Abiteboul, Racing Point'in kopya çekmekten "gurur duyması" karşısında şaşkın
Cyril Abiteboul, Racing Point'in Mercedes'i kopyalamaktan gurur duyduğunu ve bunun şaşırtıcı olduğunu belirtti.
Sezon öncesi testlerinde en çok tartışılan konulardan bir tanesi, yeni Racing Point aracının 2019 Mercedes F1 aracına benzemesiydi.
Renault ve McLaren bu duruma oldukça tepki gösterdiler ve hatta Renault'nun Melbourne'deki yarışta Racing Point'i protesto edeceği bile ortaya çıktı.
Ancak Mercedes patronu Toto Wolff ile yakın bağları bulunan Lawrence Stroll'un ekibi, her seferinde yanlış bir şey yapmadığını ve çok mutlu olduklarını belirtti.
Renault'nun takım patronu Cyril Abiteboul, tam da bundan ötürü Racing Point'in tavrını anlamakta güçlük çekiyor.
FormulaPassion.it'e konuşan Abiteboul, "Formula 1'de bulunduğum ilk günden bu yana, ilk kez birisinin kopyalamaktan gurur duyduğunu düşünüyorum."
"Racing Point, sahte üreticiler gibi görünüyorlar, dahası yeniden ürettikleri (kopyaladıkları) bir şey için süper mutlular."
"Bu, kesinlikle yeni bir şey yaratmak ya da orijinal bir eserle gurur duymak gibi değil."
"Beni ikna etmeyen şey şu: şu noktada halka açık bilgilere dayanarak, böylesine doğru ve verimli bir iş yapmak nasıl mümkün olabiliyor?"
"Bu noktada daha fazla ilerlemek istemiyorum. Ama bunu düşündürten şey çok açık." dedi.
Daniel Ricciardo, Renault F1 with Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Abiteboul, Racing Point'in kopya çekmekten "gurur duyması" karşısında şaşkın
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