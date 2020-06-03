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Formula 1 / Son dakika

"Abiteboul, Renault'yu yönetebilecek yeterlilikte değil"

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"Abiteboul, Renault'yu yönetebilecek yeterlilikte değil"
Ekleyen:
, Editör
3 Haz 2020 08:02

GT4'te takım yöneten isimlerden birisi olan Frans Verschuur, Cyril Abiteboul'ün Renault'dan gönderilmesi gerektiğine inanıyor.

Cyril Abiteboul, şirketin F1'e dönüşünden bu yana takımın başında yer alıyor ancak şimdiye kadar yapılan yatırımcıların karşılığı bir türlü alınamadı.

Aksine şirketin üst yönetiminde sık sık değişiklikler oluyor ve geçen yıl takıma katılan Daniel Ricciarod bile iki yıllık sözleşmesinin dolmasıyla takımdan ayrılacak.

Son günlerde Cyril Abiteboul'ün şirketteki pozisyonuyla ilgili söylentiler çıkmaya başladı ve iddialara göre yerini Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur alabilir.

Frans Verschuur, konuyla ilgili şöyle dedi: "Bana göre Formula 1'de üç kişinin gitmesi gerekiyor. Abiteboul, Claire Williams ve Mattia Binotto."

"Şunu açık şekilde ortaya koyalım; Renault'nun çok fazla parası var. Ama bu adam, yaptığı iş için yetersiz olduğunu kanıtladı. Bu kadar fazla parayla bu kadar kötü sonuçlar elde edemezsiniz."

"Bir zamanlar Frederic Vasseur ile bunun hakkında konuşmuştum ve bana 'o adamla çalışamam, aramızda savaş olacak' dedi. Bu yüzden de şirketten ayrıldı."

"Abiteboul her şeyi berbat ediyor. En tepede iki arkadaşı vardı ama şimdi ikisi de gitti. Bence bu, onun için işleri çok fazla zorlaştırabilir." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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