Abiteboul: "Renault, başarının bağımlısı olmak zorunda"

Daniel Ricciardo'nun Eifel GP'de elde ettiği üçüncülük, Renault'nun fabrika takımı olarak 2011'den sonra aldığı ilk podyum oldu. Enstone merkezli ekip, bunun dışında en son podyumunu 2015 Belçika GP'de Mercedes motoru kullandığı dönemde Lotus olarak almıştı.

2016'da Renault F1 fabrika takımına dönüşen takım, 5 sezondur dördüncülükten daha iyi bir sonuç alamamıştı. Yani böylece ilk podyum alınmış oldu.

Abiteboul, "Açık bir şekilde çok duygusal bir an, harika bir his. Bu podyum her şeyin sonu, F1'deki nihai hedefimiz olmamalı."

"Üreticiler bu tür sonuçları isterler. Bundan daha fazlasını istiyoruz. Ancak her zaman bir ilk olmak zorunda."

"Burada ilk podyumumuzu almamız, Daniel ile ilk podyumumuzu almamız, böyle bir yerde almamız... Harika bir an."

"Keşke tamamen sosyal mesafe kuralları içerisinde olmasaydık. İnsanlarla doğrudan, daha fiziksel temasla, biraz daha Latin şekilde bunu kutlayabilseydik. Ancak yine de harika bir an, çok duygusal bir an." dedi.

Abiteboul, podyum sonucunun özellikle takımın kazandığı dönemlerinde takımda bulunmayan, bu duyguyu ilk defa yaşayan çalışanları için ateşleyici olacağını söyledi.

Abiteboul, "Pozitif duygular almamız gerek. Bu tür bir program için ne kadar çalışma yapıldığını biliyorsunuz. Sadece kendi adıma değil, takımı oluşturan yaklaşık 1000 kişi adına konuşuyorum. Onların da bu tür duygulara, daha fazla enerjiye ihtiyacı vardı."

"Çok olgunlaştığımızı unutmayın. Takıma katılanların çoğu çok gençti, kazanma duygusu ve hatta podyum deneyimi olmayan insanlardı."

"Bu yüzden buna ihtiyacımız vardı. Onları aracı daha fazla geliştirebilmeleri, daha fazla başarı elde edebilmeleri için başarı bağımlısı yapmamız gerek."

"Ve evet, artık podyum koşulu oluşmuş durumda. Ancak Pazartesi günü itibariyle yaşadığımız sorunları anlamaya odaklanacağız." dedi.