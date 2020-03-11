Abiteboul: "Melbourne'de 'normal' bir hafta sonu geçirmeliyiz"

Renault F1'in patronu Cyril Abiteboul, Melbourne'deki ilk yarış öncesi yaptığı açıklamada takımın ve sürücülerin, Melbourne'deki ilk yarışa çok iyi şekilde hazırlandığını söyledi.

Abiteboul, “Yeni Formula 1 sezonunun başlangıcı oldukça ilginç bir zamandır ve yine aynı şey var. Barcelona'da geçirdiğimiz iyi ilk testin ardından Avustralya'ya gidiyoruz ve kendimiz iddialı hedefler belirledik. Fakat güç düzeniyle ile tam bir netlik olmadığı için, şansımız konusunda dikkatli davranıyoruz."

"İlk yarış, griddeki herkesin gerçek elini gösterdiği zamandır."

"Kışın Enstone ve Viry fabrikasında devam eden sıkı çalışma sayesinde şampiyonluğun mümkün olduğunca iyi şekilde başlaması için iyi şekilde hazırlandık ve aracın testlerde gösterdiği iyi dayanıklılık ve verimlilik seviyesi bu çalışmaları doğruladı. Görmeyi umduğumuz şey buydu. Şimdi çalışmalarımızın, yarış hafta sonunda gerçek sonuçlara dönüşmesini istiyorum."

"Bu sezon aracımız ve sürücülerimiz iyi bir potansiyele sahipler. Daniel Riccardo ve Esteban Ocon kadrosu, bence başarı için harika bir ikili. Daniel 2020 ve özellikle de kendi ev yarışı için çok motive. Esteban da neden gridde olmayı hak ettiğini kanıtlama konusunda büyük bir açlığa sahip. Başarı için mükemmel bir kombinasyonumuz var."

"Takımın ilk yarış hafta sonunu normal şekilde geçirmesi önemli. Böylece her şey mümkün olduğunca sorunsuz gidebilir."

"Sezon uzun olacak ve değerlendirilmesi gereken çeşitli fırsatlar var. Kendimize bazı iyi hedefler belirledik ve şimdi sezonun başlangıcını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

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