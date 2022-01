Abiteboul iddialarını reddeden Marko, Albon'un yorumlarını "yanlış anlaşılma" olarak görüyor

Helmut Marko, yoğun 2021 sezonunun baş karakterlerinden birisiydi ve yaptığı kendine has açıklamalarla yine dikkatleri üzerine çekti.

Sonunda pilotlar şampiyonluğunu Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Bundan ötürü de Marko, kış arasına mutlu girebildi.

F1-Insider'a konuşan Marko, sezon bitmesiyle birlikte Innsbruck'taki bir sağlık kliniğinde 10 günlük detoks tedavisi gördüğünü ve kendisini çok daha iyi hissettiğini belirtti.

Marko, "Ruhum için bir sauna gibiydi! Cep telefonlarına yalnızca akşam izin verildi. Vücudum ve zihnimdeki tüm stresten arınmak için harikaydı, herkese tavsiye ederim." dedi.

Daha sonra Marko'ya, Renault'nun eski patronu Cyril Abiteboul'ün Red Bull'un motor departmanının başına geçeceği yönündeki iddia soruldu.

Marko bu konuyu, "Bu saçmalığın nereden geldiğini gerçekten bilmiyorum."

"Bu, tam anlamıyla saçmalık. Motor projemizin lideri Ben Hodkingson'dır ve öyle kalacak. Bir an önce göreve başlamasını temenni ediyoruz." diyerek yalanladı.

Geçtiğimiz günlerde Alex Albon, Red Bull'un yılın son kısmında 2022 projesinden çok 2021 projesine odaklandığını belirtmişti.

Taylandlı sürücü, "Fakat şampiyonluk savaşı giderek kızıştığında, yeni araca odaklanmayı bıraktık ve mevcut yılın aracına daha fazla odaklandık."

"Özellikle Cidde ve Abu Dabi'deki son iki yarış için normalde yaptığımızdan biraz daha fazla çaba harcadık ve evet, iyi sonuç verdi." demişti.

Ancak Marko, Albon'un sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Marko bu konuda da şöyle dedi: "Albon'un açıklamaları yanlış yorumlandı. Söyleyebileceğim tek şey Max'in şampiyonluğunu korumak istediğimiz ve bunun için çok iyi bir pozisyonda olduğumuz."

"2021'de iki farklı gelişim programımız vardı ve her ikisi de paralel şekilde çalıştı."

"Birisi kurallarda özel bir şey bulmadığı takdirde, Mercedes ve bizim bu yıl tekrar favori olmamamız için hiçbir sebep yok."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, celebrate with their team in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images