Abiteboul: "Ocon'un 2020 performansı felaket değil"

Bir senelik aranın ardından spora dönen Ocon, şu ana kadar 36 puan topladı ve şampiyonada 12. sırada yer alıyor. Takım arkadaşı Daniel Ricciardo ise 78 puanla 4. sırada.

Ocon'un son üç yarışta yaşadığı dayanıklılık sorunları puan kaybetmesine neden oldu. Son olarak Eifel GP'de Ocon, hidrolik sorunu nedeniyle pite gelerek yarışı erken bırakmak zorunda kalmıştı.

Abiteboul, "Son birkaç yarıştır istediği sonuçları alamadı ancak bunlar doğrudan onun kontrolünde olan şeyler değildi. Bu yüzden yaptığı şeyleri yapmaya devam etmeli."

"Mugello'da frenlerin neden ısındığı hâlâ tamamen açık değil. Nedenini bilmiyoruz."

"Ancak açık olalım. Monza zordu. Esteban için bir sıfırlanma yarışı oldu. Birlikte çalışma şeklimizi sıfırlamış olduk. Çok fazla konuşma oldu, mühendisi Mark Slade çok çalıştı. O, yarış mühendisliği konusunda yeni değil. Gerekli adımları atması için çalıştı."

"Bu durumu faydasına çevirmeye çalışmalı. Felaket durumda değil." dedi.

Abiteboul, Ocon'un çok güçlü bir takım arkadaşına sahip olduğunu söyledi.

Abiteboul, "Dürüst olmam gerekirse, dayanıklılık sorunları nedeniyle kaybettiği puanlara eklerseniz, yine de biraz farkla Daniel'in arkasında yer alırdı."

"Ancak tabii ki Daniel Ricciardo'dan bahsediyoruz. Onun daha önce böyle güçlü bir takım arkadaşı olmamıştı. İyi takım arkadaşları oldu, özellikle Perez güçlüydü ancak Daniel'in daha güçlü olduğuna inanıyorum."

"Bu açıdan faydacı olmalı ve kendisine gerçekçi hedefler koymalı, aynı zamanda mevcut performansına bakmalı. Şu anda utanılacak durumda değil. Kendine olan güvenini arttırmalı ancak aynı zamanda biraz sabırlı bir şekilde yeteneklerini iyileştirmeli."

"Bazen, birçok genç pilot gibi sabırsız davranıyor ve bu ufak tefek hatalar yapmasına neden oluyor. Ancak bunların çözülemeyecek şeyler olduğu konusunda endişem yok."

"Takımın desteğiyle bunları çözebilir." dedi.

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