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Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Renault'nun ismini Alpine yapma kararı, Renault CEO'suna bağlı"

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Abiteboul: "Renault'nun ismini Alpine yapma kararı, Renault CEO'suna bağlı"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Renault Formula 1 patronu Cyril Abiteboul, Renault F1 ekibini Alpine olarak yeniden adlandırma kararının Fransız otomobil üreticisinin CEO'suna bağlı olduğunu söyledi.

Abiteboul, bugün itibariyle Alpine'nin başına getirildi ve markanın tanıtım stratejisini oluşturmakla sorumlu olacak. Bu rolü, F1'deki mevcut görevleriyle beraber sürdürecek.

Renault'nun Alpine markasını ayrı bir bölüm olarak devam ettirmeye karar vermesi, spor otomobil üreticisinin motor sporlarındaki faaliyetlerini artırabileceği ve hatta adını F1'e getirebileceği söylentilerini de beraberinde getirdi. Olasılıklardan bir tanesi, Enstone merkezli ekibin 2021'den itibaren Alpine Renault adını taşıması olabilir.

İtalya Grand Prix'si öncesinde konuşan Abiteboul, Alpine'nin stratejisine ilişkin nihai kararın Renault CEO'su Luca de Meo'ya bağlı olduğunu söyledi.

Renault'nun spor etkinliklerindeki yerini Alpine'nin alması ya da yeniden isimlendirilme kararıyla ilgili Abiteboul şöyle dedi: "Bu sorular benimle ilgili değil. Bu sorular kurumsal strateji ile ilgili ve CEO'ya sorulması gerekiyor." 

"Yeni Concorde Anlaşması ile sonunda Formula 1'de harika bir pazarlama platformu, daha stabil bir platform olduğunu söyleyebilirim."

“Bu platformu kullanma şeklimiz CEO'ya bağlı olacak. Esnek bir platformumuz var ve farklı markalara sahibiz."

“Muhtemelen rasyonalizasyon, grubun finansal durumu göz önüne alındığında yapmamız gereken şeylerden bir tanesi olacak. İşleri yapma şeklimizi optimize etmemiz gerekiyor, ama önce bir strateji tanımlamalıyız ve bunu açıklamak bana düşmüyor."

Abiteboul, De Meo'nun Alpine konusunda "büyük beklentilere" sahip olduğunu ve bundan ötürü faaliyetlerinde büyük bir genişleme olacağını belirtti.

"Bunun bir organizasyona ihtiyacı var: bir mühendislik departmanı, bir ürün departmanı, bir satış ve iletişim departmanı. Yani yapmak istediğim şey bu, tıpkı Renault ekibi için yaptığım şey, yani bir altyapı ve bir platform oluşturmak.”

Abiteboul, Alpine ile olan rolünün muhtemelen geçici olduğunu ve Renault'nun F1 operasyonlarını bırakması yönünde herhangi bir düşünce olmadığını söyledi.

"Şu anda markayı yapılandırılmak için görevlendirildim. Markayı yönetmem istenmedi. Yani hiçbir şekilde kalıcı bir görev değil."

"Odaklanacağım şey de bu. Bana verilen stratejilerden bazıları Formula 1 için yaptığım şeylerle ilgili ve bu görevi yerine getirdiğim süre boyunca takım yönetiminde bir değişiklik kesinlikle söz konusu değil."

 
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Editör Jonathan Noble

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