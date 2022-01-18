Abiteboul, Red Bull'a gidecek mi?

Cyril Abiteboul uzun süre Renault'nun F1 projesine liderlik ediyordu ve fabrika takımının spora geri dönmesiyle projeye liderlik eden isim oldu.

Bununla beraber Alpine CEO'su Laurent Rossi, yapılan değerlendirme sonucu Abiteboul ile yola devam etmeme kararı aldı.

O günden bu yana Mecachrome'da danışmanlık rolü üstlenen Abiteboul'ün yeni sezon için Red Bull'la görüştüğü ortaya çıktı.

Motorsport.com İtalya'nın kaynakları, Red Bull'un yeni sezonda Abiteboul'e Red Bull Powertrains departmanında üst düzey bir rol veya projenin başına geçme teklifi yaptığını belirttiler.

Japon AS-Web'e göre Red Bull içerisindeki bir kaynak, iki taraf arasındaki görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini ve Abiteboul'ün Red Bull Powertrains'in başına geçmeyi ve teknik olmayan kısımları yönetmeyi kabul ettiğini iddia etti.

Red Bull Powertrains, 2023'te Honda'nın desteği olmadan çalışacak ve 2026 için yeni bir motor hazırlanması gerekiyor.

Abiteboul'ün Renault'daki deneyimi de bu proje için değerli olabilir. Ayrıca Abiteboul, Renault'da çalışan yetenekli mühendisleri de ekibe çekebilir.

Ancak diğer kaynaklar, Red Bull'un Abiteboul ile ilgilenmediğini ve bu iddiaların "saçmalık olduğunu" belirtiyorlar.

Her halükarda bu konunun önümüzdeki birkaç hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.