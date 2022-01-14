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Abiteboul, Red Bull'a mı geçiyor?

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Renault'nun eski patronu Cyril Abiteboul yakında Red Bull'un Powertrains bölümünde üst düzey bir role getirilebilir. Söylentilere göre Mecachrome'da görev alan Abiteboul, mevcut görevini bırakıp, Red Bull'a geçecek.

Abiteboul, Red Bull'a mı geçiyor?

Abu Dhabi Grand Prix'sinde Red Bull garajında sürpriz bir konuk vardı ve kendisini kameralardan gizlemeyi başardı. O isim, Renault'nun eski patronu Cyril Abiteboul'dü.

Geçen yılın Ocak ayında Renault'daki görevinden ayrılan 44 yaşındaki Abiteboul, şu anda hem Formula 2 hem de Formula 3'e motor tedarik eden Mecachrome'da özel bir danışmanlık görevine getirildi.

Bunun dışında Abiteboul'ün ön plana çıktığı bir başka konu, Daniel Ricciardo ile girdiği iddiayı kaybetmesinin ardından söz verdiği üzere vücuduna dövme yaptırmasıydı.

Abiteboul'un Red Bull'daki varlığı, bazı kişiler tarafından fark edildi ve Yas Marina hafta sonunun ardından geleceğiyle ilgili söylentiler çıkmaya başladı.

Red Bull, Honda'nın spordan çekilme kararı almasının ardından kendi güç ünitesi departmanını kurma kararı almıştı. Red Bull Powertrains adı verilen bu departman, yakında faaliyetlerine başlayacak. Söylentilere göre Abiteboul de bu departmanın başına geçmesi veya üst düzey bir rol için düşünülüyor ve kendisiyle bu konuda görüşmeler var.

Bu, ilginç bir karar olabilir. Çünkü Abiteboul yönetimindeki Renault ve o dönem kendileriyle çalışan Red Bull arasında  pek de pozitif bir ilişki yoktu. Hatta taraflar basın önünde birbirlerini sıkça eleştirdiler.

Formula 1'de her şey çok hızlı değişiyor ve Marko-Horner çifti, birkaç yıl önce sert şekilde tartıştıkları Abiteboul'e belki de yeni proje için epey güveniyorlar.

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