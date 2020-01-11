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Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: “Basından gelen baskı çok büyüktü”

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Abiteboul: “Basından gelen baskı çok büyüktü”
11 Oca 2020 15:30

Renault patronu Cyril Abiteboul, geçen yıl basından ötür gelen baskının çok yüksek olduğunu söyledi.

Geçen yıl, Daniel Riccardo beklenmedik şekilde Red Bull Racing'den Renault’ya geçme kararı aldığında, bu durum herkesi şaşırttı Andak sezon beklenenin aksine Fransız ekip için zor geçti.

Takım podyum için mücadele etmeyi bekliyordu ancak bu beklentileri karşılayamadı.

Takım patronu Cyril Abiteboul, Le Figaro ile yaptığı röportajda medyadan gelen baskının çok büyük olduğunu söyledi.

“Daniel Riccardo’un bize geçişi hakkında çok fazla yazıp çizdiler, bununla baş etmek kolay değildi.”

“Medyadan gelen baskı çok büyüktü, Daniel hemen gaza basmak ve çabucak gitmek istedi. Fakat bazı hatalar vardı, araçla ilgili sorunları çözmek biraz vakit aldı.”

“Ancak bu geçişin tamamlanmasına sevindim. Takım tamamen açık olmalıydı, sürücülerimizin arkasına saklanamazdık, bu da daha fazla baskıya yol açtı.”

“Nico’nun sözleşmesini yenilememe kararımızla başa çıkmak da kolay değildi. Birkaç iyi yarışla yanıt cevap verdi, ancak son iki ya da üç Grand Prix'de, hisleri yüzünden rahat değildi.”

“Onu anlıyorum. Ancak hem pist üstünde hem de pist dışında takım için örnek bir tutum sergilediği gibi, başarılı şekilde çalıştı. Gerçek bir profesyonel olarak kalmaya devam etti.”

Abiteboul ayrıca, “2019'da, güç ünitesi konusunda muazzam bir ilerleme kaydettik, ne yazık ki ayni şeyi şasi hakkında söyleyemeyiz.” dedi.

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