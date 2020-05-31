Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
166 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
179 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Müşteri araçları 'temiz' bir çözüm değil"

paylaşım
yorumlar
Abiteboul: "Müşteri araçları 'temiz' bir çözüm değil"
Ekleyen:
, Editör
31 May 2020 10:43

Renault'nun takım patronu Cyril Abiteboul, müşteri araçları fikrine karşı olduklarını belirtti.

Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner, Formula 1'in bütçe sınırı dışında daha cesur adımlar atması gerektiğini, takımların ayakta kalabilmesi için bunlardan birisinin müşteri aracı olabileceğini söylemişti.

Plana göre geçici süreyle de olsa küçük takımlar büyük takımlardan doğrudan bir araç satın alabilecek.

Bu durumda takımlar araştırma - geliştirme çalışmaları için ayırdıkları bütçeyi azaltmış olacaklar. 

Ancak Abiteboul, böyle bir çözümün faydalı olacağını düşünmüyor.

Abiteboul, "Bu, temiz bir çözüm değil. Sanırım rekabeti bozabilir. Bu yüzden ekonomik durum üzerinde yeniden tehlikeli etkileri olabilir. Özellikle mevcut iş modelinde bunun son derece tehlikeli olacağını düşünüyorum."

"Bu plandan memnun olmamam muhtemelen sürpriz değil. Bunun gridi düzeltmek için hızlı bir çözüm olduğunu anlayabiliyorum. Ama buna gerek yok. Bunu yapısal bir çözüm olarak görmüyorum."

"Hâlâ bir müşteri takımını tehlikeli bir yapı olarak görüyorum. Bunun gibi bir şey oyunu alanını, dolayısıyla da spordaki adalet ilkesini etkiliyor."

"Ancak spora giren ve iyi bir iş çıkaran herkesin kazanma şansı olması gerekiyor. Şu anda durum böyle değil. Ama müşteri araçları da bunu sağlamaz." dedi.

Sonraki haber
Renault doğruladı: "Alonso, 2021 için bir seçenek"

Önceki haber

Renault doğruladı: "Alonso, 2021 için bir seçenek"

Sonraki haber

Mercedes, ters grid fikrine karşı çıktı

Mercedes, ters grid fikrine karşı çıktı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, ters grid fikrine karşı çıktı

20dk
2
Formula 1

F1, ilk yarışlarda ters grid fikrini deneyebilir!

3
Formula 1

Renault doğruladı: "Alonso, 2021 için bir seçenek"

1s
4
Formula 1

Kovalainen: "İlk galibiyetimde dahi ne söyleyeceğimi Dennis belirledi"

2s
5
Formula 1

Smedley: "2019 Vettel'in en iyi yılıydı"

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Mercedes, ters grid fikrine karşı çıktı
F1

Mercedes, ters grid fikrine karşı çıktı

Abiteboul: "Müşteri araçları 'temiz' bir çözüm değil"
F1

Abiteboul: "Müşteri araçları 'temiz' bir çözüm değil"

Renault doğruladı: "Alonso, 2021 için bir seçenek"
F1

Renault doğruladı: "Alonso, 2021 için bir seçenek"

Singapur, F1 yarışıyla ilgili kararını önümüzdeki hafta verecek
F1

Singapur, F1 yarışıyla ilgili kararını önümüzdeki hafta verecek

Kovalainen: "İlk galibiyetimde dahi ne söyleyeceğimi Dennis belirledi"
F1

Kovalainen: "İlk galibiyetimde dahi ne söyleyeceğimi Dennis belirledi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.