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Formula 1 / Abu Dhabi GP Antrenman raporu

Abu Dabi GP 1. antrenman: Hamilton en hızlısı, Mercedes 1-2!

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın son ayağı olan Abu Dabi GP öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Abu Dabi GP 1. antrenman: Hamilton en hızlısı, Mercedes 1-2!
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2022 Formula 1 sezonunun son ayağı olan Abu Dabi GP hafta sonu, 1. antrenman seansı ile start aldı. Sezonun son 1. antrenman seansı, beklendiği üzere sıcak ve rüzgarsız koşullarda gerçekleştirildi. Hava sıcaklığı 33, asfalt sıcaklığı ise 46 derece civarındaydı. 

Bu yıl getirilen yeni kuralla birlikte, tüm takımlar, sezon içerisinde en az 2 kez tam zamanlı yarışmayan pilotlara şans vermek zorundalardı. Bu yüzden de sezonun son 1. antrenman seansında birçok yeni yüzü araçların içerisinde gördük. Tam zamanlı olarak yarışmayan 8 pilot, 1. antrenman seansında piste çıktılar.

Red Bull'da Liam Lawson, Max Verstappen'in yerini aldı ve piste çıktı. Ferrari'de Robert Shwartzman pistteydi. McLaren Pato O'Ward'a şans verirken, Alpine'de Jack Doohan direksiyon başına geçti. 

Robert Shwartzman, Ferrari F1-75

Robert Shwartzman, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

F2 şampiyonu Felipe Drugovich ise Aston Martin ile ilk seansını tamamladı. Williams'ta Logan Sargeant bir kez daha antrenman seansına çıktı ve 100 kilometre tamamlayarak 1 ekstra süper lisans puanı almayı hedefliyordu. 

Haas'ta VF-22'nin direksiyonuna Pietro Fittipaldi geçerken, Alfa Romeo ise Robert Kubica'ya aracı emanet etti. Yani gridin neredeyse yarısı tam zamanlı olmayan pilotlardan oluşuyordu. 

Ferrari ve McLaren ise araçlarında 2023 için yeni parçalar deniyorlardı. 

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1. antrenman seansı, yüksek sıcaklıktan ve değişen sürücü kadrolarından dolayı, tam anlamıyla temsili bir seans olmadı. Yapay ışıklandırmalar altında gerçekleştirilecek olan ikinci antrenman seansı, gerçeğe daha yakın bir görüntü çizecektir.

Ferrari F1-75 rear wing detail with flow-vis

Ferrari F1-75 rear wing detail with flow-vis

Fotoğraf: Giorgio Piola

Seans özeti

60 dakikalık seansın başlamasıyla birlikte, normalde araçta olmayan 8 pilot da piste çıktılar. Seansın ilk saniyelerinde O'Ward'ın aracında ufak bir sorun yaşandı ve Meksikalı pilot pite gelmek zorunda kaldı. Sorunun çözülmesinin ardından O'Ward piste geri döndü. 

Seansın ilk yarısında özellikle tam zamanlı olmayan pilotlar birçok tur tamamladılar ve oldukça sakin bir ilk bölüm izledik. Son 30 dakikaya girerken Logan Sargeant ilk virajda arka lastiklerini kilitleyerek spin attı. Amerikalı pilot bariyerlere çok ama çok yaklaşsa da bariyerlere çarpmadı ve piste geri dönebildi. 

Bu noktada Sergio Perez ilk sıradaydı. Perez'in şampiyonada ikinci sıra için mücadele ettiği Charles Leclerc ise 0.064 saniye geride ikinciydi. 

Bitime 15 dakika kala Mercedes pilotları hızlı turlara başladılar. Hamilton turunu tamamladı 1:26.633 ile ilk sıraya yükseldi. Russell ise takım arkadaşının 0.220 arkasında ikinci sıraya çıktı. 

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Seansın geri kalanında Mercedes pilotlarının derecelerini geçebilen olmadı ve Yas Marina Pisti'nde ilk antrenman seansını Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı, Russell ise ikinci oldu. Böylelikle Mercedes 1-2 yapmış oldu. 

Leclerc, 1:26.888 ile üçüncü sırayı aldı. Perez ise dördüncüydü. Red Bull'un genç sürücüsü Lawson, verimli bir seansı geride bıraktı ve takım arkadaşı Perez'in sadece 0.234 saniye gerisinde ilk 5'i tamamladı. 

Sebastian Vettel, F1'deki son 1. antrenman seansında 6. sırayı aldı .Carlos Sainz'ın yerine piste çıkan Shwartzman, Leclerc'in yaklaşık 0.7 saniye gerisinde 7. olurken; Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas ve Alexander Albon ilk 10'u tamamladılar. 

Esteban Ocon, AlphaTauri pilotlarını ayırdı ve 12. sırayı aldı. Robert Kubica ise en hızlı 14. zamanı kaydetti. 

Esteban Ocon, Alpine A522

Esteban Ocon, Alpine A522

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Seans içerisinde 100 kilometreyi tamamlayarak ekstra bir süper lisans puanı kazanan Sargeant ise 15. oldu. 

Haas pilotları arka arkaya sıralandılar. Kevin Magnussen on altıncı, Pietro Fittipaldi ise 17. sırayı aldı. Fittipaldi, takım arkadaşının 0.1 saniye içerisine girmeyi başardı ve pozitif bir seansı geride bıraktı. 

O'Ward, seansın başında sorun yaşamasına rağmen 22 tur tamamladı ve 18. oldu. Doohan ile Drugovich ise son iki sıraları paylaştılar. 

İkinci antrenman seansı, TSİ 16.00'da başlayacak.

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 21 1'26.633     219.449
2 United Kingdom George Russell 30 1'26.853 0.220 0.220 218.893
3 Monaco Charles Leclerc 22 1'26.888 0.255 0.035 218.805
4 Mexico Sergio Perez 23 1'26.967 0.334 0.079 218.607
5 New Zealand Liam Lawson 22 1'27.201 0.568 0.234 218.020
6 Germany Sebastian Vettel 20 1'27.268 0.635 0.067 217.853
7 Russian Federation Robert Shwartzman 24 1'27.429 0.796 0.161 217.451
8 Australia Daniel Ricciardo 21 1'27.619 0.986 0.190 216.980
9 Finland Valtteri Bottas 23 1'27.655 1.022 0.036 216.891
10 Thailand Alexander Albon 26 1'27.840 1.207 0.185 216.434
11 France Pierre Gasly 28 1'27.845 1.212 0.005 216.422
12 France Esteban Ocon 27 1'27.891 1.258 0.046 216.308
13 Japan Yuki Tsunoda 28 1'27.991 1.358 0.100 216.063
14 Poland Robert Kubica 22 1'28.064 1.431 0.073 215.883
15 United States Logan Sargeant 23 1'28.098 1.465 0.034 215.800
16 Denmark Kevin Magnussen 20 1'28.142 1.509 0.044 215.692
17 Brazil Pietro Fittipaldi 26 1'28.204 1.571 0.062 215.541
18 Mexico Patricio O'Ward 22 1'28.350 1.717 0.146 215.185
19 Australia Jack Doohan 25 1'28.484 1.851 0.134 214.859
20 Brazil Felipe Drugovich 23 1'28.672 2.039 0.188 214.403
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Felipe Drugovich, Aston Martin AMR22

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

 

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