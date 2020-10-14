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Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Büyük patronlar, motor tedariği konusunu görüşecektir"

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Abiteboul: "Büyük patronlar, motor tedariği konusunu görüşecektir"
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Çeviren: Abdullah Çelik

Renault Formula 1 Takım Patronu Cyril Abiteboul, gelecekte Red Bull Racing'e motor verebilmeleri için iki şirketin üst düzey patronlarının görüşebileceklerini söyledi.

Abiteboul, bu konuda takımların padoktaki temsilcilerinden ziyade Renault'nun yeni CEO'su Luca de Meo ve Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz'in görüşüp karar verebileceklerini düşünüyor.

Abiteboul ile Red Bull'un padoktaki temsilcileri Christian Horner ve Helmut Marko'nun arasındaki ilişki, son birliktelikte yaşananlar nedeniyle pek iyi değil.

Honda'nın 2021'de spordan ayrılacağını açıklamasının ardından iki şirketin yeniden bir araya gelme ihtimali ortaya çıktı. 

Eifel GP öncesinde Red Bull kampından Horner ve Marko'nun hem Abiteboul, hem de Ferrari'den Mattia Binotto ve Daimler CEO'su Ola Kallenius ile konuştukları görüntülendi.

Deo Meo'nun ayrıca Red Bull'un motorize evinde Marko ve Abiteboul ile ayrı konuştukları da görüldü.

Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, "Görüşmelerin seviyesini sorarsanız, bu tür konuşmalarda her zaman benim odak noktam Helmut oldu."

"Yine öyle olmasını bekliyorum. Bununla birlikte haklısınız, Dietrich Mateschitz, Luca de Meo ile tanışıyor. Bu açıdan gelecekte onlar arasında görüşme olabilir."

"Şu an için bu tür görüşmeler yok. Şu an için Red Bull, Honda açıklamasının şokunu yaşıyor. Red Bull bu haberi beklemiyor olabilir."

"Ancak yine de insanlar öncelikle seçeneklerinin neler olduğunu anlamaya çalışıyor olabilir. Zamanı geldiğinde, kuralların onlara nasıl izin verdiğine bakacaklardır." dedi.

 

Abiteboul, motorda zorunlu tedarik ile ilgili kuralın gelecek seneden önce devreye girmeyeceği için şu anda anlaşma için acele etmeye gerek olmadığını söyledi.

Abiteboul, "Daha önce birçok kez söylediğim gibi, kuralları biliyoruz. Bir süre bu kural devreye girmeyecek, yani Mayıs ayının ortalarından önce bu olmayacak. O zaman bizden 2022 için motor anlaşması olmayan takımlara motor tedarik etmemiz istenebilir."

"Bu açıdan oldukça fazla zaman var. F1 için bugün ile Mayıs ayı ortası oldukça uzun bir süre. Kim bilir bu dönemde neler olacak. O noktaya kadar farkı kapatacağız." dedi.

Nurburgring'de gerçekleştirilen üst düzey görüşme sorulduğunda Red Bull'un takım patronu Horner, motor konusunun gündeme geldiğini kabul etti.

Horner, "Açıkçası, 2021 sonunda şu an motor tedarik eden üç üretici olacak."

"Bu yüzden onlarla bazı görüşmelerin olması oldukça doğal. Tüm bu seçenekleri değerlendirmemiz için zamanımız olacak."

"Bu yüzden kaçınılmaz olarak, 2022'de motorumuz olmadığı için bazı görüşmeler olacak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing , Renault F1 Team
Editör Adam Cooper

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