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Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Yeni Renault Başkanı'nın açıklamaları cesaret verici

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Abiteboul: "Yeni Renault Başkanı'nın açıklamaları cesaret verici
Ekleyen:
, Editör
19 Ağu 2020 06:06

Renault F1'in yönetcisi Cyril Abilteboul, Renault'nun CEO'su Luca de Meo'nun açıklamalarının "cesaret verici" olduğunu belirtti.

Renault Grubu Yönetim Kurulu, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Luca de Meo’yu Renault S.A.’nın İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Renault s.a.s’ın Başkanı olarak atama kararı aldığını açıklamıştı.

Renault'nun CEO'su, geçtiğimiz İspanya GP'de F1 padokunda yer aldı ve Renault F1 takımıyla vakit geçirdi. Hatta takımla ilgili bazı olumlu açıklamalarda da bulundu.

Konu hakkında konuşan Cyril Abiteboul, De Meo'nun açıklamalarının Renault F1  için oldukça önemli olduğunu düşünüyor.

Takım lideri Cyril Abiteboul, "Luca de Meo artık Renault şirketler grubunu tanımaya başlıyor."

"Görevine 1 Temmuz'da başladı ve o zamandan beri şirketin tüm bölümlerini denetliyor. Bu bölümlerden bir tanesi de yarış ekibi."

"Hafta sonu Viry'e gelmeyi planlıyor ve Renault'nun durumu göz önüne alındığında, ziyaret edilmesi gereken yerlerin uzun bir listesi ve pek çok görevi var."

"Formula 1'in, Renault'nun şirket -yeniden- yapılanmasında ve dönüşümündeki rolü hakkında cesaret verici açıklamalarda bulundu."

"Artık motor sporlarının belirli bir role sahip olacağı yeni bir strateji geliştiriyor. Bu, cesaret verici bir şey. Luca de Meo Formula 1'i anlıyor. Sorunların büyüklüğünü, rakiplerin seviyesini ve başarılı bir takım oluşturmak için gereken zamanı anlıyor." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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