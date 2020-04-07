Abiteboul: "Racing Point çok iyi fotoğrafçılar ile çalışıyor"

Coronavirüs salgınının ve salgının sonuçlarının yarışları, teknik kuralları ve etkinlikleri etkilemediği dönemde, F1 tartışmalarının merkezinde birkaç sportif ve teknik konu yer alıyordu. Bunların arasında Racing Point RP20'nin tasarım felsefesi de bulunuyordu.

Aracın renk düzenini Barcelona'daki testlerin birkaç gün öncesinde tanıtan Silverstone merkezli takım, araç ile ilk turlarını kış testlerinin ilk günü olan 19 Şubat'ta kaydetti. Gözlemcilerin ve taraftarların gözüne çarpan ilk detay, takımın felsefesinin Mercedes W10'dan alıntılanmış olmasıydı. Ancak bu araç, kendi dayanıklılığını kanıtladı ve bir shakedown yapılmamasına rağmen alınan sonuç basit bir esinlenmenin de ötesindeydi.

Hatta gerçek işçiliğin kopyası, teknik kuralların son senesinde denenmesi üzerine seçilmişti. Şubat ayında Motorsport.com'a konuşan teknik direktör Andrew Green şunları söylemişti: "İlham kaynağımız geçen senenin en hızlı aracıydı. Bu araçtan esinlendik. Neden yapmayalım ki. An itibariyle onların 2019'da kullandığı vites kutusunu kullanma durumumuz var. Onlarla aynı güç ünitesine de sahibiz ve vites kutusunun dizaynı aerodinamik felsefeye uygun bir şekilde dizayn edilmişti."

"Şampiyonada zor bir şekilde yedinci olan bir araca sahiptik. Kuralların üzerinden bir sene daha geçmişti. Öne eğik aracın gelişiminin başarılı olmayacağını tahmin ediyorduk. Risk almaya değer bir hamleydi. Ve çok da büyük bir risk. Yaptığımız her şeyi çöpe attık, yeni bir sayfa ile işe başladık. Nereden başlamalıyız? Gridin en yavaş aracına bakamazdık. En hızlının olduğu tarafa baktık ve bunun üzerinden ilerledik. Eğer işe yararsa, gayet iyi. İşe yaramazsa, bir sene kaybederiz. Ancak uygulamamanın yanında bir şey kaybetmemiş gibi duruyoruz."

Herkesin hoşuna gitmeyen bir durum ise, araca takılan "Pembe Mercedes" lâkabıydı. Aracın Mercedes ile olan benzerliği üzerine bu takma ad kullanılmaya başlandı. Bu durum ile beraber aynı zamanda Racing Point'in, başarıya ulaşmak için attığı bu adımlar da eleştirildi. Racing Point ise bu durumun sadece çok fazla fotoğraf çekilerek oluşturulduğunu belirtti.

Cyril Abiteboul, Fransız Canal+ kanalının "The Grid" programına yaptığı açıklamada bu konuya ironi ile yaklaşmıştı: "Çok iyi fotoğrafçıları var, burası kesin!"

"Onların kopyaladıklarını söylemelerini anlıyorum. Önce daha küçük bir şekilde yapılır; en azından ben Formula 1'de çalışmaya başladığımda durum bu şekildeydi. İnsanlar kopyalama işlerinden, taklit işlerinden gurur duyuyorlar. İnsanlar bir taklit ortaya çıkardıklarında yaptıkları işten memnun oluyorlar. Ama bu hissiyat, orijinal işin verdiği hazzın yakınından geçemez ve orijinal işin kalitesine eşdeğer olamaz."

Yaptığı nükteli şakayı bir kenara koyan Fransız yönetici, proje ile ilgili önemli bir soru yöneltti: "Buradaki en önemli soru - açıklanan bilgiye göre - gayet iyi çalışan bir kopya yapılabilir mi? Bunun daha ötesine geçmeyeceğim, ancak bu bizim kendi içimizde sorguladığımız bir soru."

Eğer coronavirüs salgını kontrol edilebilir bir duruma gelip sezon birkaç ay içinde yeniden başlatılırsa, 2020 kurallarının 2021'de de kullanılması durumu ile beraber bu konu tekrar F1 gündemine gelebilir.