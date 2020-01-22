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Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: “Ocon, Renault’ya yeni bir enerji getirecek”

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Abiteboul: “Ocon, Renault’ya yeni bir enerji getirecek”
Ekleyen:
, Editör
22 Oca 2020 17:01

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul, Esteban Ocon’un takıma 2020’de “yeni bir enerji” getireceğini söyledi.

Genç Fransız sürücü, 2019’u Mercedes’in simülatör sürücüsü olarak geçirdikten sonra bu sene Renault’da Nico Hulkenberg’in yerine yarışacak.

Son olarak 2018’de Force India/Racing Point adına yarışan Ocon, F1 kariyerine Renault’nun genç akademisiyle adım atmıştı.

Motorsport.com’a konuşan Abiteboul, “Bu farklı bir dinamik. Esteban, bizi farklı bir şekilde, yeni bir enerjiyle, yeni bir agresiflikle ve bence tamamen olumlu şekilde zorlayacak. Ayrıca Mercedes’te çalıştığı için de farklı bir tecrübeyle gelmiş olacak.”

“Bu yüzden bu iyi. Ancak her şeyi göz önünde bulundurursak, sürücülerle çok farklı şeyler yapabiliriz, ancak daha iyi olması gereken asıl şey araç.” dedi.

Abiteboul, Ocon’un iyi bir ivme kazanacağına ve önceki takımına göre daha iyi sonuçlara ulaşacağına inanıyor.

“Buradaki durum biraz farklı. O, şu an hâlâ yapım aşamasında ancak yarışlara dönüyor, ki bu iyi bir haber.”

“Umarım, önceki senelerine göre daha iyi bir araca sahip olur. Yani bu, insanlar 2019 sezonumuzu Daniel kararı ile kötü bir dinamik olarak değerlendirirken, bizim için olumlu bir dinamik olacak.”

“Esteban’da daha fazla olumlu şeyler görüyorum. Bu, Daniel’in olumsuz olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Daniel’in bizi bir takım olarak zorlamasını övüyorum.”

“Ancak takıma katılmasıyla beraber medyada yarattığı beklentilerle takıma baskı yaptı. Bu, bizim istediğimiz şeydi. Ancak yarattığı büyük beklenti, yapabileceklerimizin çok üstündeydi.”

“Ve bunun olması, gerekli seviyede olmadığımızı gördüğümüzde takımda bir tepkiye yol açtı.”

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Bu Haber Hakkında

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Editör Cem Özel

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