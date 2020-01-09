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Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: “Ricciardo’nun gelişiyle beraber saklanacak yerimiz kalmamıştı”

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Abiteboul: “Ricciardo’nun gelişiyle beraber saklanacak yerimiz kalmamıştı”
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Çeviren: Cem Özel, Editör
9 Oca 2020 11:11

Renault takım patronu Cyril Abiteboul, Daniel Ricciardo’nun takıma katılmasıyla beraber saklanacak yerlerinin kalmadığını hissettiklerini, ancak bunun zayıflıklarını anlamaya yardımcı olduğunu söyledi.

Fransız üretici, inişli çıkışlı bir 2019 sezonu geçirdi ve Ricciardo’nun gelişi, dayanıklılık ve güncelleme sorunları ve Japonya’daki diskalifiyeler gibi olaylarla zarar gördü.

Ancak Abiteboul, Ricciardo’nun varlığı sayesinde takıma karşı artan odağın iyi bir şey olduğunu söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Abiteboul, “Benim için 2019, saklayacak bir şeyimizin kalmadığı bir seneydi.”

“Harika sürücüler ve çok daha iyi bir motorla beraber saklanacak yerimiz kalmamıştı. Ancak bilirsiniz, burası F1.”

“F1’de saklanamazsınız. Saklanmadığımız için de neler yapmamız gerektiğini tekrar görebildik.”

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“Bence bu sene karşılaştığımız sorunları bir önceki sene zaten görmüştük. Belki de 2018’de bunlar pek görünür değildi, çünkü 2018 bir önceki yıla göre bir ilerlemeydi.”

“Dokuzunculuktan altıncılığa ve sonrasında da dördüncülüğe çıkmıştık. Ve bence bu biraz gurur verici. Bence takımın zayıflıklarını görmek için böyle bir sene geçirmemiz gerekiyordu, çünkü bazı zayıflıklar Lotus günlerinden beri takımda ve bunlara yeteri kadar dikkat etmemiştik.”

“Bu yüzden de üstünü çizmemiz gereken bir sene olmadığını düşünüyorum. Zorlukları yaşamasak ve buna tepki göstermezsek asla ileri gidemeyiz.” ifadelerini kullandı.

Ricciardo’nun gelişinin çok fazla beklenti oluşturup oluşturmadığı sorulduğunda Abiteboul, “Buna cevabım, birkaç hafta veya birkaç ay öncesine göre farklı olur.”

“Her şeyi hesaba katarsak, yaptığımız şeylerin hepsini, yaşadığımız şeyler yüzünden yaptık.”

“Ve bu şeyleri yaşadık, çünkü bize karşı baskı vardı. Bu bence aslında, kendimizle yüzleşmek için iyi bir şey.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

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Avustralya GP

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