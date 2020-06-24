Abiteboul: "Büyük ihtimalle bu yılki tüm yarışlar seyircisiz olacak"

Renault'nun ana sponsoru DP World tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılan Renault takım patronu Cyril Abiteboul, her şey tekrar güvenli hale gelene kadar seyircili yarışın mümkün olmayacağını belirtti.

“Destekledikleri pilotlar lehine tezahürat yapan binlerce insan var, bazen Silverstone'da olduğu gibi 120 bin kişi olabiliyor."

"Tribünlerin yeniden dolması biraz zaman alabilir. Şartlar göz önüne alındığında, farklı bir ekonomik durum ve çoğunlukla kapalı kapılar ardında olacak bir sezon için kendimizi hazırlıyoruz, ama umarım yazın çok küçük bir fan kitlesini yarışa alabiliriz."

“Kendi tahminlerim yok, ancak pandeminin dünyadaki gelişimine bakıyorum, Avrupa'daki duruma bakıyorum ve bana öyle geliyor ki, tam seyircili bir yarış gerçekleştirmek için ekonomik risk almaya hazır bazı organizatörler bulmadan önce kış aylarını beklemek zorundayız."

Koronavirüs salgını nedeniyle, ilk yarış önümüzdeki hafta Avusturya'da seyircisiz yapılacak.

Abiteboul, zorlu aylara rağmen bazı açılardan mutlu olduğunu söyledi.

“Bu kriz sırasında gerçekten keyif aldığım bir şey var: herkesin karşılaştıkları zorluklar konusunda son derece açık ve şeffaf olması. Herkesin kartlarını göğsüne yakın tuttuğu önceki durumun aksine herkes çok açıktı. Bence çok şey başardık çünkü durum tamamen farklı bir yaklaşım gerektiriyordu. Açıkçası, bazı şeylerin son zamanlarda çok daha sağlıklı, daha doğrudan ve şeffaf olduğunu düşünüyorum. ”