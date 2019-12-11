Abiteboul: "Motor artık Renault için bir sorun değil"

Renault bu yıl motor tarafında önemli bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve Fransız üreticiye göre artık Formula 1'in en iyi ikinci motoruna sahipler.

Bu iddia geçtiğimiz günlerde Cyril Abiteboul tarafından ortaya atılmıştı.

Bununla birlikte Abiteboul, yaptığı yeni açıklamada artık motorun kendileri için bir sorun olmadığını söyledi.

Abiteboul, Globo'ya verdiği demeçte, "Formula 1'de kazanmak istiyorsanız, en iyi sürücülere, en iyi şasiye ve en iyi motora sahip olmak zorundasınız."

"Daniel'in takıma ve araca adapte olması zaman aldı. Ancak sürücüler bizim için hiçbir zaman sorun değildi."

"Motor da artık bizim için bir sorun değil. Bu ortadan kalktı. Her şey şasiyle ilgili."

"Gelecek yıl bizim için özellikle kritik bir yıl olacak."

"Yeni teknik düzenlemeleri biliyoruz ve şimdi geliştirmeye başlayabiliriz. Şimdiyi ve bizim için öncelikle olan 2021'deki çalışmalar arasındaki dengeyi yakalamamız gerekiyor." dedi.