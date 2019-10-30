Abiteboul: “Renault, kaotik hafta sonları geçirmeyi bırakmalı”

Renault’nun yarış hazırlıkları, hem Daniel Ricciardo hem de Nico Hulkenberg’in soğutma sistemlerinde oluşan bir kirlilik sorunundan dolayı üçüncü antrenman seansında sürüş yapamamalarıyla zarar görmüştü.

Yarışa sert lastiklerle başlayan tek sürücü olan Ricciardo, 50 turluk bir ilk bölüm geçirmiş ve yarışı 8. sırada tamamlamıştı. Avustralyalı sürücü, geride kalanların en iyisi olmak için Sergio Perez’e atak yapmış ancak pist dışına çıkarak bunu gerçekleştirememişti.

Hulkenberg ise son turun son virajında Daniil Kvyat ile yaşadığı temasın ardından yarışı 10. sırada tamamlamıştı.

Motorsport.com’a konuşan Abiteboul, “Birkaç puan topladık. Racing Point ve Toro Rosso’ya karşı avantajımızı az çok koruyoruz. Üçüncü antrenmandaki durumdan sonra bu, harika bir sonuç oldu.”

“Her hafta sonu iyi bir yarış geçirmek önemli, çünkü bunun gibi bir sezondan sonra baskı var. Bu yüzden bunun gibi iyi yarışlar geçirmek önemli.”

“Ancak yine kaotik bir hafta sonu oldu ve aracımızın rekabetçiliğine bakılmaksızın, bunu durdurmalıyız. Hayatı kendimiz için zorlaştırmamalıyız, ki şu anda bunu yapıyoruz.”

“Bazen üçüncü partiler bunu yapıyor, ancak yarışlar böyledir ve kalan yarışlarda başımızı önümüze eğmeliyiz.”

“Hâlâ genel olarak daha iyi bir paketimiz olduğuna inanıyorum. Kaybettiğimiz puanlara bakınca şu anki pozisyonumuz o kadar da kötü değil. Sorunsuz hafta sonları geçirebilirsek bu pozisyonu koruyabileceğimizi düşünüyorum.”

“Ancak bu pozisyondan memnun değilim, daha yukarıda McLaren ile beraber olmak isterdim. Sezon için hedef buydu ve ulaşılabilir bir hedefti ve gelecek sene olmamız gereken yer orası.”

“Sıralama turlarında elde ettiğimiz sonuçlar konusunda durum her hafta sonunda aynı, ancak sebepler farklı. Bu bir bahane değil, ancak yarışta bunu telafi etmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor.”

“Bana göre strateji, Daniel için çalıştı. Açık şekilde, Perez’i geçemediği için pişmanlık duyabiliriz, bence biraz fazla hırslıydı. Sadece çok geç frenleme yaptı. Racing Point’e karşı DRS’ye rağmen düzlük hızında eksiklik yaşıyoruz.”

“Daniel harika bir yarış geçirdi, özellikle de tur zamanları yarışın ortasında sürekli gelişirken. Araç da çok iyi davranıyordu. Bizim açımızdan, lastiklerin ömrüne çok şaşırdık. Yarıştan önce beklediğimizden çok daha iyiydi, bu yüzden bizim için tek pitin çalışacağı çok açıktı.”

“Son turdaki temas olmasaydı Nico ile daha iyi sonuç alabilirdik. Ancak yarışlar böyledir. Biraz kötü bir hamleydi, ancak orta grup böyledir. Ormana hoşgeldiniz!” ifadelerini kullandı.