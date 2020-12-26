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Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Ricciardo'yu özleyeceğiz"

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Abiteboul: "Ricciardo'yu özleyeceğiz"
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, Editör

Renault patronu Cyril Abiteboul, Daniel Ricciardo'nun son iki yılda takıma çok şey kattığını ve kendisini özleyeceklerini söyledi.

Daniel Ricciardo, 2018 sezonunun ardından Red Bull'dan ayrılarak Renault F1 takımına geçiş yapmıştı.

Renault, genel anlamda 2019 yılında beklentilerin altında kaldı ve takımın gelişiminden memnun olmayan Ricciardo, 2020 sezonu başlamadan önce 2021 için McLaren'dan gelen teklifi kabul etti.

Ancak Fransız üretici, bu yıl ileri yönde iyi bir adım atmayı başardı ve yıl boyunca üçüncülük savaşı verdi.

Ricciardo bu yıl iki podyum almayı başardı, ancak sezon sonunda takımdan ayrıldı ve gelecek yıl McLaren için mücadele edecek.

Renault'da Ricciardo'dan boşalan koltuğa çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso geçecek.

Cyril Abiteboul, Ricciardo hakkında şöyle dedi: "Takımın gelişimine olumlu katkı sağladı ve işin ironik tarafı, şu anda çok daha güçlü bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Yani gelecek yıl [Mclaren'da] çok daha güçlü bir takıma karşı rekabet etmek zorunda kalacak."

"Açıkçası onu özleyeceğiz, bu bir gerçek. Ama aynı zamanda onu harika bir takımda görmekten mutluluk duyuyoruz. Gelecek yıl McLaren ve Daniel ile beraber heyecan verici bir mücadeleye girişmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Abiteboul, kaydedilen gelişimin Ricciardo önderliğinde olduğuna dikkat çekti.

"Bence bu sene takımın ortaya koyduğu gelişim hakkında hiçbir şüphe yok."

"Bana göre bu, takımın yükselişine açık şekilde liderlik eden Daniel ve onun ardından gelen tüm bu insan grubu için çok büyük bir ödül."

 
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Editör Kemal Şengül

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