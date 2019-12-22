Abiteboul: "Ocon, Ricciardo'ya kıyasla Renault'ya daha çabuk adapte olacak"

Geçen yıl Red Bull, Daniel Ricciardo'nun takımla olan anlaşmasının bitmemesini bahane ederek Renault ile sezon sonu lastik testinde yer almasına izin vermemişti.

Ancak Mercedes, gelecek yıl Renault ile yarışacak Esteban Ocon'a sezon sonu yapılan lastik testine katılma izni verdi.

Ocon, takımdan ayrıldıktan günler sonra R.S.19'un direksiyonuna geçti ve iki gün boyunca sürüş yaparak 2020 öncesinde deneyim kazanmış oldu.

Takım patronu Cyril Abiteboul, Auto Hebdo'ya verdiği demeçte bunun Ocon'un takıma olan adaptasyonu için önemli olduğunu söyledi.

Abiteboul, “Alan Permane ile konuştum ve bana, Esteban'ın geçen yıl Formula 1'de yarışmıyormuş gibi bir izlenim vermediğini söyledi."

"Bu konuda söylenecek çok fazla şey yok. Geçen yıla bakarsak, Daniel ile test yapamadık çünkü Red Bull buna izin vermedi. Ancak bu kez Esteban ile sürüş yaptığımız için mutluyuz."

"Bu durum Daniel'in takıma olan entegrasyonunu biraz zorlaştırmıştı. Bu yüzden de açık şekilde zaman kaybettik. Esteban için durum böyle olmayacak." dedi.

Çeviri: İnci Beğen