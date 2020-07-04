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Formula 1 / Son dakika

Abiteboul doğruladı: "Alonso ile görüşüyoruz"

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Abiteboul doğruladı: "Alonso ile görüşüyoruz"
Ekleyen:
, Editör
4 Tem 2020 13:25

Renault'nun takım patronu Cyril Abiteboul, 2021 için Fernando Alonso ile görüşme halinde olduklarını doğruladı.

Renault, Daniel Ricciardo'nun takımdan ayrılma kararı almasının ardından alternatif seçeneklere bakıyor ve dün açıklama yapan Cyril Abiteboul, bazı büyük isimlerle görüşme halinde olduklarını doğrulamıştı.

Haftalardır Fernando Alonso'un Renault ile görüşme halinde olduğu konuşuluyor ve anlaşmanın gelecek hafta açıklanacağı bile söylendi.

Koltuk için Valtteri Bottas ve Sebastian Vettel'in ismi geçerken, Cyril Abiteboul görüştükleri isimlerden bir tanesinin Alonso olduğunu doğruladı.

Movistar ile yaptığı röportajda Abiteboul, "Bu sezona iyi bir şekilde başladık. Gelecek sene ise başka bir konu."

"Ricciardo ile ilgili (bu yıl takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu) spekülasyonları reddediyorum. Yerine getireceği bir sözleşme var ve buna tamamen bağlıyız."

"Gelecek yıl hakkında konuşursak, görüştüğümüz birkaç pilot var. Aralarında Fernando Alonso da var."

"Henüz belirli bir son tarih belirlemiyoruz, ancak takıma gelecek kişi her kimse projemizi anlamalı." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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