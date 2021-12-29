Abiteboul, kendisini Abu Dhabi GP'ye davet eden Red Bull'a saygı duyuyor
Renault'nun eski patronu Cyril Abiteboul, Abu Dhabi Grand Prix'si için Red Bull'dan davet aldığını ve yarışı Avusturyalı ekibin garajında izlediğini doğruladı.
Red Bull, Formula 1'deki en başarılı dönemini Renault motoruyla 2010'lu yılların başında geçirdi. Taraflar, 2010-13 yılları arasında arka arkaya dört pilotlar ve dört takımlar şampiyonluğu kazandılar.
Fakat 2014'te başlayan turbo hibrit motorlar dönemiyle birlikte iki şirket arasında ipler gerildi. Çünkü Renault, pek dayanıklı bir motor yapmamıştı ve aynı zamanda motor, performans olarak da yeterince iyi değildi.
Bir noktada iki taraf da yaşananlar için birbirlerini suçladıkları bir noktaya geldiler ve Red Bull, 2018 sezonunun ardından Honda motoruna geçti.
Red Bull, Honda ile üçüncü yılında şampiyon olurken, Renault motorlu araçlar geride kalan üç yılda sadece bir zafer aldılar.
2020 sezonunun ardından Renault'dan ayrılan Cyril Abiteboul, 2021 Abu Dhabi GP'yi seyretmesi için Red Bull'dan davet aldı. Sonunda bu daveti kabul ederek, Abu Dhabi GP'ye geldi ve yarışı burada seyretti.
Autohebdo'ya konuşan Abiteboul, şöyle konuştu: "Evet, Red Bull garajında olduğumu itiraf edebilirim çünkü insanlar beni birkaç fotoğrafta zaten gördüler!"
"Red Bull ile uzunca bir süre çalıştım. İnsanlar bizim tartışmalarımızı hatırlıyorlar ama bu sonuç odaklı ve ne pahasına olursa olsun başarılı olmak isteyen organizasyona çok büyük saygı duyuyorum."
"Bazen Renault'da eksik olan şey buydu: Ne pahasına olursa olsun kazanma arzusu."
"Helmut Marko'nun Max ve Honda ile yaptığı stratejik seçimlerin, Christian Horner'ın önderliğinde sonuç vermesinden dolayı çok mutluyum."
Abiteboul, sezonu seyretmekten epey keyif aldığını da söyledi.
"Hem unutulmaz hem de güzel bir sezon oldu. Formula 1, bir kez daha dayanıklılık seviyesini gösterdi. Yılın başında 22 yarışlık bir takvimin uygulanabilir olup olmadığını merak etmiştim ancak Formula 1 esnekliğini ve uyarlanabilirliğini yeniden gösterdi."
"Son sevdiğimiz her şey vardı: Birbiriyle savaşan iki pilot, iki takım, iki organizasyon ve iki marka vardı. Şampiyonluk savaşı son dakikalara kadar çekişmeli geçti."
"Formula 1 yeni bir hikaye yazdı. Bu yıl onu her zamankinden farklı şekilde takip ettim: 15 yıldır ilk kez şampiyonanın dışındaydım. Açıkçası farklıydı ve bazen karmaşıktı."
"Formula 1 ile olan ilişkim sürekli değişiyordu: bazen çok uzaktaydık ve bazen o kadar yakındık ki Abu Dhabi'deki son Grand Prix'ye geldim."
"Bu yarışın kaçırılmaması gerektiğini hissettim çünkü spora olan sevgim devam ediyor."
Alain Prost, Renault F1 Team Fahri Direktörü ve Cyril Abiteboul, Renault Sport F1 Direktörü
Fotoğraf: Renault Sport