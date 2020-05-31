Abiteboul: "Müşteri araçları 'temiz' bir çözüm değil"

Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner, Formula 1'in bütçe sınırı dışında daha cesur adımlar atması gerektiğini, takımların ayakta kalabilmesi için bunlardan birisinin müşteri aracı olabileceğini söylemişti.

Plana göre geçici süreyle de olsa küçük takımlar büyük takımlardan doğrudan bir araç satın alabilecek.

Bu durumda takımlar araştırma - geliştirme çalışmaları için ayırdıkları bütçeyi azaltmış olacaklar.

Ancak Abiteboul, böyle bir çözümün faydalı olacağını düşünmüyor.

Abiteboul, "Bu, temiz bir çözüm değil. Sanırım rekabeti bozabilir. Bu yüzden ekonomik durum üzerinde yeniden tehlikeli etkileri olabilir. Özellikle mevcut iş modelinde bunun son derece tehlikeli olacağını düşünüyorum."

"Bu plandan memnun olmamam muhtemelen sürpriz değil. Bunun gridi düzeltmek için hızlı bir çözüm olduğunu anlayabiliyorum. Ama buna gerek yok. Bunu yapısal bir çözüm olarak görmüyorum."

"Hâlâ bir müşteri takımını tehlikeli bir yapı olarak görüyorum. Bunun gibi bir şey oyunu alanını, dolayısıyla da spordaki adalet ilkesini etkiliyor."

"Ancak spora giren ve iyi bir iş çıkaran herkesin kazanma şansı olması gerekiyor. Şu anda durum böyle değil. Ama müşteri araçları da bunu sağlamaz." dedi.