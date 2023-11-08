Abiteboul: "Mercedes'in gücü motora dayanıyordu, Red Bull ise her alanda güçlü"

Red Bull, son üç yılda aldığı üç pilotlar ve iki takımlar şampiyonluğuyla, yen bir dominasyon başlatmış durumda.

Aslında takım 2010-13 yılları arasında arka arkaya dört şampiyonluk aldığı için dominasyonlara pek de yabancı değil.

2024 aracı üzerinde çalışmaya çoktan başlayan Red Bull'un yeni sezonda da yine en önde ihtimali mevcut.

Franceinfo'ya konuşan Renault'nun eski patronu ve mevcut Hyundai yöneticisi Cyril Abiteboul, Mercedes ile Red Bull dominasyonlarını kıyasladı.

Abiteboul, "Aslında ikisini karşılaştıramam çünkü Mercedes'in dominasyonu tek bir unsurdan kaynaklanıyordu: olağanüstü bir motordan."

"Red Bull'un gücü her yerde güçlü olması. Herkesin iniş ve çıkışları, çarpıcı anları ve aksilikleri oldu. Fakat Red Bull hep olağanüstü bir iş yaptı."

"Bu akıllara durgunluk veriyor çünkü Red Bull hiçbir şeyden etkilenmiyor, rüzgâr, sıcaklık ya da asfalt gibi hiçbir şey onları etkilemiyor. Bu da hakimiyetlerini daha da etkileyici kılıyor."

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Cyril Abiteboul, Takım müdürü Hyundai Dünya Ralli Takımı

"Bu bugünden kalma bir hakimiyet değil, Sebastian Vettel'in 4 şampiyonluğunu unutmamalıyız. Onlar kazanmaya alışkın insanlar, bu konuda refleksleri var. Takıma güç veren bir kazanma anlayışına sahipler." dedi.

Abiteboul, üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen'in rolünü de unutmuyor.

"O kadar güçlü ki Sergio Pérez gibi çok şey görmüş bir sürücüyü zorlayabiliyor hatta parçalayabiliyor."

"Sabırlı davranarak hata yapmadan yükselmeyi ve trafikte geçiş yapmayı başarıyor. Red Bull ve Max büyük bir olgunluk sergiliyor."

"Gerçekten soğukkanlı olduğu izlenimine sahibim."

Abiteboul, 2023'ü sıkıcı olarak görmüyor ve Red Bull'un bir süre daha zirvede kalacağını düşünüyor.

"İnsanlar bu hakimiyetin sona erip ermeyeceği sorusuna 'evet' dememi istiyorlar ama ben öyle düşünmüyorum."

"Sadece kimin kazandığına odaklananlar için sıkıcı bir sezon olsa da aslında ilginç geçti. Bence tüm mücadeleler çok güzel."