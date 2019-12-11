Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Motor artık Renault için bir sorun değil"

paylaşım
yorumlar
Abiteboul: "Motor artık Renault için bir sorun değil"
Ekleyen:
, Editör
11 Ara 2019 12:25

Renault patronu Cyril Abiteboul, Renault'nun motor tarafında önemli bir ilerleme kaydettiğini ve bu konuda bir sorunları kalmadığını söyledi.

Renault bu yıl motor tarafında önemli bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve Fransız üreticiye göre artık Formula 1'in en iyi ikinci motoruna sahipler.

Bu iddia geçtiğimiz günlerde Cyril Abiteboul tarafından ortaya atılmıştı.

Bununla birlikte Abiteboul, yaptığı yeni açıklamada artık motorun kendileri için bir sorun olmadığını söyledi.

Abiteboul, Globo'ya verdiği demeçte, "Formula 1'de kazanmak istiyorsanız, en iyi sürücülere, en iyi şasiye ve en iyi motora sahip olmak zorundasınız."

"Daniel'in takıma ve araca adapte olması zaman aldı. Ancak sürücüler bizim için hiçbir zaman sorun değildi."

"Motor da artık bizim için bir sorun değil. Bu ortadan kalktı. Her şey şasiyle ilgili."

"Gelecek yıl bizim için özellikle kritik bir yıl olacak."

"Yeni teknik düzenlemeleri biliyoruz ve şimdi geliştirmeye başlayabiliriz. Şimdiyi ve bizim için öncelikle olan 2021'deki çalışmalar arasındaki dengeyi yakalamamız gerekiyor." dedi.

Sonraki haber
Minardi, Toro Rosso'nun "muazzam" gelişimini övdü

Önceki haber

Minardi, Toro Rosso'nun "muazzam" gelişimini övdü

Sonraki haber

Vietnam, F1 pist düzenini güncelledi

Vietnam, F1 pist düzenini güncelledi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Hamilton, Rossi'nin motosikletiyle kaza yaptı"

2
Formula 1

Todt: “Formula 1’de 12 takım görmek istiyorum”

3
Formula 1

Minardi, Toro Rosso'nun "muazzam" gelişimini övdü

1s
4
Formula 1

Leclerc 2019’da aldığı sonuçları beklemiyormuş

3s
5
Formula 1

Abiteboul: "Motor artık Renault için bir sorun değil"

31dk

Son Videolar

10 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:40
Formula 1

10 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari, Hamilton, Mercedes - 9 Aralık 2019 Türkçe F1 Haberleri 05:42
Formula 1

Ferrari, Hamilton, Mercedes - 9 Aralık 2019 Türkçe F1 Haberleri

F1 2020 Takvimi Bilmeniz Gerekenler 03:26
Formula 1

F1 2020 Takvimi Bilmeniz Gerekenler

Hamilton, 2021'de Ferrari'ye geçer mi? 10:43
Formula 1

Hamilton, 2021'de Ferrari'ye geçer mi?

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur 01:24
Formula 1

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur

Son Haberler

Vietnam, F1 pist düzenini güncelledi
F1

Vietnam, F1 pist düzenini güncelledi

Abiteboul: "Motor artık Renault için bir sorun değil"
F1

Abiteboul: "Motor artık Renault için bir sorun değil"

Minardi, Toro Rosso'nun "muazzam" gelişimini övdü
F1

Minardi, Toro Rosso'nun "muazzam" gelişimini övdü

Leclerc 2019’da aldığı sonuçları beklemiyormuş
F1

Leclerc 2019’da aldığı sonuçları beklemiyormuş

"Hamilton, Rossi'nin motosikletiyle kaza yaptı"
F1

"Hamilton, Rossi'nin motosikletiyle kaza yaptı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.