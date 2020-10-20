Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
51 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Ocon'un 2020 performansı felaket değil"

paylaşım
yorumlar
Abiteboul: "Ocon'un 2020 performansı felaket değil"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul, bu sene takıma katılan Esteban Ocon'un felaket bir sezon geçirmediğini, biraz daha sabırlı olması gerektiğini söyledi.

Bir senelik aranın ardından spora dönen Ocon, şu ana kadar 36 puan topladı ve şampiyonada 12. sırada yer alıyor. Takım arkadaşı Daniel Ricciardo ise 78 puanla 4. sırada.

Ocon'un son üç yarışta yaşadığı dayanıklılık sorunları puan kaybetmesine neden oldu. Son olarak Eifel GP'de Ocon, hidrolik sorunu nedeniyle pite gelerek yarışı erken bırakmak zorunda kalmıştı.

Abiteboul, "Son birkaç yarıştır istediği sonuçları alamadı ancak bunlar doğrudan onun kontrolünde olan şeyler değildi. Bu yüzden yaptığı şeyleri yapmaya devam etmeli."

"Mugello'da frenlerin neden ısındığı hâlâ tamamen açık değil. Nedenini bilmiyoruz."

"Ancak açık olalım. Monza zordu. Esteban için bir sıfırlanma yarışı oldu. Birlikte çalışma şeklimizi sıfırlamış olduk. Çok fazla konuşma oldu, mühendisi Mark Slade çok çalıştı. O, yarış mühendisliği konusunda yeni değil. Gerekli adımları atması için çalıştı."

"Bu durumu faydasına çevirmeye çalışmalı. Felaket durumda değil." dedi.

İlgili haber:

Abiteboul, Ocon'un çok güçlü bir takım arkadaşına sahip olduğunu söyledi.

Abiteboul, "Dürüst olmam gerekirse, dayanıklılık sorunları nedeniyle kaybettiği puanlara eklerseniz, yine de biraz farkla Daniel'in arkasında yer alırdı."

"Ancak tabii ki Daniel Ricciardo'dan bahsediyoruz. Onun daha önce böyle güçlü bir takım arkadaşı olmamıştı. İyi takım arkadaşları oldu, özellikle Perez güçlüydü ancak Daniel'in daha güçlü olduğuna inanıyorum."

"Bu açıdan faydacı olmalı ve kendisine gerçekçi hedefler koymalı, aynı zamanda mevcut performansına bakmalı. Şu anda utanılacak durumda değil. Kendine olan güvenini arttırmalı ancak aynı zamanda biraz sabırlı bir şekilde yeteneklerini iyileştirmeli."

"Bazen, birçok genç pilot gibi sabırsız davranıyor ve bu ufak tefek hatalar yapmasına neden oluyor. Ancak bunların çözülemeyecek şeyler olduğu konusunda endişem yok."

"Takımın desteğiyle bunları çözebilir." dedi.

 

Alakalı video

Avustralya GP organizatörleri, ilk yarışı Bahreyn'e kaptıracakları iddialarını yalanladı

Önceki haber

Avustralya GP organizatörleri, ilk yarışı Bahreyn'e kaptıracakları iddialarını yalanladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Esteban Ocon
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

2021 F1 pilot pazarında son durum
Formula 1 Formula 1 / Yorum

2021 F1 pilot pazarında son durum

“Magnussen'in F1 kariyeri bu sene %99 bitecek”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

“Magnussen'in F1 kariyeri bu sene %99 bitecek”

Ferrari, jeton hakkını aracın arkasını yeniden yapmak için kullanacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, jeton hakkını aracın arkasını yeniden yapmak için kullanacak

Stewart: "Vettel, F1'den ayrılsa daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stewart: "Vettel, F1'den ayrılsa daha iyi"

Wolff: "F1, hibrit motorları yeteri kadar tanıtamıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "F1, hibrit motorları yeteri kadar tanıtamıyor"

Haas, F1'deki son trende nasıl öncülük etti?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Haas, F1'deki son trende nasıl öncülük etti?

Alonso'nun kaostan çıkıp kazandığı yarış: 2012 Avrupa GP
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Alonso'nun kaostan çıkıp kazandığı yarış: 2012 Avrupa GP

Marko: “Vettel’e bir yıl ara vermesini söyledim”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: “Vettel’e bir yıl ara vermesini söyledim”

Son Haberler

Abiteboul: "Ocon'un 2020 performansı felaket değil"
F1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Ocon'un 2020 performansı felaket değil"

Avustralya GP organizatörleri, ilk yarışı Bahreyn'e kaptıracakları iddialarını yalanladı
F1 Formula 1 / Haberler

Avustralya GP organizatörleri, ilk yarışı Bahreyn'e kaptıracakları iddialarını yalanladı

“Magnussen'in F1 kariyeri bu sene %99 bitecek”
F1 Formula 1 / Son dakika

“Magnussen'in F1 kariyeri bu sene %99 bitecek”

Stewart: "Vettel, F1'den ayrılsa daha iyi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Stewart: "Vettel, F1'den ayrılsa daha iyi"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 F1 pilot pazarında son durum

2
Formula 1

“Magnussen'in F1 kariyeri bu sene %99 bitecek”

2s
3
Formula 1

Ferrari, jeton hakkını aracın arkasını yeniden yapmak için kullanacak

4
Formula 1

Stewart: "Vettel, F1'den ayrılsa daha iyi"

5
Formula 1

Wolff: "F1, hibrit motorları yeteri kadar tanıtamıyor"

Son Haberler

Abiteboul: "Ocon'un 2020 performansı felaket değil"
F1

Abiteboul: "Ocon'un 2020 performansı felaket değil"

Avustralya GP organizatörleri, ilk yarışı Bahreyn'e kaptıracakları iddialarını yalanladı
F1

Avustralya GP organizatörleri, ilk yarışı Bahreyn'e kaptıracakları iddialarını yalanladı

“Magnussen'in F1 kariyeri bu sene %99 bitecek”
F1

“Magnussen'in F1 kariyeri bu sene %99 bitecek”

Stewart: "Vettel, F1'den ayrılsa daha iyi"
F1

Stewart: "Vettel, F1'den ayrılsa daha iyi"

Wolff: "F1, hibrit motorları yeteri kadar tanıtamıyor"
F1

Wolff: "F1, hibrit motorları yeteri kadar tanıtamıyor"

Son Videolar

Formula 1 takım logoları ne manaya geliyor? 04:01
Formula 1

Formula 1 takım logoları ne manaya geliyor?

Ferrari F2004 vs Mercedes W11 05:05
Formula 1

Ferrari F2004 vs Mercedes W11

Soğuk hava, Nürburgring yarışını nasıl etkiledi? 06:57
Formula 1

Soğuk hava, Nürburgring yarışını nasıl etkiledi?

Honda'nın F1'den ayrılığı açıklandı 12:31
Formula 1

Honda'nın F1'den ayrılığı açıklandı

2020 Eifel GP yarış değerlendirmesi 07:42
Formula 1

2020 Eifel GP yarış değerlendirmesi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.