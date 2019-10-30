Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Abiteboul: “Renault, kaotik hafta sonları geçirmeyi bırakmalı”

paylaşım
yorumlar
Abiteboul: “Renault, kaotik hafta sonları geçirmeyi bırakmalı”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
30 Eki 2019 14:57

Renault takım patronu Cyril Abiteboul, Meksika GP hafta sonunda aldıkları güçlü sonuçla birlikte rahatladıklarını, ancak hayatı kendileri için zorlaştırmaya devam etmelerinin sinir bozucu olduğunu söyledi.

Renault’nun yarış hazırlıkları, hem Daniel Ricciardo hem de Nico Hulkenberg’in soğutma sistemlerinde oluşan bir kirlilik sorunundan dolayı üçüncü antrenman seansında sürüş yapamamalarıyla zarar görmüştü.

Yarışa sert lastiklerle başlayan tek sürücü olan Ricciardo, 50 turluk bir ilk bölüm geçirmiş ve yarışı 8. sırada tamamlamıştı. Avustralyalı sürücü, geride kalanların en iyisi olmak için Sergio Perez’e atak yapmış ancak pist dışına çıkarak bunu gerçekleştirememişti.

Hulkenberg ise son turun son virajında Daniil Kvyat ile yaşadığı temasın ardından yarışı 10. sırada tamamlamıştı.

Motorsport.com’a konuşan Abiteboul, “Birkaç puan topladık. Racing Point ve Toro Rosso’ya karşı avantajımızı az çok koruyoruz. Üçüncü antrenmandaki durumdan sonra bu, harika bir sonuç oldu.”

“Her hafta sonu iyi bir yarış geçirmek önemli, çünkü bunun gibi bir sezondan sonra baskı var. Bu yüzden bunun gibi iyi yarışlar geçirmek önemli.”

“Ancak yine kaotik bir hafta sonu oldu ve aracımızın rekabetçiliğine bakılmaksızın, bunu durdurmalıyız. Hayatı kendimiz için zorlaştırmamalıyız, ki şu anda bunu yapıyoruz.”

“Bazen üçüncü partiler bunu yapıyor, ancak yarışlar böyledir ve kalan yarışlarda başımızı önümüze eğmeliyiz.”

 

“Hâlâ genel olarak daha iyi bir paketimiz olduğuna inanıyorum. Kaybettiğimiz puanlara bakınca şu anki pozisyonumuz o kadar da kötü değil. Sorunsuz hafta sonları geçirebilirsek bu pozisyonu koruyabileceğimizi düşünüyorum.”

“Ancak bu pozisyondan memnun değilim, daha yukarıda McLaren ile beraber olmak isterdim. Sezon için hedef buydu ve ulaşılabilir bir hedefti ve gelecek sene olmamız gereken yer orası.”

“Sıralama turlarında elde ettiğimiz sonuçlar konusunda durum her hafta sonunda aynı, ancak sebepler farklı. Bu bir bahane değil, ancak yarışta bunu telafi etmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor.”

“Bana göre strateji, Daniel için çalıştı. Açık şekilde, Perez’i geçemediği için pişmanlık duyabiliriz, bence biraz fazla hırslıydı. Sadece çok geç frenleme yaptı. Racing Point’e karşı DRS’ye rağmen düzlük hızında eksiklik yaşıyoruz.”

“Daniel harika bir yarış geçirdi, özellikle de tur zamanları yarışın ortasında sürekli gelişirken. Araç da çok iyi davranıyordu. Bizim açımızdan, lastiklerin ömrüne çok şaşırdık. Yarıştan önce beklediğimizden çok daha iyiydi, bu yüzden bizim için tek pitin çalışacağı çok açıktı.”

“Son turdaki temas olmasaydı Nico ile daha iyi sonuç alabilirdik. Ancak yarışlar böyledir. Biraz kötü bir hamleydi, ancak orta grup böyledir. Ormana hoşgeldiniz!” ifadelerini kullandı.

Sonraki haber
Alonso: "Yeni kurallar F1'e dönmemi sağlayabilir"

Önceki haber

Alonso: "Yeni kurallar F1'e dönmemi sağlayabilir"

Sonraki haber

Mercedes, Bonnington'ın yerini dolduran Dudley'i övdü

Mercedes, Bonnington'ın yerini dolduran Dudley'i övdü
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Alt-etkinlik Yarış
Takımlar Renault F1 Team
Editör Adam Cooper

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

1s
2
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

4
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

2s
5
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

3s

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.