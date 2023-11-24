Abu Dabi GP 1. antrenman: Çaylakların katıldığı seansın lideri Russell!

Formula 1'de 2023 sezonu bu hafta sonu Abu Dabi'de sona eriyor ve cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansında 10 farklı çaylak piste çıktı.

Sezon boyunca takımlar iki kez cuma antrenmanlarında çaylak bir ismi piste çıkarmak zorunda kalıyorlar. Takımlar da bunun için Abu Dabi'yi tercih ettiler.

Red Bull ilk antrenmanda iki çaylakla -Jake Dennis ve Isack Hadjar'la- piste çıkmayı tercih ederken, Mercedes'te Frederik Vesti, Ferrari'de Robert Shwartzman, McLaren'da Pato O'Ward, Haas'ta Oliver Bearman, Alpine'de Jack Doohan, Alfa Romeo'da Theo Pourchaire, Aston Martin'de Felipe Drugovich ve Williams'ta Zak O'Sullivan sürüş yaptı.

AlphaTauri, bu haklarını daha önce kullandığı için ilk seansta kendi sürücüleriyle çalışan tek takım oldu ve temelde yeni güncellemeleri denemeye odaklandı.

Çaylakların piste çıkmasıyla takımlar ilk bölümü aero testlere ayırdı. Ardından bu isimler mümkün olduğunca uzun süre pistte kalarak deneyim kazanmaya çalıştılar.

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Jake Dennis, Red Bull Racing RB19

Zaman zaman trafik nedeniyle tehlikeli anlar da yaşandı ancak kaza yapan ya da spin atan bir isim olmadı.

Mercedes'ten George Russell orta hamurla attığı 1:26.313'lük turuyla ilk bölümü lider tamamlarken, yumuşak lastiğe geçmesinin ardından bu dereceyi 1:26.072'ye çekti.

Kalan bölümde derecesini geçen bir isim çıkmadı ve Russell seansı lider tamamlayan isim oldu.

Drugovich, Aston Martin ile katıldığı seansta Russell'ın 0.288 saniye gerisinde ikinci oldu ve çaylak isimlerin en iyisi olmayı başardı.

Daniel Ricciardo güncellenmiş AlphaTauri ile 0.361 saniye geride üçüncü olurken, onu Valtteri Bottas ve Lance Stroll takip etti. Kanadalı sürücü böylelikle ilk seansta çaylak takım arkadaşının ardında kaldı.

McLaren'dan Oscar Piastri'nin altıncı olduğu seansta Carlos Sainz 0.604 saniye geride yedinci, Shwartzman ise 0.631 saniye geride sekizinci oldu. Bu da iki Ferrari sürücüsü arasında 0.027 saniye olduğu anlamına geliyor.

İlk onu Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda tamamlarken, Logan Sargeant 11., Vesti 12., Doohan 13. ve Pourchaire 14. oldu.

15. sıradaki O'Ward da dahil olmak üzere ilk 15 isim sadece 1 saniye içerisinde dizildi.

Red Bull'da Dennis, Max Verstappen'in aracıyla 16. olurken, Hadjar 17., O'Sullivan 18. oldu. Son iki sırada Haas pilotları Kevin Magnussen ve Bearman yer aldı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak hamurla kaydettiler.

Seans sonucu: