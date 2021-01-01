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Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Formula 1 gelecekte bir ‘enerji savaş alanına' dönüşebilir"

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Abiteboul: "Formula 1 gelecekte bir ‘enerji savaş alanına' dönüşebilir"
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Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul, Formula 1’in gelecekte bir ‘”enerji savaş alanına” dönüşerek son teknoloji için bir kullanım alanına dönüşebileceğini söyledi.

En geç 2026 itibariyle yeni hibrit motor kurallarının geleceği konuşulurken F1’in seyircilere ve üreticilere nasıl cezbedici kalacağı konusunda tartışmalar da başladı.

Yeni regülasyonlar sayesinde sporda motor geliştirme, yakıt ve batarya konularında potansiyel yeni teknolojiler kullanılabilir.

F1 aynı zamanda sürdürülebilir yakıt üretimi konusunda da öncülük etmek istiyor, F1 patronları dünya genelindeki araçların çoğu halen içten yanmalı motorlardan güç alırken bunun çevreye çok büyük faydasının olacağını düşünüyor.

F1’e devam edeceğini açıklayan Renault F1 takımının takım patronu Abiteboul ise, gelecek yıllarda sporun alabileceği olası kararların çok heyecan verici olduğunu düşünüyor.

Abiteboul, “Enerji gelişimi açısından çok ilginç bir alan olacağını düşünüyorum. Formula 1’in tamamen enerji odaklı bir spor olacağını düşünüyorum, nasıl bir yakıt istediğimiz ya da ne tür bir batarya kullanacağımız...”

“Bu tür şeylerin endüstrinin ilerlemesi adına çok önemli gelişmeler olacağını düşünüyorum ve bana göre Formula 1’in bu konuda öncülük etmek için oynaması gereken büyük bir rolü var.”

“Tabii ki bunların bir etkisi olacak, sadece sporda veya otomotiv pazarında değil, büyük bir çapta.” dedi.

F1 şimdiden 2. jenerasyon biyoyakıt üretmiş durumda ve bu yakıt, gelecek motorlara uygunluğunu test etmeleri için mevcut üreticilere varillerle gönderildi.

FIA başkanı Jean Todt motor sporlarının yürütücü federasyonunun, çevre konusundaki endişeler artarken F1’in sürdürülebilir kalmasını sağlaması için her şeyi yapması gerektiğini düşünüyor.

Jean Todt, “Tüm üye ülkelere baktığınızda iklim değişikliği ve çevre hakkında konuşuyorlar ve dünya genelinde motor sporları alanında bir regülatör ve kanun koyucu olarak ve dünya genelinde yolları en çok kullanan organizasyon olarak sürdürülebilirlik, çevre ve kirlilik gibi konular hakkında konuşmak zorundayız.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

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