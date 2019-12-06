Abiteboul: "F1'in en iyi motoru Renault ve Ferrari'de"

Renault fabrika takımı 2019 Formula 1 sezonunda oldukça kötü bir yılı geride bıraktı.

2018'de takımlar şampiyonasında dördüncü sırada yer alan Fransız ekip, bu yıl bir sonraki adımı atmayı umut ediyordu. Ancak en iyi üç takımla aradaki farkı çok az azaltabilirler.

McLaren'a geçilmekten kurtulamayan Fransız üretici, sezonu beşinci sırada noktaladı.

Ancak Cyril Abiteboul, özellikle motor tarafında ciddi bir ilerleme kaydettiklerini düşünüyor.

Abiteboul, Auto, Motor und Sport ile yaptığı röportajda şöyle konuştu: "Ölçümlerimize göre, şu anda yarışta Ferrari ile birlikte en güçlü motorlara sahibiz. Sonra Honda ve Mercedes geliyor."

Diğer tarafta Mercedes'in motor şefi Andy Cowell, Ferrari'nin diğer üç üreticinin önünde olduğunu dile getirdi.

"Honda, Renault ve bizim aramızdaki fark çok az. Sadece Ferrari şu anda çarpıcı şekilde lider."

Öte yandan aynı haberde Red Bull'un 2020 Red Bull RB16'da "devrim" niteliğinde değişiklikler yapacağına yer verildi.

Takım son yıllardaki sorunlarını tersine çevirmek ve Max Verstappen'in dünya şampiyonluğuna ulaşması için ciddi bir uğraş veriyor.

Takımın özellikle ön kanat üzerinde önemli çalışmalar yaptığı bilgileri geliyor. Bu alan geçmişte Red Bull'un en güçlü noktasıydı, ancak Adrian Newey ve ekibi kural değişiklikleri sonrası kış aylarında yanlış yönü tercih etti.

Takım aynı hatayı tekrarlamak istemiyor ve bunun için ciddi bir çalışma yürütüyor.