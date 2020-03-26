Abiteboul: "Sonsuza dek kaçamayız"

Renault spora takım ile beraber geri döndüğünden beri takım bir podyum yüzü görmedi. 2018'de markalar şampiyonasında 4.olmaları ile beraber "kalanların en iyisi" konumuna gelmişlerdi, ancak 2019'da müşteri takımları McLaren onları bu ünvanı alarak geriye attı.

Abiteboul, geçtiğimiz 2019 senesi hakkında şunları söyledi: "F1 süper bir spor, ancak her şey kötüye gidince çok kötü oluyor. Diğer sporlar gibi. Bu sene için de bunu söyleyebilirim: Hayal kırıklığı gibi bir sezon."

"Üç sezonluk gelişimin ardından bunu yaşadık. Daniel'in (Ricciardo) de gelişi ile bu tempoyu tutmak istedik - ancak işler istediğimiz gibi gitmedi."

"42 sene boyunca F1'de herhangi bir şekilde yer aldık. İstikrarsız olmamızı anlayabiliyorum, bununla beraber yönetimle ilgili birkaç değişiklik oldu. Bunların hepsini anlıyorum. Ancak gerçek şu ki arkamızda bizi destekleyen iki fabrika var (motorlar Viry-Châtillon'da üretiliyor, Paris'in yakınında), 1200 kişiden oluşan bir gruba sahibiz ve çok gelişmiş bir durumdayız, sadece bu sene değil gelecek sene için de."

"Yeni Concorde Anlaşması doğru yönde ilerliyor ve yeni kurallar bizim için çok yararlı olacak. Sporun gittiği yön gayet iyi."

"Bütçe sınırlaması konusu hâlâ utanç verici ancak son Concorde görüşmelerinde çıkan sistemi düzeltecek daha iyi bir çözüm göremiyorum, ki bunlar görüşmelerden ziyade Bernie (Ecclestone) tarafından çok belirli bir amaca ulaşmak için yapılan karşılıklı anlaşmalardan ibaretti. Bu sistem sporu çok fena bir şekilde zarara uğrattı ve bunu çözmek için gereken tek şey finansal kurallar. Bu fikri sevmiyorum, ancak gerekli bir şey. Belki de bir gün başka bir şey ile değiştirilmesi için bir düzeltme olarak yapıldı."

Abiteboul Renault'nun F1'deki geleceği hakkında ise şunları söyledi: "F1'in ikili sistemden uzaklaşması gerekiyor."

"Bir tarafta yeni pazarlama fikirleri ile iyi bir iş çıkartıyoruz; aynı Netflix ve F1 şehir festivalleri konseptinde olduğu gibi. Ancak diğer taraftan yeni bir kitleyi spora çekmek istiyorsak, sporu şimdikinden dah rekabetçi yapmamız gerekecek."

"2022 kuralları ile ilgili sevdiğim şeylerden bir tanesi, ilk defa bunu şov için yaratmamız oldu. Eskiden sadece kurallar üzerine yapılan bir şovdan ibaretti."

"Takım olarak olarak ise sonsuza dek kaçamayız. Beklentiler gerçekçi ve mantıklı olmalı. Ancak evet, eğer 2022'de podyum için savaşmıyorsak, bunun hakkında bahane üretemeyiz. Dominasyon yaratmayı beklemiyoruz, ama hedefimiz podyum için savaşmak."