilen en hızlı dereceyi 0.6 saniye ile geçmeyi başardı.

Verstappen, 2. zaman turunu tamamlamasının ardından Leclerc'in 0.3 saniye gerisinde ikinci sıraya çıktı. Lewis Hamilton ise ilk zaman turunda Kevin Magnussen tarafından engellendi. 7 kez dünya şampiyonu pilot, engellenmesinin ardından turunu bıraktı ve sonrasında aynı lastiklerle 2. bir tura başladı. Hamilton, orta hamurla kaydettiği bu turuyla 7. sıraya yükseldi.

Bu esnada Verstappen yumuşak lastiklere geçti ve mor sektörleri yakmaya başladı. Hollandalı pilot, yumuşak lastikleri ile 1:25.449 yaparak ilk sıraya çıktı. Verstappen, birkaç dakika sonra aynı lastiklerle bir daha turladı ve bu derecesini 1:25.335'e çekti.

Böylelikle ilk 20 dakika geride kalırken, ilk 5 şu şekildeydi: Verstappen (S), Leclerc (M), George Russell (M), Ocon (M), Sainz (M).

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen yumuşak lastikle turlasa da Hollandalı pilotun ana rakipleri hâlâ orta hamurla pisttelerdi. Verstappen bu noktada frenlerinden şikayetçi olduğundan dolayı pite geldi. Ufak bir çalışmanın ardından Hollandalı pilot aracına geri döndü.

Bitime 35 dakika kala, diğer favorilerin de yumuşak lastikle turlarını gördük. Ancak Verstappen'i geçebilen olmadı.

Verstappen'e en çok yaklaşabilen kişi Russell oldu. İngiliz pilot, son sektörde trafikte kalmasına rağmen Verstappen'in 0.152 saniye gerisinde kaldı. Ancak belirttiğimiz gibi, son sektörde trafikte kaldığından muhtemelen daha çok zaman bulabilirdi.

Bu ikilinin arkasında ise Leclerc, Hamilton, Perez, Ocon, Alonso, Sainz sıralaması vardı.

Verstappen, sonrasında yeni yumuşak lastiklerle bir daha piste çıktı ve 1:25.146 yaparak, ilk sıradaki avantajını artırdı. Hollandalı pilot, yumuşak lastiğe geçen ilk isimdi ve yumuşak lastikle ilk turunu seansın başında atmıştı. Pistin gelişmesiyle birlikte Verstappen bir kez daha tur attı ve yeni lastikleriyle derecesini geliştirdi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bu noktadan sonra takımlar yarış temposuna odaklandılar ve dereceler aynı kaldı. Böylelikle, Verstappen seansın en hızlı derecesini kaydetmiş oldu ve sezonun son cuma gününü lider kapattı.

Russell, 0.341 saniye geride ikinci sırayı aldı. Takım radyosundan yarış tempolarının neden bu kadar yavaş olduğunu soran Leclerc ise ilk 3'ü tamamladı.

Hamilton, ilk iki sektörde oldukça güçlü dursa da son sektörde zaman kaybettiğinden dördüncü olabildi. Perez ise ilk 5'i tamamladı. Sainz ise en hızlı 6. zamanı kaydetti.

Alpine, Abu Dabi'de oldukça hızlı gözüktükleri bir günü geride bıraktı. Ocon yedinci, Alonso ise sekizinciydi. İki Alpine pilotunu sadece 0.005 saniye ayırdı.

2023'te Red Bull'un yedek pilotu olacak Daniel Ricciardo, dokuzuncu olarak güçlü bir tempo gösterirken, Valtteri Bottas ilk 10'u tamamladı.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

McLaren pilotu Lando Norris en hızlı 11. zamanı kaydederken, Sebastian Vettel F1'deki son cuma gününü 12. sırada noktaladı.

Guanyu Zhou 13. sırayı alırken; onun arkasında Lance Stroll, Yuki Tsunoda ve Alexander Albon yer aldılar. Haas pilotları 17 ve 18. sıraları paylaştılar. Son iki sıra ise Pierre Gasly ve Nicholas Latifi'ye gitti.

3. antrenman seansı, 19 Kasım Cumartesi günü TSİ 13.30'da başlayacak.

Seans sonucu:

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images