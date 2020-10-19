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Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Ricciardo, Renault'nun gelişiminde çok önemli"

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Abiteboul: "Ricciardo, Renault'nun gelişiminde çok önemli"
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Renault Formula 1 takım patronu Cyril Abiteboul, Eifel GP’deki sonucun Daniel Ricciardo’nun takıma olumlu katkısını yansıttığı görüşünde.

Abiteboul aynı zamanda, Nürburgring’de Ricciardo’nun kazandığı üçüncülüğün - Enstone merkezli Renault’nun 5 yıldır ilk podyumu - Renault ve Ricciardo birlikteliğini eleştirenlere verilecek en iyi cevap olduğunu söyledi.

Fransız takım patronu, sezon sonunda Ricciardo McLaren’a geçmeden önce, iki taraf halen birlikteyken bir podyum almanın önemini de vurguladı.

Abiteboul: “Bu; takım, Daniel ve benim için aynı derecede önemli. Onu takıma katma kararımız ve onun takıma katılma kararı sebebiyle çok eleştirildik. Yani her iki yönde de.”

“Bence yorum yapanları kenarda bırakıp herkese o zaman bu birlikteliğin neden önemli olduğunu göstermek gerekiyordu. Evet geçen sene hayal kırıklığıyla geçti ama bu birlikteliğin belki 1 yıl erken gerçekleştiği düşünülebilir.”

“Ama biliyorsunuz Daniel gibi bir pilotu almak için her zaman fırsat olmayabilir ve o zaman bu fırsat mevcuttu. O yüzden halen, zamanında doğru bir karar aldığımız fikrindeyim.”

Abiteboul, ortalama altı bir 2019 sezonunun ve kendini kanıtlamış yarış galibi Ricciardo’nun itmesiyle takımın ilerlediği fikrinde.

“Daniel olmasaydı takım bugünkü haline ulaşmayacaktı, geçtiğimiz sene haricinde ve belki de bunun sayesinde, evet gerçekten acı verici bir seneydi, başta ben olmak üzere; Marcin Budkowski ve Enstone’daki tüm takımın ve diğerlerinin bugün aldığı önlemlerin alınması ve kendini ilerletmesi sağlandı.”

“O yüzden şu anda kendimizi bu sezon ve önümüzdeki sezon için daha iyi bir yerde buluyoruz ve Daniel bu tür şeyleri sağlayabiliyor. Bence bu bir kanıt.”

Abiteboul aynı zamanda Ricciardo Mayıs ayında 2021’de McLaren’a katılmak için sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurduğunda verdiği öfkeli tepkiye de değindi.

Takım patronu o zaman “karşılıklı güven, birlik ve adanmışlık” konularında konuşmuş ve böylece Avustralyalı pilotun bu meziyetleri göstermediğine de işaret vermişti.

Abiteboul: “O zaman takımda kalmayacağını öğrendiğimizde verdiğimiz ilk tepkilerin biraz olumsuz olduğunu biliyorum.”

“Ama bence bu dürüst, duygulu ve açık bir yanıt verdiğimiz için oldu. Daniel da bugün takım için yaptıklarında açık ve içten.”

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo
Takımlar Renault F1 Team
Editör Adam Cooper

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