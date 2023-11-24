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Formula 1 Abu Dabi GP
Antrenman raporu

Abu Dabi GP 1. antrenman: Çaylakların katıldığı seansın lideri Russell!

2023 Formula 1 sezonunun 22. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Mercedes pilotu George Russell lider tamamladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
George Russell, Mercedes F1 W14

Formula 1'de 2023 sezonu bu hafta sonu Abu Dabi'de sona eriyor ve cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansında 10 farklı çaylak piste çıktı.

Sezon boyunca takımlar iki kez cuma antrenmanlarında çaylak bir ismi piste çıkarmak zorunda kalıyorlar. Takımlar da bunun için Abu Dabi'yi tercih ettiler.

Red Bull ilk antrenmanda iki çaylakla -Jake Dennis ve Isack Hadjar'la- piste çıkmayı tercih ederken, Mercedes'te Frederik Vesti, Ferrari'de Robert Shwartzman, McLaren'da Pato O'Ward, Haas'ta Oliver Bearman, Alpine'de Jack Doohan, Alfa Romeo'da Theo Pourchaire, Aston Martin'de Felipe Drugovich ve Williams'ta Zak O'Sullivan sürüş yaptı.

AlphaTauri, bu haklarını daha önce kullandığı için ilk seansta kendi sürücüleriyle çalışan tek takım oldu ve temelde yeni güncellemeleri denemeye odaklandı.

Çaylakların piste çıkmasıyla takımlar ilk bölümü aero testlere ayırdı. Ardından bu isimler mümkün olduğunca uzun süre pistte kalarak deneyim kazanmaya çalıştılar.

Jake Dennis, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Jake Dennis, Red Bull Racing RB19

Zaman zaman trafik nedeniyle tehlikeli anlar da yaşandı ancak kaza yapan ya da spin atan bir isim olmadı.

Mercedes'ten George Russell orta hamurla attığı 1:26.313'lük turuyla ilk bölümü lider tamamlarken, yumuşak lastiğe geçmesinin ardından bu dereceyi 1:26.072'ye çekti.

Kalan bölümde derecesini geçen bir isim çıkmadı ve Russell seansı lider tamamlayan isim oldu.

Drugovich, Aston Martin ile katıldığı seansta Russell'ın 0.288 saniye gerisinde ikinci oldu ve çaylak isimlerin en iyisi olmayı başardı.

Daniel Ricciardo güncellenmiş AlphaTauri ile 0.361 saniye geride üçüncü olurken, onu Valtteri Bottas ve Lance Stroll takip etti. Kanadalı sürücü böylelikle ilk seansta çaylak takım arkadaşının ardında kaldı.

McLaren'dan Oscar Piastri'nin altıncı olduğu seansta Carlos Sainz 0.604 saniye geride yedinci, Shwartzman ise 0.631 saniye geride sekizinci oldu. Bu da iki Ferrari sürücüsü arasında 0.027 saniye olduğu anlamına geliyor.

İlk onu Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda tamamlarken, Logan Sargeant 11., Vesti 12., Doohan 13. ve Pourchaire 14. oldu.

15. sıradaki O'Ward da dahil olmak üzere ilk 15 isim sadece 1 saniye içerisinde dizildi.

Red Bull'da Dennis, Max Verstappen'in aracıyla 16. olurken, Hadjar 17., O'Sullivan 18. oldu. Son iki sırada Haas pilotları Kevin Magnussen ve Bearman yer aldı. 

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak hamurla kaydettiler.

Seans sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 26

1'26.072

   220.880
2 Brazil F. Drugovich Aston Martin Racing 34 Aston Martin Mercedes 26

+0.288

1'26.360

 0.288 220.143
3 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 26

+0.361

1'26.433

 0.073 219.957
4 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 21

+0.381

1'26.453

 0.020 219.906
5 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 21

+0.559

1'26.631

 0.178 219.454
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 25

+0.593

1'26.665

 0.034 219.368
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 24

+0.604

1'26.676

 0.011 219.340
8 Russian Federation R. Shwartzman Ferrari 39 Ferrari Ferrari 25

+0.631

1'26.703

 0.027 219.272
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 26

+0.648

1'26.720

 0.017 219.229
10 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 27

+0.653

1'26.725

 0.005 219.217
11 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 27

+0.670

1'26.742

 0.017 219.174
12 Denmark F. Vesti Mercedes 42 Mercedes Mercedes 27

+0.743

1'26.815

 0.073 218.989
13 Australia J. Doohan Alpine 61 Alpine Renault 23

+0.793

1'26.865

 0.050 218.863
14 France T. Pourchaire Alfa Romeo 98 Alfa Romeo Ferrari 20

+1.021

1'27.093

 0.228 218.290
15 Mexico P. O'Ward McLaren 29 McLaren Mercedes 23

+1.042

1'27.114

 0.021 218.238
16 United Kingdom J. Dennis Red Bull Racing 36 Red Bull Red Bull 24

+1.136

1'27.208

 0.094 218.002
17 France I. Hadjar Red Bull Racing 37 Red Bull Red Bull 20

+1.172

1'27.244

 0.036 217.912
18 United Kingdom Z. O'Sullivan Williams 45 Williams Mercedes 28

+1.388

1'27.460

 0.216 217.374
19 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 26

+1.390

1'27.462

 0.002 217.369
20 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 24

+1.497

1'27.569

 0.107 217.104
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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

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