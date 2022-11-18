Abu Dabi GP 1. antrenman: Hamilton en hızlısı, Mercedes 1-2!

Haberi dinle

2022 Formula 1 sezonunun son ayağı olan Abu Dabi GP hafta sonu, 1. antrenman seansı ile start aldı. Sezonun son 1. antrenman seansı, beklendiği üzere sıcak ve rüzgarsız koşullarda gerçekleştirildi. Hava sıcaklığı 33, asfalt sıcaklığı ise 46 derece civarındaydı.

Bu yıl getirilen yeni kuralla birlikte, tüm takımlar, sezon içerisinde en az 2 kez tam zamanlı yarışmayan pilotlara şans vermek zorundalardı. Bu yüzden de sezonun son 1. antrenman seansında birçok yeni yüzü araçların içerisinde gördük. Tam zamanlı olarak yarışmayan 8 pilot, 1. antrenman seansında piste çıktılar.

Red Bull'da Liam Lawson, Max Verstappen'in yerini aldı ve piste çıktı. Ferrari'de Robert Shwartzman pistteydi. McLaren Pato O'Ward'a şans verirken, Alpine'de Jack Doohan direksiyon başına geçti.

Robert Shwartzman, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

F2 şampiyonu Felipe Drugovich ise Aston Martin ile ilk seansını tamamladı. Williams'ta Logan Sargeant bir kez daha antrenman seansına çıktı ve 100 kilometre tamamlayarak 1 ekstra süper lisans puanı almayı hedefliyordu.

Haas'ta VF-22'nin direksiyonuna Pietro Fittipaldi geçerken, Alfa Romeo ise Robert Kubica'ya aracı emanet etti. Yani gridin neredeyse yarısı tam zamanlı olmayan pilotlardan oluşuyordu.

Ferrari ve McLaren ise araçlarında 2023 için yeni parçalar deniyorlardı.

1. antrenman seansı, yüksek sıcaklıktan ve değişen sürücü kadrolarından dolayı, tam anlamıyla temsili bir seans olmadı. Yapay ışıklandırmalar altında gerçekleştirilecek olan ikinci antrenman seansı, gerçeğe daha yakın bir görüntü çizecektir.

Ferrari F1-75 rear wing detail with flow-vis Fotoğraf: Giorgio Piola

Seans özeti

60 dakikalık seansın başlamasıyla birlikte, normalde araçta olmayan 8 pilot da piste çıktılar. Seansın ilk saniyelerinde O'Ward'ın aracında ufak bir sorun yaşandı ve Meksikalı pilot pite gelmek zorunda kaldı. Sorunun çözülmesinin ardından O'Ward piste geri döndü.

Seansın ilk yarısında özellikle tam zamanlı olmayan pilotlar birçok tur tamamladılar ve oldukça sakin bir ilk bölüm izledik. Son 30 dakikaya girerken Logan Sargeant ilk virajda arka lastiklerini kilitleyerek spin attı. Amerikalı pilot bariyerlere çok ama çok yaklaşsa da bariyerlere çarpmadı ve piste geri dönebildi.

Bu noktada Sergio Perez ilk sıradaydı. Perez'in şampiyonada ikinci sıra için mücadele ettiği Charles Leclerc ise 0.064 saniye geride ikinciydi.

Bitime 15 dakika kala Mercedes pilotları hızlı turlara başladılar. Hamilton turunu tamamladı 1:26.633 ile ilk sıraya yükseldi. Russell ise takım arkadaşının 0.220 arkasında ikinci sıraya çıktı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Seansın geri kalanında Mercedes pilotlarının derecelerini geçebilen olmadı ve Yas Marina Pisti'nde ilk antrenman seansını Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı, Russell ise ikinci oldu. Böylelikle Mercedes 1-2 yapmış oldu.

Leclerc, 1:26.888 ile üçüncü sırayı aldı. Perez ise dördüncüydü. Red Bull'un genç sürücüsü Lawson, verimli bir seansı geride bıraktı ve takım arkadaşı Perez'in sadece 0.234 saniye gerisinde ilk 5'i tamamladı.

Sebastian Vettel, F1'deki son 1. antrenman seansında 6. sırayı aldı .Carlos Sainz'ın yerine piste çıkan Shwartzman, Leclerc'in yaklaşık 0.7 saniye gerisinde 7. olurken; Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas ve Alexander Albon ilk 10'u tamamladılar.

Esteban Ocon, AlphaTauri pilotlarını ayırdı ve 12. sırayı aldı. Robert Kubica ise en hızlı 14. zamanı kaydetti.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Seans içerisinde 100 kilometreyi tamamlayarak ekstra bir süper lisans puanı kazanan Sargeant ise 15. oldu.

Haas pilotları arka arkaya sıralandılar. Kevin Magnussen on altıncı, Pietro Fittipaldi ise 17. sırayı aldı. Fittipaldi, takım arkadaşının 0.1 saniye içerisine girmeyi başardı ve pozitif bir seansı geride bıraktı.

O'Ward, seansın başında sorun yaşamasına rağmen 22 tur tamamladı ve 18. oldu. Doohan ile Drugovich ise son iki sıraları paylaştılar.

İkinci antrenman seansı, TSİ 16.00'da başlayacak.

Seans sonucu:

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images