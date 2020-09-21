Abiteboul: "Renault'nun gelişimi, Ricciardo'nun ayrılık konusundaki sinir bozukluğunu açıklıyor"

Sezon öncesindeki transfer sezonu sırasında Ferrari'nin 2021'de Sebastian Vettel ile devam etmeyeceğini açıklaması, Ricciardo'nun Carlos Sainz'ın yerine McLaren'e gitmesine neden oldu.

Bu hamle sonrasında Abiteboul, Ricciardo'nun verdiği bu kararın sıkıntılı olması hakkında bir takım açıklamalarda bulundu.

Ricciardo'nun takımdan ayrıldığını açıklaması sırasında Abiteboul şunları söyledi: "Karşılıklı güven, birlik ve bağlılık duygusu, bir fabrika takımı için her şeyden önemli olan durumlardır."

Her ne kadar Ricciardo ve Renault bu sorunu bir köşeye koyarak bu sezon için podyum savaşı veriyor olsa da Abiteboul, o sıradaki düşüncelerinin 2020'de bu kadar ilerleyeceklerini bildiği, ancak kanıtlamak için vakti olmadığı sebebiyle o şekilde olduğunu söyledi.

Motorsport.com ile yaptığı özel röportajda Abiteboul şunları söyledi: "Bence herkes, genel açıklama yapılınca yaşanan hayal kırıklığını da benim hayal kırıklığımı da hissediyordu."

"Ve dürüst olalım. Ben bu gelişimin olacağını hissediyordum, takımın ileriye doğru bir adım atacağını ve aracın daha iyi olacağını görebiliyordum."

"Buna ek olarak daha ortada olmayan bir sürü şey var, o [Ricciardo] da bunu daha görmemişti. Ben verileri biliyordum, ancak problem şu ki bunlar sadece veriler ve biliyorum ki geçmişte ona sadece bizim tarafımızdan değil, önceki takımı tarafından da pek çok söz verilmişti."

"Daniel çok duygusal ancak şurası kesin ki kendini geliştirdi. Takıma ve araca olan güveni oldukça arttı, aynı zamanda mühendisi ile olan ilişkisi çok ama çok güçlü. Olan her şeyi görüyoruz, sonunda karşılık alabiliyoruz."

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, makes a pit stop Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Abiteboul, bu seneyi Ricciardo ile geçirmeleri üzerine öğrendiği en önemli derslerden birinin, sürücülerin takımlar ile tam potansiyellerine ulaşmalarının ne kadar uzun süreceği olduğunu söyledi.

Bu da Renault'nun sürekli değişimlerden ziyade, sürücüleri ile uzun bir bağlılığa sahip olması gerektiği anlamına geliyor.

Abiteboul şunları söyledi: "Bir sürücü değiştirdiğinizde öne adım atabilmeniz için bir adım geri gitmeniz gerektiği kesinlikle doğru."

"Bu sene görebiliyoruz ki, aslında bu da gelecekte yapmak istediğimiz bir şey, bizim istikrara ihtiyacımız var. Çünkü ilk yıl her zaman gelecek senelere yapılan küçük bir yatırım gibi. Bu yüzden ileriye bir adım atmak istiyorsak, sürücülerimiz ile uzun dönemler geçirmeliyiz."

Renault, Ricciardo yerine Fernando Alonso ile anlaştı, yapılan kontratın çok yıllı bir kontrat olduğu ve en az 2022'ye kadar geçerli olduğu biliniyor.