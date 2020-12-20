Abiteboul: "Genç sürücülerimizin performansı hayal kırıklığı yarattı "

Renault, 2016'da spora fabrika takımı olarak dönmesinden bu yana genç sürücülere büyük destek veriyor.

Şimdiye kadar hiçbir Renault sürücüsü -son beş yıllık süreçte- Formula 1'e adım atamadı. Ancak alt kategorilerde ön plana çıkan isimler var.

Bunların başında Formula 3'te şampiyon olan ve gelecek yıl Formula 2'de Prema Powerteam adına yarışacak Oscar Piastri geliyor.

Diğer tarafta Guanyu Zhou, geçen sezon F2'de inişli çıkışlı bir performans sergilese de, galibiyet almayı başardı. Aynı şekilde Christian Lundgaard da sezonun ilk yarısında çok güçlüydü.

Sonuç olarak ikili, sezonu altıncı ile yedinci sıralarda tamamladılar.

Bu durum, Renault'nun patronu Cyril Abiteboul'ü biraz hayal kırıklığına uğratmış gibi görünüyor.

F3 Championship Winner Oscar Piastri, Prema Racing celebrates on the podium with the trophy Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Guanyu Zhou, Renault F1 Team Test Driver Fotoğraf: Renault F1

Abiteboul konu hakkında şöyle konuştu: “Oscar Piastri'nin Formula 3 şampiyonluğuna ulaşması, gurur duyduğumuz inanılmaz bir andı."

"Diğer tarafta Formula 2'de yarışan Guanyu Zhou ve Christian Lundgaard'dan daha fazlasını bekliyorduk."

“Bazı galibiyetlere ve podyumlara rağmen, şampiyonada altıncı ve yedinci oldular, ki bu durum bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı."

"Tüm sürücülerin daha iyisini yapabileceğini biliyoruz. Onlar da akademimizde ilerleme kaydetmek için gelecek yıl daha iyisini yapmak zorunda olduklarını gayet iyi biliyorlar."