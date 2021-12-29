Abiteboul, kendisini Abu Dhabi GP'ye davet eden Red Bull'a saygı duyuyor

Red Bull, Formula 1'deki en başarılı dönemini Renault motoruyla 2010'lu yılların başında geçirdi. Taraflar, 2010-13 yılları arasında arka arkaya dört pilotlar ve dört takımlar şampiyonluğu kazandılar.

Fakat 2014'te başlayan turbo hibrit motorlar dönemiyle birlikte iki şirket arasında ipler gerildi. Çünkü Renault, pek dayanıklı bir motor yapmamıştı ve aynı zamanda motor, performans olarak da yeterince iyi değildi.

Bir noktada iki taraf da yaşananlar için birbirlerini suçladıkları bir noktaya geldiler ve Red Bull, 2018 sezonunun ardından Honda motoruna geçti.

Red Bull, Honda ile üçüncü yılında şampiyon olurken, Renault motorlu araçlar geride kalan üç yılda sadece bir zafer aldılar.

2020 sezonunun ardından Renault'dan ayrılan Cyril Abiteboul, 2021 Abu Dhabi GP'yi seyretmesi için Red Bull'dan davet aldı. Sonunda bu daveti kabul ederek, Abu Dhabi GP'ye geldi ve yarışı burada seyretti.

Autohebdo'ya konuşan Abiteboul, şöyle konuştu: "Evet, Red Bull garajında olduğumu itiraf edebilirim çünkü insanlar beni birkaç fotoğrafta zaten gördüler!"

"Red Bull ile uzunca bir süre çalıştım. İnsanlar bizim tartışmalarımızı hatırlıyorlar ama bu sonuç odaklı ve ne pahasına olursa olsun başarılı olmak isteyen organizasyona çok büyük saygı duyuyorum."