Abiteboul, Peugeot'ya mı geçiyor?

Renault'nun Formula 1 projesine uzun zamandır liderlik eden Cyril Abiteboul, geçen yıl kaydedilen ilerleme ve üç podyuma rağmen, takımın yeni yapısına uygun olmadığı gerekçesiyle bu yılın başında görevden alındı.

Abiteboul'un son haftalarda Alfa Romeo F1'le görüştüğü yönünde dedikodular olsa da, şimdi bu dedikodular başka bir tarafa kayış durumda.

Formula 1'de önemli bir deneyime sahip olan Abiteboul'un, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na geri dönüş yapacak olan Peugeot ile görüştüğü öne sürüdü.

Japon As-Web'e göre Abiteboul ve Peugeot arasındaki görüşmeler son haftalarda giderek arttı ve WEC projesine önderlik etmesi için yakında Fransız otomobil üreticisine katılabilir.

Peugeot geçmişte Le Mans 24 Saat'i kazanmayı başardı ve 2022'de WEC'e geri dönüş yapacakları için, projeye liderlik edecek bir isim arıyorlar. Bu yüzden de Abiteboul'e teklif yaptılar.

Peugeot, bir zamanlar Renault'da Abiteboul'le çalışan Kevin Magnussen'i de pilot koltuğuna getirmişti.

Şimdilik Abiteboul cephesinden gelen bir açıklama bulunmuyor ancak Peugeot yönetimine yakın kaynaklar, görüşmeler olduğunu doğruluyor.